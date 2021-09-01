Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"

Политолог Сергей Михеев назвал "бредятиной" и "кашей" слова украинского президента о газе из России.

В России категорично отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского, давшего оценку нашему газу. Так, политолог Сергей Михеев не нашел логики и смысла в таких громких высказываниях украинского лидера.

Ранее в офисе Зеленского указали, что в беседе с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм он обсуждал угрозы для Незалежной от "Северного потока-2", а также назвал русский газ "самым грязным". Впрочем, тут же в разговоре Зеленский договаривался о необходимости сохранить транзит голубого топлива через Украину.

Сплошная каша, эмоционально ответил на это Михеев. В беседе с телеведущим Владимиром Соловьевым он отметил, что Зеленский противоречит сам себе.

"Человек несет какую-то полную бредятину. Если это самый грязный газ в мире – так зачем тебе транзит?" - сказал эксперт. Он добавил, что это уже не первый раз, когда лидер Незалежной высказывает абсурдную позицию.

"Это полная каша. Газ грязный, покупать его не надо, но вы транзит сохраните, потому что нам нужны деньги. Россия ужасная, нужны санкции, но газ надо пустить через трубу. Мы ненавидим ее, но нам все равно это надо … Это бред, диагноз", - добавил Михеев.