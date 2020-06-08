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«Упрёки выглядят абсурдно»: в британском парламенте обвинили Германию в предательстве из-за «Северного потока — 2»

08 июня 2020, 21:55  •  72 • В мире
Член британского парламента Дэниел Кавчински заявил, что Германия «предала Европу», сотрудничая с Россией и поддерживая строительство газопровода «Северный поток — 2». Политик отметил, что Германия — член НАТО, который обязан защищать Европу от попыток «оказания влияния» со стороны России. Эксперты отмечают, что подобные упрёки к Германии, последовательно отстаивающей европейское единство, выглядят абсурдно и не отражают существующие в Европе реалии.
 
РИА Новости © Алексей Витвицкий
 

Член британского парламента Дэниел Кавчински заявил, что Германия «предала Европу», сотрудничая с Россией и поддерживая строительство газопровода «Северный поток — 2». 

Подобную точку зрения он озвучил в разговоре с изданием Daily Express, комментируя новый законопроект США, предполагающий расширение санкций в отношении газопровода.

«У нас есть долг перед нашими союзниками по НАТО, особенно теми, кто находится на передовой линии в Восточной Европе: мы обязаны вернуть контроль над нашим внешнеполитическим курсом, содействовать американскому санкционному режиму и сделать так, чтобы «Северный поток — 2» никогда не был завершён», — заявил политик.

Он добавил, что от этого «зависит судьба многих стран», поэтому теперь, когда Британия вышла из Евросоюза, ей «пора предпринять активные действия и помочь навсегда похоронить этот проект».

«Трудно переоценить масштаб предательства, которое предполагает строительство этого трубопровода. Германия — член НАТО, приверженный, по крайней мере, на бумаге, защите континента от возможного вмешательства и попыток оказания влияния со стороны России», — заключил Кавчински.

Он также заявил, что ФРГ, являясь одним из важнейших членов ЕС, становится более подверженной влиянию России, «привязывая» свою промышленную мощь к российской энергетической сети.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с RT отметил, что высказывания британского парламентария не вполне отражают существующие в Европе реалии.

Эксперт пояснил, что Великобритания в течение многих лет была «в каком-то смысле лидером» той группировки стран в ЕС, которые скептически относились к России и сдерживали развитие отношений между Москвой и Брюсселем. Вместе с тем выход Британии из Евросоюза ослабил группировку российских критиков в объединении.

«Апелляции к НАТО в данном случае не совсем корректны, поскольку всё-таки вопрос о европейской энергетической политике к НАТО никак не относится. Упрёки в адрес Германии в предательстве интересов Европы выглядят абсурдно, поскольку нет в Европе такой страны, которая бы последовательно и целеустремлённо отстаивала европейское единство и которая бы уже сделала и продолжает делать столько для ЕС, сколько сделала Германия», — отметил Кортунов.

«Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России в Балтийском море до Германии. США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают за прекращение строительства, утверждая, что проект якобы представляет угрозу энергобезопасности Европы и сделает Германию слишком зависимой от российского газа. Также за прекращение строительства выступают несколько европейских стран, среди которых Латвия, Литва и Польша.

Напомним, на прошлой неделе в американский сенат был внесён законопроект, предполагающий новые санкционные меры в отношении газопровода. Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, меры будут применяться к компаниям, предоставляющим «услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования» работающим над трубопроводом судам, а также к предприятиям, оказывающим услуги по оборудованию и дооборудованию кораблей. Кроме того, санкции будут грозить портам, которые примут у себя участвующие в строительстве газопровода суда — речь идёт о российских трубоукладчиках «Фортуна» и «Академик Черский».

  • © Tom Brenner/Reuters

В конце декабря президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет страны на новый финансовый год. Документ, в частности, предполагает санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В частности, речь идёт о введении ограничительных мер в отношении судов, осуществляющих прокладку труб на глубине более 100 футов (30 метров), а также компаний, которые продают либо сдают в аренду такие суда.

В свою очередь, Берлин критикует санкции против газопровода, отмечая, что проект является коммерческим, а не политическим. Об этом заявляла канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в начале января.

«Это экономический проект. Поэтому мы считаем его правильным. Тем, кто говорит, что мы попадаем под одностороннюю зависимость, могу сказать, что Германия и другие страны, которые извлекают выгоду из «Северного потока», заинтересованы в диверсификации газовых поставок», — заявила канцлер.

В конце мая издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации сообщило, что Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора вступили в спор, коснувшись вопроса строительства «Северного потока — 2». Также между лидерами возникли разногласия по таким темам, как НАТО, отношения с Китаем и ряду других вопросов внешней политики.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин напомнил, что Германия заинтересована в завершении строительства газопровода по ряду причин.

«По «Северному потоку — 2», безусловно, основным бенефициаром, помимо России, является Германия, потому что именно ей нужен природный газ. Во-первых, у них идёт постепенный отказ от атомной энергии. Во-вторых, отказ от угля... Соответственно, нужен недорогой новый энергоноситель. Плюс газ — это не только топливо для электростанций, это ещё и ценный ресурс для химической промышленности», — пояснил он.

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