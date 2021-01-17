Управляемый хаос США: Через 30 лет русские заканчивают бурю в пустыне

Автор:

Александр Цыганов

С чисто военной точки зрения, это была красивая операция. Об этом Царьграду говорили практически все специалисты, которые в 1991 году анализировали ход боевых действий по освобождению оккупированного Ираком Кувейта.

Иное дело, опять же почти в унисон говорили эксперты, многонациональным силам, вступившим в борьбу с иракской армией, гораздо труднее было бы проиграть, нежели победить. Но это стало понятно уже после операции "Буря в пустыне". А тогда…

Автор статьи, Александр Цыганов, в Вавилоне, Ирак, вскоре после операции "Буря в пустыне". Фото: из личного архива

А тогда, в январе 1991 года, мне довелось заведовать службой информации "Литературной газеты". Конечно, тогда нас больше интересовали дела внутренние, но оккупация Саддамом Хусейном соседнего независимого Кувейта не могла, конечно, остаться вне круга внимания новостной службы. Так что заметки, что остались с той поры, сохранили тогдашние прогнозы наших военных: мол, сильная иракская армия устроит американцам второй Вьетнам…

Но вышло иначе.

Красивая организация

Ошибки тогдашних прогнозистов были объяснимы: СССР столько оружия, сил и советников закачал в Ирак, что армия Саддама Хусейна нам казалась самой сильной в арабском мире. Но оказалось, что, как ни странно, при всём объёме снабжения Ирака оружием и военными материалами в Союзе очень мало знали об иракской армии. Или просто забывали учитывать, что армия эта всё-таки арабская…

Как бы то ни было, международная коалиция, собранная под патронажем ООН и ведомая США, переиграла Ирак ещё на начальной стадии войны. В ходе логистической операции, получившей название "Щит пустыни", за 4,5 месяца, с августа 1990 года, в саудовскую пустыню были переброшены и там развёрнуты 16 дивизий - более 500 тысяч солдат из США, стран Западной Европы и ряда арабских стран.

Стратегическое развёртывание включало и сухопутные соединения, и авиацию, и десант, и морские силы. Надо признать, что для первого после Вьетнама опыта развёртывания полумиллионной громады войск американцы справились хорошо. Не сравнить с тем позором, что они продемонстрировали на маленькой Гренаде.

Удивительно, но Саддам этому развёртыванию практически не мешал, так что велось оно почти в лабораторной чистоте. Но иракского лидера можно было понять. Он ведь и в Кувейт вторгся, считая его иракской провинцией, в своё время нагло отторгнутой англичанами, получив вначале негласные заверения из Вашингтона, что на это США посмотрят сквозь пальцы. Он же свой! Он же фактически по заказу США с Ираном воевал!

Не учёл, бедняга, что англосаксам не свойственна благодарность. Их интересует только выгода, только то, что им на пользу. А отработавший своё инструмент за ненадобностью выбрасывают. Ну, или делают из него урок для всех прочих.

Красивая политика

Это тоже специалисты признают: с политической точки зрения всё было оформлено безупречно. Перед всем миром предстал открытый агрессор, который вне всяких рамок международного права произвольно напал и оккупировал соседа. Как такого взять под защиту? Да и некому уже было бы это сделать. На мировой арене всё ещё присутствовал СССР, но Михаил Горбачёв знать не желал о наших национальных интересах, говорил об "общечеловеческих ценностях". Да и невозможно было бы вступиться за такого химически чистого агрессора. Что там вступиться: всерьёз говорили даже об участии Союза в многонациональных силах!

То, что европейцы пошли на Хусейна за американцами, сюрпризом не было. Но значительную часть легитимности и авторитета операции прибавило то, что к США присоединились и многие арабские страны. Получалось, весь мир ополчился на Саддама.

Тот, правда, хорохорился. Возможно, наши специалисты потому и не очень чётко представляли себе положение в иракской армии, что он сам себе его чётко не представлял. На вид и на цифру всё выглядело весьма грозно: тоже полмиллиона развёрнутых войск, 5300 танков, более 5000 орудий, 711 самолётов, 489 вертолётов. Правда, у коалиции было подавляющее, на порядок, превосходство в авиации, но тогда, откровенно говоря, никто ещё не знал, какой она стала силой. До этого, в корейской и вьетнамской войнах, американская авиация лютовала, конечно, здорово, но по факту убедительного вклада в подавление противника не внесла.

Правда, северокорейцам и северовьетнамцам усиленно помогали Советский Союз и Китай, а саддамовскому Ираку они помогать не собирались. Ну и пустыня – а там везде пустыня, путь через которую уже через полчаса кажется бесконечным, – несколько менее скрывает войска, нежели джунгли и горные леса.

Красивая операция

Теперь о военной стороне дела. Тоже красиво, а главное – эффективно, признают военные.

Боевая фаза операции – собственно "Буря в пустыне" – началась 17 января 1991 года с тотальной обработки иракских войск с воздуха. Продолжалась она 43 дня, и это были 43 дня сплошного ада для иракцев. Коалиционная авиация в составе 2300 самолётов и 2000 вертолётов их бомбила – вывалила в общей сложности 88 500 тонн боеприпасов, в том числе управляемых бомб, показавших 90-процентную эффективность. Она за иракцами охотилась – те под авиаударами потеряли 476 самолётов и до 500 танков. Она иракцев терроризировала, не давая им прийти в себя от авиаударов, собраться, организовать правильное сопротивление. Ирак попытался наступать 29 января на саудовский пункт Рас-Хавджи – наступающих просто растерзали с воздуха. После этого войска Хусейна беспомощно и безнадёжно ждали, что с ними будет делать коалиция на суше. Всего авиация коалиции выполнила более 116 тысяч самолёто-вылетов. Потеряла она при этом всего 75 машин, причём только один истребитель был сбит в воздушном бою.

