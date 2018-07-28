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УПЦ: изменение статуса церкви на Украине может привести к углублению раскола в обществе

28 июля 2018, 20:54  •  37 • Украина
Попытки изменить статус церкви на Украине приведут к ограничению прав и свобод и углублению раскола в обществе. Об этом говорится в обращении епископата Украинской православной церкви (УПЦ) по случаю 1030-летия Крещения Руси.
 
РИА Новости
 

«Мы подтверждаем, что имеющийся канонический статус нашей церкви в настоящее время является вполне достаточным для того, чтобы она плодотворно совершала свою миссию среди своего народа. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша церковь, имея права широкой автономии», — говорится в тексте.

Как отметили в УПЦ, церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии.

«Выражаем сожаление в связи с тем, что деятели церковного раскола используют сегодня власть для того, чтобы оправдать и легализовать свой грех против Церкви», — уточняется в тексте.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ Киевского патриархата томоса (указа) об автокефалии «завершит утверждение независимости» страны.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею Порошенко о создании автокефальной поместной церкви.

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