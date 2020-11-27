Управляющая островом Русский лишилась работы. Чиновница "потерялась"

Напомним, несколько дней назад по Приморью прошёлся разрушительный циклон. На острове Русский многие дома остались без света. До сих пор электроснабжение восстановлено не везде. Проезд на остров по единственному мосту пока закрыт из-за наледи на вантах, а у временного парома скапливаются громадные очереди.

В результате своей работой поплатилась глава административно-территориального управления острова Русский. Предложение об её отстранении от работы озвучил губернатор региона Олег Кожемяко. От главы Владивостока решением КЧС руководитель региона потребовал не только отстранить чиновницу от работы, но и убедиться, что та будет привлечена к ответственности.

"Со своими обязанностями она не справилась", - подчеркнул губернатор, отметив, что никакой работы управляющей острова на месте не увидели.

Более того, женщину даже "потеряли", поскольку за минувшую неделю проверяющие, по словам Кожемяко, "ни разу не видели её", а от местных жителей не было ни одного благодарного слова в адрес чиновницы.

Пока же на острове контролировать работу местных властей будет один из замов главы Владивостока.