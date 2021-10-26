Управляемый хаос возможен: Эксперт о тех, кто хочет "выпустить джинна" в пандемию

Эксперт Юрий Цветков заявил, что управляемый хаос в определённой степени возможен. Он рассказал о тех, кто хочет "выпустить джинна" в пандемию. По его мнению, сейчас в мире существуют определённые элиты, которые были бы не против обкатать эту теорию в реальности.

Ведущая, журналист Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на канале Царьград подняла тему роста цифровизации на волне развития пандемии коронавируса.

Она вспомнила старый голливудский фильм “Пятый элемент”, заметив, что у главного злодея картины по имени Зорг была разработана своя теория управляемого хаоса:

Ощущение, что кто-то решил не дожидаться отдалённого будущего, в котором происходит действие "Пятого элемента", и начал воплощать теорию Зорга в жизнь уже сейчас.

Ведущая "Первого русского" задалась вопросом, возможен ли управляемый хаос в принципе. На него постарался ответить гость студии - советник президента "Сколтеха", эксперт в области международного регулирования искусственного интеллекта и сквозных технологий Юрий Цветков.

Он признался, что ещё 30 лет назад такая идея казалась бы фантастикой, однако сегодняшние тенденции показывают, что "хаос в определённой степени можно контролировать":