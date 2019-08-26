«Упреждающая война» и её конечный смысл

От Лиддел Гарта до механизма интернет-разведки

Разработанные американским RAND Corporation стратегические концепты истощения России, о которых писал Фонд стратегической культуры, вкупе с принятой в 2014 году оперативной концепцией сухопутных войск США «Победа в сложном мире 2020-2040» (Win in a Complex World) являются дальнейшим развитием стратегии непрямых действий английского военного теоретика ХХ века Б. Лиддел Гарта.

В основе этих концептов лежит постулат о том, что между войной и миром нет чёткой грани. Один из разработчиков концепции Win in a Complex World, бывший командующий войсками США и союзников в Афганистане генерал Дэвид Барно писал: «Нам придется действовать в условиях, когда невозможно установить ни точного времени начала войны, ни момента ее завершения». Барно называет конфликты будущего «теневыми войнами».

Военные операции по достижению победы над «страной-мишенью» должны подкрепляться и обеспечиваться комплексом невоенных усилий, разработка и совершенствование которых идёт в американских «мозговых центрах» в последние десятилетия практически непрерывно на развитой конкурентной основе. Не оправдавшие себя концепты отбрасываются и заменяются новыми.

Так, разработанный в рамках стратегии сетецентрических войн концепт Effect Based Operations (EBO – «операций, рассчитанных на эффект»), одним из энтузиастов которого был генерал-лейтенант Дэвид Дептула, представлял собой «процесс достижения желаемого стратегического результата или воздействия на противника посредством синергетического и совокупного применения всего спектра военных и невоенных возможностей на всех уровнях». Ожидаемый эффект применения EBO состоит в том, чтобы использовать приёмы, парализующие силы противника и сводящие к минимуму его способность оказывать сопротивление.

Однако в 2008 году Пентагон прекратил использовать термин Effect Based Operations после провала этой концепции – военные оказались неспособны координировать комбинацию военных и невоенных методов воздействия на противника, признал Дэвид Дептула.

В октябре 2015 года американский военный эксперт майор Джим Томас в интервью для Small Wars Journal («Журнал малых войн») изложил основные положения доктрины «стратегического смешивания» (The Strategic Blending), или «стратегического блендинга», которая легла в основу стратегии армии США на Ближнем Востоке. Стратегический блендинг предполагает применение как конвенциональных боевых действий, так и иррегулярных методов нападения на противника, вплоть до альянсов с криминальными и террористическими структурами. В рамках этой концепции был пущен в оборот термин «мирная оппозиция», под которым подразумевались проамериканские боевики, а также была активизирована поддержка Соединёнными Штатами политической оппозиции в странах Ближнего Востока.

Однако в Афганистане, Ираке, Сирии, то есть всюду, где эта стратегия применялась, она потерпела неудачу. С учётом уроков, полученных США на Ближнем Востоке, была разработана доктрина «принуждающей мощи» (coercive power), которая была опробована на Венесуэле, а сейчас применяется против КНДР, Ирана и России. Эта доктрина предполагает комплексное применение против «страны-мишени» финансовых санкций и наступательных онлайн-операций вместе с поддержкой политической оппозиции и угрозой применения военной силы.

Доктрина «принуждающей мощи» предполагает оперативное руководство кампанией против «страны-мишени» не военными, а политиками. Так, атаки на Венесуэлу координируют сенатор-республиканец Марко Рубио и госсекретарь Майк Помпео. Однако при проведении операций «принуждающей мощи» на всех условных ТВД (Венесуэла, Россия, КНДР, Иран) успеха добиться не удалось. Причину этого американские стратеги видят в «человеческом факторе» – в некомпетентности оперативного и тактического звена, нехватке разведданных, в их некачественном анализе. Выход американцы хотят найти в максимальной автоматизации сбора и анализа данных и создании всеохватывающего цифрового ТВД в так называемом мультидоменном пространстве.

Сферами (доменами) войны в США официально признаны не только традиционные боевые действия, но и противоборства в сфере дипломатии, информационные и финансово-экономические войны, технологическое противоборство и промышленный шпионаж, а также разжигание гражданских конфликтов в «стране-мишени» путём поддержки политической оппозиции.

Стратегия мультидоменной войны опирается на разработки таких военных аналитиков, как Джон Аркилла, Дэвид Ронфельдт и Шон Эдвардс. В основе этих разработок – принципы сетевого роения (networked swarming), разделённого на четыре этапа: найти цель, сосредоточиться на цели, атаковать цель, рассеяться.

Военный аналитик Рачья Арзуманян в интервью ФСК отмечал, что по такому же принципу были организованы действия протестующих во время победившей «бархатной революции» 2018 года в Армении. Аналогичное «сетевое роение» наблюдается в ходе массовых протестов в Гонконге. Однако попытка организовать 3 августа «сетевое роение» ищущей «движуху» молодёжи в центре Москвы успеха не имела.

Повысить эффективность мультидоменных военных действий США намерены путём анализа угроз с помощью искусственного интеллекта. С этой целью в 2009 году в Сомервиле (Массачусетс, США) была учреждена компания Recorded Future (Записанное будущее), спонсорами которой стали инвестицион ное подразделение ЦРУ In-Q-Tel и Google Ventures. Аналитики Recorded Future используют программное об еспечение, названное ими «механизмом темпоральной аналитики» (Temporal Analytics Engine) .

После того как в американских СМИ Temporal Analytics Engine стали именовать механизмом интернет-разведки (Web Intelligence Engine), компания ввела запрет на использование этого термина. «Мы сосредоточены на том, чтобы принимать критические решения для профессионалов в области безопасности с большей скоростью – мы работаем над тем, чтобы опередить угрозы, выявляя модели поведения и предоставляя разведданные, которые позволят организовать защиту от выявленных угроз. Мы создали систему многооуровневой целевой разведки, которая продвигает нас дальше к прогностическому мышлению (predictive mindset)», – пишет на сайте компании Кристофер Альберг, соучредитель и генеральный директор Recorded Future.

По сути, американские стратеги, пытаясь анализировать все мыслимые (и немыслимые) угрозы, стремятся ликвидировать «туман войны», о котором рассуждал Клаузевиц. Создание подконтрольной ЦРУ компанией Recorded Future систем интернет-разведки в рамках «упреждающей войны» дополняется тесным сотрудничеством Recorded Future с Национальной лабораторией Сандиа (Sandia National Laboratories), которая занимается совершенствованием ядерного арсенала США.