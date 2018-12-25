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УПЦ МП обратится в Конституционный суд Украины из-за закона о переименовании

25 декабря 2018, 12:39  •  92 • Украина
Глава юридического отдела канонической Украинской православной церкви Александр Бахов заявил о намерении УПЦ обратиться в Конституционный суд Украины в связи с законом о переименовании. Об этом говорится на сайте УПЦ.
 
РИА Новости
 

«Так как имеет место нарушение Конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», — заявил Бахов.

По его словам, УПЦ намерена защищать свои права всеми законными способами.

Ранее Бахов заявил, что закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) был принят для того, чтобы ослабить её позиции и заставить духовенство и верующих переходить в новую церковь Украины.

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