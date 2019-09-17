Упрямство Дании может сорвать сроки строительства "Северного потока -2" - СМИ

Как пишет Reuters, Судно Solitaire, которое укладывает трубы по дну Балтийского моря трубы для газопровода "Северный поток – 2", неуклонно приближается к датским водным границам. Капитан корабля-трубоукладчика Кенни Хубен опасается, что именно здесь произойдет задержка, из-за которой будут сорваны сроки строительства этой нитки газопровода.

Дело в том, что Дания – самый яростный противник этого проекта. До сих пор Копенгаген так и не дал согласия на строительство газопровода в своих водах.

Тем не менее пресс-секретарь проекта "Северный поток - 2" Ульрих Лиссен полон оптимизма. "Мы следуем плану, и мы абсолютно точно соблюдаем график", - заявляет он, уверяя, что Датское энергетическое агентство не будет чинить серьезных препятствий строительству.

Как поведет себя Копенгаген, станет понятно в середине октября, когда судно, укладывающее трубы по дну Балтийского моря достигнет вод Дании. Если Копенгаген все-таки не изменит свою позицию, то на дальнейшую реализацию проекта понадобится еще 660 миллионов евро, а само строительство затянется на 8 месяцев.