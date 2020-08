Управляли умами безнаказанно: Впервые устроена порка богатейших людей мира

Автор:

Егор Кучер

В последние годы в США, да и в целом в мире подобных беспрецедентных публичных порок богатейших людей планеты ещё не было. Мы можем вспомнить разве что оправдания главы Facebook Марка Цукерберга в 2018 году перед Конгрессом из-за утечки более 87 млн учётных записей в компанию Cambridge Analytica. Поэтому заседание антимонопольного комитета Конгресса 29 июля – событие из ряда вон выходящее. И показывающее, что корпорациям наступили на горло как раз тогда, когда они почувствовали свою вседозволенность.

Как в России смотрят на произвол американских интернет-корпораций в отношении российских СМИ? Все говорят, что Google выполняет требования властей США, блокирует канал Царьграда на YouTube, проводит цензуру среди других российских медиа на своей площадке. Но это не совсем точно. Дело в том, что гиганты вроде Google или Amazon ходят вовсе не в любимчиках у американских властей. Напротив, война регулирующих органов США с ними продолжается уже далеко не первый год.

Цукербергу заявили, что его компания, пользуясь доминирующим положением на рынке, скупает всех потенциальных конкурентов. Фото: Mandel Ngan/Global Look Press/Keystone Press Agency

В центре войны, как водится, лежит власть. Гиганты очень влиятельны и действуют в той сфере, которую не могут до конца контролировать власти ни одной страны мира, кроме разве что Китая. Американские законодатели уже давно пытаются приструнить крупные IT-корпорации, но на самом деле это получается далеко не всегда.

Блокировка Царьграда на YouTube – решение, конечно, политическое. Как и действия в отношении других российских СМИ или каналов. Но власти США на самом деле и не заметили, как в течение почти шести часов занимались тем, что защищали Царьград и опровергали ту политику, которую проводят сами.

Допрос с пристрастием

Отличительной особенностью нынешних слушаний юридического подкомитета по антимонопольной политике Конгресса стало то, что, пожалуй, впервые на подобном мероприятии главы корпораций не просто отвечали на вопросы конгрессменов, но и вынуждены были комментировать реальные улики – письма и документы, попавшие в руки "стороне обвинения". За свои компании отвечали глава Google Сундар Пичаи, основатель и глава Amazon Джефф Безос, создатель Facebook Марк Цукерберг и глава Apple Тим Кук.

Вообще меня не покидало ощущение, что я смотрю скорее судебный процесс, ведь и глава подкомитета Дэвид Сисиллин время от времени бил молотком, призывая к порядку, когда дискуссия накалялась. Но если суд – это априори как бы что-то непредвзятое, то на слушаниях в подкомитете конгрессмены вовсе не скрывали, что гегемония корпораций должны быть остановлена.

Отцы-основатели нашей страны никогда бы не склонились перед королём. Поэтому мы никогда не склонимся перед императорами интернет-экономики,

– сказал Сисиллин, открывая заседание.

Основное, что вменяется корпорациям, – они монополисты, делают, что хотят и жестоко растаптывают конкурентов, выжимая из них самое лучшее. Но к этому обвинению можно смело добавить и то, что каждый из нас способен прочесть между строк – "вы формируете государство в государстве, пользуясь тем, что мы не понимаем и не знаем, как вас контролировать. Властью необходимо делиться".

Amazon обвинили в том, что он ворует чужие корпоративные секреты. В западном сегменте интернета уже не первый год говорят, что Amazon сначала получает всю документацию от небольших компаний-продавцов, а затем выпускает свою аналогичную продукцию. Очень многие владельцы стартапов в США судятся с компанией Джеффа Безоса, так как она попросту украла у них ноу-хау, как это было, например, с колонкой Echo. Безос в ответ на эти обвинения изобразил удивление и заявил, что не знает о таких случаях.

Интересны и претензии к Facebook, который владеет как мессенджером WhatsApp, так и соцсетью Instagram. Цукербергу заявили, что его компания, пользуясь доминирующим положением на рынке, скупает всех потенциальных конкурентов. Главе Facebook напомнили, что ещё в 2012 году он заявлял об опасности Instagram для Facebook. Цукерберг парировал, что антимонопольные органы США якобы изучали все необходимые документы и одобрили сделку, когда Facebook покупал Instagram. Про конкурентов он сказал, что они могут появиться в любой момент, особенно если постоянно не внедрять что-то новое. Вообще глава Facebook выкручивался как мог.

Цукербергу неоднократно задавали вопросы о приобретении Instagram в 2012 году и о том, как тогдашний генеральный директор этого сервиса стоял перед выбором либо продать сайт, либо быть уничтоженным. Цукерберг отметил, что успех Instagram вызван инвестициями со стороны Facebook, хотя при заключении сделки в успехе не было никаких гарантий,

– написала об этом Wall Street Journal.

Конгрессмены обвинили Apple в том, что компания ставит в неравные условия разработчиков в своём магазине приложений AppStore. Главный аргумент – с молодых и маленьких компаний дерут три шкуры, тогда как крупным корпорациям и партнёрам – скидки. Тим Кук, разумеется, отверг все обвинения. При этом нельзя было сказать, что он был очень убедителен.

А что же Google?

