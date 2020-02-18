Управятся до лета? В Китае сообщили, когда смогут покончить с эпидемией коронавируса

Такое заявление было сделано со ссылкой на прогнозы медиков, которые свои расчеты строят на математической модели, учитывая все меры по блокировке распространения коронавируса, предпринятые в Китае.

В то же время в ВОЗ заявили о том, что при "неблагоприятном прогнозе" болезнь может поразить до двух третей населения земного шара.

Сейчас эпидемиологи предполагают, что максимальное число заболевших достигнет 60 тысяч человек. Однако, как предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини, эта цифра будет значительно выше.

По его словам, сейчас карантинные меры замедлили распространение болезни, однако предприняты они были поздно, только после того, как вирус успел проникнуть в другие районы Китая, а также за его пределы.

"Изоляция случаев заболевания и карантин контактов не остановит этот вирус", - цитирует слова Лонджини агентство Bloomberg.

О вспышке пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй власти КНР сообщили ВОЗ 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, общее количество зараженных новым коронавирусом достигло почти 60 тысяч человек, а число жертв за сутки увеличилось на 93, достигнув 1789.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус. Как пишут Nation News, в России вирус внесён в перечень заболеваний, "представляющих опасность для окружающих".