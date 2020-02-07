Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о работе Михаила Мишустина в инвестиционном бизнесе и раскрыла доходы семьи премьер-министра России. Письмо инвесткомпании опубликовал 7 февраля РБК.

Согласно сложившейся практике, инвестиционные организации не раскрывают такие данные, однако, по данным издания, семья председателя правительства и он сам дали согласие на публикацию сведений.

Как подчеркнула Герасименко, в 2008 году Мишустин по приглашению тогда министра финансов Бориса Фёдорова стал партнером группы с 25-процентной долей и президентом UFG Capital Partners, уйдя с госслужбы.

«Фёдоров очень ценил умение Мишустина выстраивать отношения с людьми и, если хотите, его мозги и аналитические навыки. По его мнению, у Мишустина, пожалуй, у одного из немногих из госслужащих была безупречная репутация среди международного и российского делового сообщества», — рассказала Герасименко.

В компании нынешний премьер курировал расширение международного присутствия UFG, развитие венчурного инвестирования и технологических инвестиций, а также инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты.

По ее словам, также Мишустин был ответственен за сельхозпроект в Брянске «UFG Агро Партнеры».

Там была заброшенная, поросшая кустарником земля, однако за несколько лет компании на 38 тыс. га удалось организовать высокотехнологическое агропроизводство пшеницы, ячменя, сои. При этом UFG стала одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе и ключевым предприятием по созданию рабочих мест.

В проект было вложено более $30 млн инвестиций, построена зерносушилка, закуплена техника, внедрены передовые западные агротехнологии. Урожайность возросла в три раза. В 2014 году бизнес был продан одному из крупнейших российских агрохолдингов в России с увеличением стоимости проекта.

Доход нынешнего премьера формировался из дохода UFG от комиссии за управление и комиссии за успех. Таким образом, если бы доходы были равны нулю, он бы ничего не заработал.

«Например, для фондов прямых инвестиций комиссия за управление — это 2% от суммы активов фондов, а комиссия за успех — это 20% от доходности при условии достижения ежегодной минимальной гарантированной доходности в 8%», — указала Герасименко.

Для примера Герасименко пояснила, что если формировался фонд в $100 млн на десять лет, а доход составлял $300 млн, то UFG получала $40 млн как плату за успех, а инвесторы — $260 млн. Партнер с долей 25% имел право на часть этого дохода после вычета всех расходов на содержание инфраструктуры фондов и команды.

UFG (Объединенная финансовая группа) — это крупная независимая инвестиционная компания с активами более $2,3 млрд, которая формирует фонды с различными инвестиционными стратегиями.

UFG платила и платит огромные налоги в бюджет РФ, создавала и создает рабочие места. Группа вкладывает в РФ в условиях, когда большинство иностранных инвесторов ушли вследствие американского давления, а российские компании, связанные с коррупцией и олигархатом, выводят средства из страны.