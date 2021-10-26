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Управляемый хаос возможен: Эксперт о тех, кто хочет "выпустить джинна" в пандемию

26 октября 2021, 19:20  •  35 • Политика
Эксперт Юрий Цветков заявил, что управляемый хаос в определённой степени возможен. Он рассказал о тех, кто хочет "выпустить джинна" в пандемию. По его мнению, сейчас в мире существуют определённые элиты, которые были бы не против обкатать эту теорию в реальности.
Ведущая, журналист Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград подняла тему роста цифровизации на волне развития пандемии коронавируса.
Она вспомнила старый голливудский фильм “Пятый элемент”, заметив, что у главного злодея картины по имени Зорг была разработана своя теория управляемого хаоса:
Ощущение, что кто-то решил не дожидаться отдалённого будущего, в котором происходит действие "Пятого элемента", и начал воплощать теорию Зорга в жизнь уже сейчас.
Ведущая "Первого русского" задалась вопросом, возможен ли управляемый хаос в принципе. На него постарался ответить гость студии - советник президента "Сколтеха", эксперт в области международного регулирования искусственного интеллекта и сквозных технологий Юрий Цветков.
Он признался, что ещё 30 лет назад такая идея казалась бы фантастикой, однако сегодняшние тенденции показывают, что "хаос в определённой степени можно контролировать":
Это джинн, который, если выпустить его из бутылки, может привести к очень непредсказуемым деструктивным последствиям. Сегодня мы видим, как многие страны мира, транснациональные компании, политические и экономические элиты используют пандемию в личных целях. Можно предположить, что некоторые круги хотят попробовать обкатать эту теорию управляемого хаоса, по крайней мере, в каком-то сегменте уже сейчас.

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