Сухопутное широкомасштабное наступление началось 24 февраля на фронте до 600 километров. В первый же день позиции иракцев были прорваны на глубину 30-40 километров, причём войска коалиции даже не особо и развёртывались, действуя в предбоевых порядках. Настолько подавляюще поработала авиация. В столицу Кувейта было выброшено два батальона тактического воздушного десанта, который сразу же внёс дезорганизацию в действия иракских штабов и тыла. На побережье была высажена морская пехота и вклинилась в оборону иракцев на глубину 40-50 км. На западном направлении высадился крупнейший в военной истории десант с вертолётов численностью в 4000 человек, совершивший далее охватывающий рейд во взаимодействии с танками, не вступая в бои с противником.

Итог дня: возникла угроза окружения для пяти дивизий и шести отдельных бригад иракских войск в юго-восточной части Кувейта.

Иракцы попытались отойти, но вновь попали под уничтожающие авиационные и артиллерийские удары. После чего сопротивление их увяло и началась массовая сдача в плен. Войска второго эшелона, что иракское командование попытались выдвинуть к фронту, тоже были растерзаны авиацией.

На следующий день фланговыми и рассекающими ударами иракские войска были разрезаны на части. Их юго-восточная группировка была отрезана и вскоре пленена. На центральном направлении десанты вкупе с быстро выдвигающимися, ибо почти не встречали сопротивления, бронетанковыми соединениями тоже быстро развивали наступление, не давая иракцам прийти в себя. Понеся массовые потери, прежде всего добровольно сдавшимися в плен, иракцы побежали.

Примерно так продолжалось и в последующие дни. Войска Саддама Хусейна неорганизованно отходили по всему фронту, лишь спорадически вступая в очаговые бои, впрочем, крайне быстротечные. Устаревшие иракские танки Т-55 и Т-72 оказались игрушками для битья для американских и британских бронетанковых соединений. Было уничтожено в итоге, по американским данным, 2162 иракских танка, 525 БМП и БТР, 1432 орудия. Людские потери оцениваются по-разному, но не менее чем в 30 тысяч человек.

Утром 28 февраля, на пятый день боёв, иракские войска прекратили сопротивление…

Некрасивые итоги

Командование многонациональных сил известило о своих потерях в количестве 340 человек, из которых 293 – американцы. При этом 145 человек составили небоевые потери, а 24% боевых были понесены, как оказалось, от дружественного огня.

В общем, с военной точки зрения всё, повторимся, красиво и эффектно. А вот с политической далеко не столь радужно.

Соединённые Штаты не стали тогда добивать Хусейна. Более того, они позволили свободно отойти более 100 тысячам его солдат. Тогдашний президент США Джордж Буш – старший объяснял такое решение тем, что Саддам – зло известное, а если его свергнуть или уничтожить, то неизвестно, какой бурей в самом Ираке обернётся "Буря в пустыне".

Это привело к двум важным последствиям.

Первое – власть Саддама Хусейна в Ираке укрепилась, хотя весьма значительная часть общества была настроена против него. В бытность мою в этой стране в более позднее время то и дело приходилось говорить с людьми, которые, пусть тайком и тишком, но высказывали крайне негативные оценки своему лидеру. Надо полагать, позднее, при вторжении американцев в 2003 году, именно такие настроения проявились в том, что иракская армия вновь неожиданно быстро и без серьёзного сопротивления позволила себя победить.

Второе важное последствие в том, что не только Ирак, попавший под санкции и периодические бомбёжки со стороны США и Запада, но и весь Ближний Восток превратились в полигон управляемого Вашингтоном хаоса. До 1991 года регион жил в постоянных конфликтах, но всё же по определённым правилам. Подчас странным для постороннего, но вековым и потому понятным для всех здешних. После "Бури в пустыне" правила кончились. На их место вступило право. Право сильного.

Конфликт здесь стал перманентным.

Но есть и третье следствие

И оно, пожалуй, самое важное. Мир после "Бури в пустыне" стал другим. Он стал однополярным.

СССР в качестве второго полюса силы в этой войне не проявил себя никак. Или даже выступил союзником Вашингтона. Трудно сказать, могла ли Москва тогда сделать что-то реальное, но она не сделала ничего. И тем самым сама надолго подвела черту под участием Советского Союза в большой военной политике.

Можно даже справедливо сказать, как отметил один из экспертов, что советское руководство эту черту подвело под биполярной системой международных отношений. Между тем тогда ещё не состоялся развал Союза… Самоустранение Москвы с международной арены, столь символично обозначенное в ситуации с "Бурей в пустыне", сделало возможной дальнейшую агрессию НАТО. Прежде всего против Югославии. Там Запад действовал уже безо всякого мандата ООН и без оглядки на международное право, по собственной инициативе создавал новую международную коалицию. Против страны, которую ни в какой агрессии обвинить было невозможно.

Первая дистанционная война в мире: Как "Буря в пустыне" создала из Америки "беспредельщика" Так возникла иллюзия всесильности и безнаказанности Запада. Организовали международные силы и порядок: свергай, бомби, убивай. В конечном итоге ведь и в Сирии поднявшейся на ноги России пришлось бороться с подобной коалицией западных стран, поставившей целью свержение президента Асада. Война с "Исламским государством" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) не должна никого обманывать: ИГ – порождение американских и израильских спецслужб, их волкодав, нацеленный загрызть любого, на кого они укажут. Борясь с ИГ, Россия фактически воевала с очередной западной коалицией.

Очень похоже, только окончательная победа России и Сирии подведёт конец "Буре в пустыне". В ином случае человечеству долго ещё придётся встречать её порывы в разных частях планеты.