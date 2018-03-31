"Упреждающие провокации" России. Есть ли порох в пороховницах? • 132 • Аналитика



Ситуация для нас сейчас не самая лучшая, мягко выражаясь. Наши союзники и друзья по СНГ ведут себя несколько странно. Казахстан внезапно сдружился с США, Белоруссия поглядывает по сторонам, не прекращаются "разборки" между Киргизией и Казахстаном, Туркменией и Азербайджаном, Арменией и Азербайджаном. С Грузией давно уже все ясно, Украина объявила Россию агрессором. Не в пример нашему СНГ, хранящему молчание по поводу возвращения в Россию Крыма, Евросоюз поддержал Англию, не требуя никаких доказательств вины России в деле Скрипаля (они безоговорочно поверили психически ненормальной Мэй, что очень смахивает на элементарный сговор). Крепко работают в нашем СНГ американцы, "трудятся" они у нас, но из-за полной тупости наших либералов и непонимания ими русской нации мало что получается, скорее, эффект обратный.



Крайне ненадежны наши отношения с Турцией, которая способна подвести нас в любой момент. В частности, из-за постоянно меняющейся турецкой позиции «Газпром» будет утилизировать 700 км газовых труб и насосную станцию, предназначавшихся Турецкому потоку. А что стоят заявления Турции по Крыму!





Умны, хитры и ненадежны как партнеры иранцы. Особое место занимает Китай, который и пальцем не пошевелит в трудной для России ситуации, если это может вызвать хоть малейшие издержки для китайских национальных интересов. Правда, Китай в связи с беспардонными действиями Англии по делу Скрипаля, робко выразил свое несогласие с англичанами, давая нам повод рассчитывать на его поддержку. Я уж не говорю об открытой враждебности бывших союзников по ОВД и стран Балтии. Вот и остались мы одни-одинешеньки против всего Запада! Хуже не бывает.



А уж как ведет себя Запад! Убежден, что против России выстроили и реализуют вполне определенный план и порядок действий, так сказать, план "Б", после неудавшейся попытки повлиять на выборы президента России.



Инкриминируемые России вмешательство в выборы США, Англии, Франции и Германии, дело Скрипаля, а также безобразия с нашими спортсменами суть звенья одной цепи. Не ждите никаких доказательств невиновности России, ОЗХО не пойдет против всех ради России, и в лучшем случае, оставит ситуацию неопределенности, что вполне удовлетворит Запад.



ООН также идет на поводу у США, кормясь с руки дядюшки Сэма, да не очень-то ООН и нужна Западу, полностью игнорирующему международное право.



Что касается Украины и ее роли в нынешней ситуации, то она вообще стоит "сбоку", на всякий случай, но может и понадобиться, тогда американцы спровоцируют нас на удар по ВСУ, чтобы продолжить начатую против нас агрессию.



Утверждение Англии о "химическом нападении" России на нее слишком серьезно. Россия, во-первых, напала на Англию, во-вторых, применила запрещенное оружие. Полагаю, психически ненормальная Мэй находится на той самой "красной" черте, еще полшага — и война. Понятно, что не она придумала эту ситуацию со Скрипалем, помогли США в ответ на сорванные нашими военными попытки американцев ударить по Асаду в ответ на применение им химического оружия — полагаю, неожиданный для нас поворот. Мэй, видимо, пообещали пряник в виде послаблений при выходе из Евросоюза. Вспомните историю начала двух мировых войн — все те же заказные провокации. Значит, война? "Гуантанамо" для микробов или чумные одеяла для аборигенов?



Не думаю, что надо немедленно хвататься за автомат, по крайней мере, пока. Есть еще малюсенькое окно возможностей. Но ответ в любом случае должен быть крайне жестким, иначе провокации будут продолжаться. Представляется, что Россия могла бы предъявить Англии ультиматум: в течение 24 часов представить всю имеющуюся информацию по применению отравляющих веществ в связи с делом Скрипаля. Непредставление информации должно привести к разрыву с Англией дипломатических отношений (с другими странами, поддержавшими Англию, можно было бы обойтись подчеркнуто мягко, кроме особо одиозных, конечно). Из страны должны быть высланы все некоммерческие, подкармливаемые Англией, организации. Осязаемо и открыто повысить боеготовность ВС РФ, прежде всего, СЯС; направить силы ВКС и ВМФ для боевого дежурства вокруг островов.







Важно было бы прекратить всякую торговлю с Англией, в том числе перекрыть им газ. Да, это удар по нашей экономике, но придется платить. Можно было бы потребовать немедленной личной встречи президентов России и США на нейтральной территории, например, в Финляндии. В конце концов можно было бы поднять вопрос о заключении военного союза с Китаем, другими странами Азии.



И все-таки дальнейших провокаций со стороны Запада следует ожидать. Нас попробуют ущемить в правах в ООН и его Совете Безопасности. Нас могут отключить от системы SWIFT, пойти на отказ от наших нефти и газа, что ударит по нашему бюджету, как ломом по бошке. Все остальное уже итак в санкциях.



Ну а что предпринимает Россия? Пока ничего особенного. Сидим в глухой обороне, защищаемся и оправдываемся, что, похоже, становится нашим естественным состоянием, в котором вряд ли можно ожидать успеха. Или у нас нет других возможностей, и мы неспособны сами осуществлять упреждающие провокации с выставлением ультиматумов?



