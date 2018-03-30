«Упражнения в демократии»: Симоньян связала прекращение вещания RT в Вашингтоне со статусом иноагента

Телеканал RT с 1 апреля прекратит вещание в Вашингтоне. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, это связано с тем, что распространители сигналов продали свои права на телевизионные частоты. При этом телеканал продолжит работу в Вашингтоне на других платформах. В России полагают, что причина возникших проблем — признание RT иностранным агентом в США. Главный редактор канала Маргарита Симоньян напомнила: Соединённые Штаты обещали, что новый статус не повлияет на работу медиа. В Госдуме и Совете Федерации осудили политику Вашингтона по отношению к российскому СМИ.

Компания-провайдер, транслировавшая эфир RT в Вашингтоне, убрала телеканал из сети вещания. Вещание RT в американской столице прервётся в ночь на воскресенье, 1 апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что это связано с прекращением работы двух телевизионных станций — WNVT и WNVC, которые обеспечивали ретрансляцию в районе Вашингтона более чем десятка иностранных телеканалов.

Владелец телестанций продал на аукционе свои права на эти телевизионные частоты для использования компаниями беспроводной связи.

Контент для WNVT и WNVC предоставляет компания MHZ Network, которая занимается программами иностранных телекомпаний, в том числе RT, немецкой Deutsche Welle, французской France 24, турецкой TRT и других.

По словам главы компании MHZ Networks Фредерика Томаса, компания не смогла найти способа, позволяющего продолжить их передачу в эфир. Он также отметил, что происходящее связано с аукционом.

Как сообщает Bloomberg, канал также перестанет быть доступным по кабельному телевидению.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что прекращение вещания канала в Вашингтоне связано с его статусом иноагента в США.

«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», — сказала она.

Маргарита Симоньян

© RT

Позднее она добавила, что RT продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.

«Как говаривал экс-спикер Госдепа, «добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии», — отметила главред.

«Политическое решение»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает закрытие RT в Вашингтоне политическим решением.

«Это было сделано под давлением. Официальные власти могут сказать, что они здесь ни при чём — это решение провайдера. Наверняка так и будет. Но на самом деле это целенаправленная политика. Популярность RT и в Америке, и в Европе огромна. Канал с удовольствием смотрят как альтернативное мнение. Поэтому будет делаться всё, чтобы задавить RT», — отмечает депутат.

Россия не оставит без ответа прекращение вещания в Вашингтоне телеканала RT. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Мы много раз уже отмечали, что наши меры будут ответными. То есть если с той стороны есть практическая реализация угроз, то и с нашей стороны последуют такого же свойства ответные меры», — сказал он агентству Интерфакс.

Исключение из правил

По итогам состоявшегося 31 марта 2017 года аукциона по перераспределению частот в американской Федеральной комиссии по связи, обе телестанции, находившиеся в собственности Commonwealth Public Broadcasting Corporation, должны были вообще отключиться от эфира, а все передававшиеся ими каналы перейти на другие частоты.

Однако RT America было решено удалить из сетки раньше срока. Таким образом, доступа к телеканалу лишились порядка 672 000 семей в Вашингтонской городской агломерации.

Reuters

В апреле 2017 года передачи RT убрали из эфира канала MHZ Worldview, где транслируется контент различных иностранных телекомпаний. Он имел более широкий охват — 15 млн домохозяйств, так как транслировался по спутнику и в сетях интернет-телевидения на всей территории США.

Согласно действующему американскому законодательству, компании-ретрансляторы не имеют права прекращать вещание каналов, контент которых относится к категории must carry (обязательно для трансляции. — RT) в одностороннем порядке. Именно по такой лицензии и должна была передаваться продукция RT America по договорам с подрядчиками. Однако с декабря 2017 года в этом правиле было сделано исключение специально для российских СМИ.

В закон «О национальной обороне на 2018 год», который был подписан 12 декабря 2017 года президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм внесли поправку №1096, нацеленную на то, чтобы «отменить обязательства дистрибьюторов многоканальных видеопрограмм транслировать определённый видеоконтент, который принадлежит или контролируется правительством Российской Федерации».

RT — иноагент

В ноябре 2017 года Минюст США внёс компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов (FARA). В реестр иностранных агентов был также внесён американский партнёр радиостанции Sputnik — компания Reston Translator — и компания RTTV America, которая ранее сотрудничала с американским филиалом RT.

В Вашингтоне тогда обещали, что новый статус никак не отразится на деятельности RT.

По словам Маргариты Симоньян, после регистрации RT в качестве иноагента телеканал стали лишать аккредитаций.

Так, 30 ноября стало известно, что Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила телеканал аккредитации. В качестве причины было названо именно включение RT в список иноагентов.

«Наших журналистов лишают аккредитации, от нас начинают уходить сотрудники, потому что им морально тяжело работать в статусе иноагента, в эфире у нас стало появляться меньше гостей, а ещё серьёзнее, пожалуй, то, что многие наши американские партнёры заявляют нам, что вынуждены или отменять годами существовавшие между нами договорённости, или пересматривать целый ряд условий, касающихся, например, цен на оказываемые услуги. Как я и говорила, последствий много», — отмечала главред RT.