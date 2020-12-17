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Управляют кукловоды: Москву возмутила резолюция ООН по Крыму

17 декабря 2020, 09:55  •  58 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Судьба полуострова давно решена и не подлежит обсуждению
Ряд игроков на международной арене никак не может успокоиться по поводу Крымской республики. В ООН приняли очередную резолюцию с осуждением "оккупации" полуострова. При этом, по мнению российской стороны, коалицией поддержавших документ стран управляют весьма влиятельные кураторы.
Такое мнение высказал зампостпреда РФ Геннадий Кузьмин. Дипломата возмутило, что некоторые государства из года в год высказывают свое недовольство по поводу воссоединения Крыма с нашей страной. Очередную антироссийскую резолюцию подписали Украина, Германия, Франция, Великобритания, США, Япония, Хорватия, Чехия и несколько других держав.
Кузьмин напомнил, что возвращение в состав России спасло крымчан от кровавой расправы со стороны киевских властей, которые силой захватили власть. Он призвал провести тщательное расследование совершившихся на территории Украины преступлений.
По мнению дипломата, подобные направленные против нашей страны документы принимаются по указке вышестоящих вершителей судеб, отмечает РИА "Новости".
"Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России", – заявил представитель Москвы.
К слову, российскую резолюцию, посвященную предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны, США и Украина не поддержали.

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