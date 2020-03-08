«Упрощает процесс оформления»: в России начали применять новый формат полиса ОСАГО

С 8 марта в России можно указывать данные о добровольной страховке каско на оборотной стороне полиса ОСАГО. Как отмечают в Центробанке РФ, изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний. Нововведение доступно для покупателей бумажных и электронных полисов. Эксперты придерживаются мнения, что автомобилистов изменения существенным образом не коснутся, но определённые преимущества для водителей есть.

Новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) автовладельцев стал доступен для российских автомобилистов.

Центральный банк РФ распорядился, что с 8 марта на обратную сторону полиса можно внести информацию о договоре каско. Уточняется, что владельцам автомобилей не потребуется заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа. Вместе с тем полис нового формата должен отвечать ряду требований.

«Указание устанавливает минимальные требования к условиям осуществления добровольного автострахования, если полис каско оформляется таким образом. Этот полис должен включать риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, но не более 20% от страховой суммы», — говорится на сайте регулятора.

В дополнение к этому, должны совпадать сроки действия договоров каско и ОСАГО. Если срок действия добровольной страховки ОСАГО истекает, то перестает действовать и добровольная. При этом от каско можно отказаться, не расторгая договор ОСАГО.

«Изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний», — заключили в ЦБ, отметив, что новая возможность доступна при покупке как электронного, так и бумажного полиса.

Комментируя изменения формата полиса автострахования, автомобильный эксперт Вячеслав Субботин предположил, что на жизни водителей нововведение вряд ли скажется.

«Какая мне как автомобилисту разница, выдадут два полиса или один. Тем более полис ОСАГО (основное, что проверяет автоинспекция, — остальное можно не возить) я могу хранить в электронном виде, показать на смартфоне», — сказал эксперт в беседе с RT.

Субботин указал, что нововведение, вероятнее всего, повлияет только на деятельность страховых компаний.

«Это внутренняя часть, которая затрагивает только задачи и проблемы страховых компаний», — добавил он.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Эксперт также обратил внимание на то, что по истечении срока ОСАГО даже при наличии каско управление автомобилем незаконно до продления договора обязательного страхования.

Однако вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов полагает, что на жизни автомобилистов нововведение всё же скажется благоприятным образом.

«В любом случае, это упрощает сам процесс оформления полиса обязательного страхования и дополнительного страхования, автовладельцы от этого только выиграют. РСА преследуют одну цель: работать в концепции либерализации «автогражданки», — заключил эксперт в беседе с RT.

Электронные полисы и новые бланки ОСАГО

С 1 января российские водители получили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД полис обязательного страхования как в бумажном виде, так и в формате электронного документа. Во втором случае сотрудник ДПС сможет проверить подлинность полиса, сделав запрос в автоматизированной системе.

Эти изменения анонсировали летом 2019 года. Тогда в МВД уточнили, что для предоставления инспектору электронного документа водитель может воспользоваться смартфоном или другим гаджетом.

Кроме того, в январе стало известно, что в 2020 году полисы ОСАГО начнут оформлять на бланках новых серий «ННН» и «РРР».

Использование бланков старых серий «ККК» и «МММ» допускается до 1 апреля 2020 года. Вместе с тем оформленные на бланках такого типа договоры ОСАГО будут действовать до конца указанного на них срока.

В Российском союзе автостраховщиков уточнили, что отгрузка полисов ОСАГО серии «РРР» Гознаком началась 26 декабря 2019 года. Известно, что бланки новой серии «ННН» будут иметь оборотную сторону для информации о дополнительных договорах страхования.

На момент обнародования этой информации сообщалось, что именно на бланках «ННН» можно будет размещать данные о страховке каско. При этом вторая новая серия «РРР» и старая серия «МММ» не предусматривают такой возможности.

Как отметил тогда глава РСА Игорь Юргенс, идея заключения договоров добровольного страхования на оборотной стороне полиса ОСАГО появилась в результате поручения Дмитрия Медведева.

Бывший глава кабмина в апреле 2019 года назвал эту идею интересной и предложил проработать её, отметив важность отсутствия противоречий этой инициативы действующему законодательству.