Печально всё это. Сегодня, как никогда ранее, запахло войной. Американцы давно уже полагают, что военное столкновение с Россией вполне возможно, что ранее исключали и мы, и они. А попробовать свои силы они хотят в Сирии путем ударов по правительственным войскам, чем и спровоцируют Россию на военный ответ. Столкновение России и США в Сирии может выглядеть в виде взаимного короткого обмена такими ударами, которые не привели бы к ситуации, когда какая-то из сторон станет ощущать угрозу своему существованию, которая и может стать причиной применения ядерного оружия. При наступлении такой ситуации стороны остановятся, схватятся за телефоны и будут договариваться. Все остальное в виде пропагандистской войны, в которой мы, как всегда, проиграем, будет потом.Ситуация для нас сейчас не самая лучшая, мягко выражаясь. Наши союзники и друзья по СНГ ведут себя несколько странно. Казахстан внезапно сдружился с США, Белоруссия поглядывает по сторонам, не прекращаются "разборки" между Киргизией и Казахстаном, Туркменией и Азербайджаном, Арменией и Азербайджаном. С Грузией давно уже все ясно, Украина объявила Россию агрессором. Не в пример нашему СНГ, хранящему молчание по поводу возвращения в Россию Крыма, Евросоюз поддержал Англию, не требуя никаких доказательств вины России в деле Скрипаля (они безоговорочно поверили психически ненормальной Мэй, что очень смахивает на элементарный сговор). Крепко работают в нашем СНГ американцы, "трудятся" они у нас, но из-за полной тупости наших либералов и непонимания ими русской нации мало что получается, скорее, эффект обратный.Крайне ненадежны наши отношения с Турцией, которая способна подвести нас в любой момент. В частности, из-за постоянно меняющейся турецкой позиции «Газпром» будет утилизировать 700 км газовых труб и насосную станцию, предназначавшихся Турецкому потоку. А что стоят заявления Турции по Крыму!Умны, хитры и ненадежны как партнеры иранцы. Особое место занимает Китай, который и пальцем не пошевелит в трудной для России ситуации, если это может вызвать хоть малейшие издержки для китайских национальных интересов. Правда, Китай в связи с беспардонными действиями Англии по делу Скрипаля, робко выразил свое несогласие с англичанами, давая нам повод рассчитывать на его поддержку. Я уж не говорю об открытой враждебности бывших союзников по ОВД и стран Балтии. Вот и остались мы одни-одинешеньки против всего Запада! Хуже не бывает.А уж как ведет себя Запад! Убежден, что против России выстроили и реализуют вполне определенный план и порядок действий, так сказать, план "Б", после неудавшейся попытки повлиять на выборы президента России.Инкриминируемые России вмешательство в выборы США, Англии, Франции и Германии, дело Скрипаля, а также безобразия с нашими спортсменами суть звенья одной цепи. Не ждите никаких доказательств невиновности России, ОЗХО не пойдет против всех ради России, и в лучшем случае, оставит ситуацию неопределенности, что вполне удовлетворит Запад.ООН также идет на поводу у США, кормясь с руки дядюшки Сэма, да не очень-то ООН и нужна Западу, полностью игнорирующему международное право.Что касается Украины и ее роли в нынешней ситуации, то она вообще стоит "сбоку", на всякий случай, но может и понадобиться, тогда американцы спровоцируют нас на удар по ВСУ, чтобы продолжить начатую против нас агрессию.Утверждение Англии о "химическом нападении" России на нее слишком серьезно. Россия, во-первых, напала на Англию, во-вторых, применила запрещенное оружие. Полагаю, психически ненормальная Мэй находится на той самой "красной" черте, еще полшага — и война. Понятно, что не она придумала эту ситуацию со Скрипалем, помогли США в ответ на сорванные нашими военными попытки американцев ударить по Асаду в ответ на применение им химического оружия — полагаю, неожиданный для нас поворот. Мэй, видимо, пообещали пряник в виде послаблений при выходе из Евросоюза. Вспомните историю начала двух мировых войн — все те же заказные провокации. Значит, война?Не думаю, что надо немедленно хвататься за автомат, по крайней мере, пока. Есть еще малюсенькое окно возможностей. Но ответ в любом случае должен быть крайне жестким, иначе провокации будут продолжаться. Представляется, что Россия могла бы предъявить Англии ультиматум: в течение 24 часов представить всю имеющуюся информацию по применению отравляющих веществ в связи с делом Скрипаля. Непредставление информации должно привести к разрыву с Англией дипломатических отношений (с другими странами, поддержавшими Англию, можно было бы обойтись подчеркнуто мягко, кроме особо одиозных, конечно). Из страны должны быть высланы все некоммерческие, подкармливаемые Англией, организации. Осязаемо и открыто повысить боеготовность ВС РФ, прежде всего, СЯС; направить силы ВКС и ВМФ для боевого дежурства вокруг островов.Важно было бы прекратить всякую торговлю с Англией, в том числе перекрыть им газ. Да, это удар по нашей экономике, но придется платить. Можно было бы потребовать немедленной личной встречи президентов России и США на нейтральной территории, например, в Финляндии. В конце концов можно было бы поднять вопрос о заключении военного союза с Китаем, другими странами Азии.И все-таки дальнейших провокаций со стороны Запада следует ожидать. Нас попробуют ущемить в правах в ООН и его Совете Безопасности. Нас могут отключить от системы SWIFT, пойти на отказ от наших нефти и газа, что ударит по нашему бюджету, как ломом по бошке. Все остальное уже итак в санкциях.Ну а что предпринимает Россия? Пока ничего особенного. Сидим в глухой обороне, защищаемся и оправдываемся, что, похоже, становится нашим естественным состоянием, в котором вряд ли можно ожидать успеха. Или у нас нет других возможностей, и мы неспособны сами осуществлять упреждающие провокации с выставлением ультиматумов?Печально всё это. Автор: Кряжев Владимир Сергеевич, вице-адмирал в отставке Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 132 Источник Похожие новости Развал России изнутри. Где путь к спасению? Россия не будет вечным мальчиком для битья При вторжении русских шведские генералы запланировали продержаться три месяца

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