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Упрямство Дании может сорвать сроки строительства "Северного потока -2" - СМИ

17 сентября 2019, 10:24  •  28 • В мире
Сроки строительства газопровода "Северный поток – 2" могут оказаться под угрозой срыва из-за упрямства Дании, которая до сих пор не дала своего согласия на прокладку труб в своих территориальных водах.
Как пишет Reuters, Судно Solitaire, которое укладывает трубы по дну Балтийского моря трубы для газопровода "Северный поток – 2", неуклонно приближается к датским водным границам. Капитан корабля-трубоукладчика Кенни Хубен опасается, что именно здесь произойдет задержка, из-за которой будут сорваны сроки строительства этой нитки газопровода.
Дело в том, что Дания – самый яростный противник этого проекта. До сих пор Копенгаген так и не дал согласия на строительство газопровода в своих водах.
Тем не менее пресс-секретарь проекта "Северный поток - 2" Ульрих Лиссен полон оптимизма. "Мы следуем плану, и мы абсолютно точно соблюдаем график", - заявляет он, уверяя, что Датское энергетическое агентство не будет чинить серьезных препятствий строительству.
Как поведет себя Копенгаген, станет понятно в середине октября, когда судно, укладывающее трубы по дну Балтийского моря достигнет вод Дании. Если Копенгаген все-таки не изменит свою позицию, то на дальнейшую реализацию проекта понадобится еще 660 миллионов евро, а само строительство затянется на 8 месяцев.

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