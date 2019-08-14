«Упростит жизнь автомобилистам»: в России могут изменить процесс проверки полисов ОСАГО

МВД подготовило поправки в ПДД, которые облегчат проверку электронных полисов ОСАГО. Теперь сотруднику Госавтоинспекции можно будет предъявить цифровой вариант документа с экрана смартфона или планшета. Эксперты полагают, что новая норма существенно облегчит жизнь автолюбителей.

Водители при проверке документов смогут предъявлять сотруднику ГИБДД как бумажную, так и цифровую версию электронного полиса ОСАГО. О том, что такая норма подготовлена в МВД России, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствие с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — заявила она.

При этом сотрудник полиции сможет проверить факт наличия ОСАГО у водителя, сделав запрос в единой системе обязательного страхования.

Сейчас проект постановления проходит процедуру публичного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Неизбежное решение»

Рано или поздно такая норма всё равно была бы принята, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, наличие электронного полиса ОСАГО, который равноценен обычной, бумажной версии, подразумевает его использование в отношениях с органами Госавтоинспекции. Более того, по мнению эксперта, перевод документов в цифровой формат должен быть продолжен.

«Конечно, лучше всего, чтобы была база (полисов. — RT) и по ней проверяли. Я за то, чтобы водители вообще не возили с собой ничего. Если есть всё на электронных носителях, ищите там — мои права, свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО. Я думаю, что в конце концов мы к этому придём», — рассказал он в беседе с RT.

Напомним, что сейчас водители, оформившие электронный ОСАГО (е-ОСАГО), обязаны иметь при себе его бумажную копию.

Это решение значительно упростит жизнь автомобилистам, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Это намного легче, не надо дрожать и бояться, что куда-то там потеряется, забудется. Глобально жизнь водителя в этом отношении упростится, и электронный документооборот – это, бесспорно, очень удобно. То есть риск забыть дома, получить за это штраф в современных условиях — это уже архаизм», — рассказал RT специалист.

Проблемы, однако, могут появиться в тех частях России, где есть проблемы с интернетом, считает Хайцеэр.

«Единственный вопрос возникнет в удалённых краях, уголках России, где интернет для сотрудника ГИБДД будет не доступен и может случиться такая неприятность, что проверить документ будет нельзя. Надеюсь, что всё будет нормально», — полагает он.

Тем не менее, трудностей можно избежать, если внедрять инновации медленно и постепенно, рассказал в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. По его словам, по этой причине принято решение пока что оставить и электронный, и бумажный носители.

«Вне всякого сомнения, цифровизация входит в нашу жизнь во всех сферах, поэтому необходимо её вводить, но вводить поэтапно с тем, чтобы не создавать неудобства водителям и гражданам России. Поэтому и принято на этом этапе такое промежуточное решение. Уверен, что все мы в перспективе перейдём на электронный документооборот. Но это будет в перспективе, когда будет удобно всем автовладельцам и гражданам, для нас это важно», — подчеркнул он.

РИА Новости

© Артем Житенев

Предыдущие инициативы

В прошлом августе Центробанк изменил правила оформления е-ОСАГО. Отмечалось, что новые нормы сделают более удобным процесс заключения договора и усилят контроль над действиями страховщиков.

Ранее сообщалось, что в Москве началось тестирование системы, проверяющей наличие у автомобилистов оформленного полиса ОСАГО при помощи камер. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, общее число выявленных нарушений за три месяца тестирования составило 700 тысяч случаев. Проект, по информации газеты, реализуют Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ГИБДД, а также Российский союз автостраховщиков (РСА), сообщает издание.

В июле правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО, документ добавлен в базу данных нижней палаты парламента. Как ранее сообщал Минфин, где был разработан законопроект, сейчас в законодательстве не предусмотрена возможность устанавливать цену на страховку в зависимости от того, аккуратно ли водит человек или нарушает правила. В законопроекте предлагается дать страховщикам право определять тариф на страховку в зависимости от стиля вождения автомобилиста и его истории нарушений. В этом может помочь установка специальных записывающих устройств, фиксирующих характер вождения. Внимательным водителям будут предоставляться скидки.