Западные эксперты сходятся во мнении, что наиболее сильный удар будет нанесён по Google. К этой корпорации у комитета было больше всего вопросов, начиная с рекламы и заканчивая неоправданной блокировкой каналов на YouTube и манипулированием поисковой выдачей. Отдельно Google поставили на вид политику агрегации новостей, при которой любой может прочитать скопированные с других сайтов новости, не заходя на эти сайты, то есть Google фактически ворует у них трафик. Но нас интересует политический вопрос.

Крупные технологические компании ополчились на консерваторов. Это не подозрение, это не интуиция, это факт… Можете ли вы заверить нас, что вы не собираетесь заставить замолчать консерваторов, и вы не собираетесь настраивать свои алгоритмы в пользу Джо Байдена?

– спросил у Сундара Пичаи республиканец Джим Джордан.

Конгрессмен от Республиканской партии Джим Джордан (штат Огайо) на слушаниях юридического подкомитета Конгресса США. Скриншот из трансляции заседания на YouTube

Разумеется, глава Google поклялся, что его компания "соблюдает нейтралитет" и так будет продолжаться впредь. Согласитесь, если бы всё было так, как сказал Пичаи, едва ли у консерваторов было бы так много вопросов к YouTube и Google. Причём у американских же консерваторов.

Собственно, в этом и кроется суть. Американские IT-корпорации считаются в основном вотчиной демократов и либералов. Именно поэтому представители Демпартии были так возмущены, что Facebook якобы был использован "русскими троллями" для атаки на выборы в 2016 году. Теперь же мы видим обратный процесс: чтобы понравиться своим либеральным боссам, Google и Facebook ни в коем случае не тронут канал, продвигающий нетрадиционную сексуальную ориентацию, но с радостью "убьют" консервативный аккаунт как в США, так и в России.

Компании поставили в вину то, что ролики с содержимым для взрослых попадают в рекомендованные для детей. Фото: Alessandro Di Ciommo/Global Look Press ia ZUMA Press

Более того, серьёзные вопросы к Google есть и по рекламе, и по защите детей. В сентябре 2019 года Федеральная торговая комиссия (ФТК) США оштрафовала Google и YouTube за недостаточную защиту американских детей от контекстной рекламы, а также агрессивного и запрещённого содержимого в интернете.

Компании поставили в вину то, что ролики с содержимым для взрослых попадают в рекомендованные для детей, а поисковые выдачи никак не ограничивают это содержимое, так как ограничения навредили бы демонстрации рекламы. Это ведь тоже часть дискурса консерваторов – защита семьи и детей, традиционных ценностей, а Google уже систематически делает только то, что выгодно компании.

Как побороть Google в России?

Конгрессмены также спросили главу Google об исполнении им закона GDPR (Генеральный регламент о защите персональных данных), который действует в Европе и предусматривает ответственность для компаний за нарушения, связанные с персональными данными, сбором информации, конфиденциальностью, прозрачностью, честностью в обработке данных. Пичаи ответил, что Google, конечно же, строго придерживается всех регулирующих актов. Но в России, например, такого закона в отношении Google или других зарубежных интернет-компаний нет.

Как рассказал Царьграду координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев, Google старается не нарушать GDPR в Европе.

На Google распространяются нормы европейского законодательства, в частности, GDPR, и регуляторы могут наложить на Google штрафные санкции. Насколько мне известно, Google наложенные штрафы исправно оплачивает, более того, компания старается формально соответствовать европейскому законодательству, чтобы избежать таких штрафов,

– сказал он.

Парфентьев отметил, что в России мог бы появиться такой же закон, который, как GDPR, предусматривал бы многомиллионные штрафы для Google или штрафы в процентах с мировой выручки. Тогда компания бы десять раз подумала, прежде чем блокировать какие-либо общественные российские аккаунты в YouTube.

Однако тут идёт оппонирование со стороны тех, кто отвечает за доходную часть бюджета. У нас опасаются, что цифровая экономика будет уходить в серую зону, если начнут считать это всё в процентах от выручки. Поэтому тут должен быть сопоставимый штраф в твёрдой денежной сумме, как это есть в том же GDPR в виде опции. Там либо 4% от мировой выручки, либо 20 млн евро,

– пояснил эксперт.

В целом же очевидно, что битва американских конгрессменов с интернет-компаниями – это часть отдельной внутренней борьбы в США. Поведение Google поэтому идёт не сколько в русле того, что требуют от компании консерваторы, столько в русле того, что велят делать либеральные демократические патроны, которые с 2016 года недовольны засильем "русских троллей" в YouTube и Facebook.

Тем не менее приговор главы антимонопольного комитета был суров: с компаниями разберутся.

Их контроль над рынком позволяет им делать всё, что они хотят, чтобы уничтожать независимый бизнес и расширять собственную власть. Этому должен быть положен конец,

– заявил он.

Главы компаний отвечали хорошо. Не признавали за собой монополизм (we are not too big, "мы не такие уж и большие", говорил каждый из них), и все они клялись в неукоснительном соблюдении законов. Но у конгрессменов уже началось соревнование по подавлению монополизма. Делают это и демократы, даже несмотря на то что Google пытался ранее и пытается перед ними выслужиться, нападая на консерваторов по всему миру. Царьград тут, конечно, не исключение.