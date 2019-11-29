Управляемое сотрудничество

Самая большая проблема, с которой США сталкиваются сегодня, - это конкуренция с Китаем, с которым они связаны больше, чем с любым другим соперником прошлого. В Вашингтоне укрепляется мнение, что США было бы лучше полностью разорвать отношения с Пекином. Впрочем, вице-президент Майк Пенс недавно заявил, что подобная позиция не отражает официальную точку зрения Белого дома на проблему.

Намеренно или нет, слова, звучащие в Вашингтоне, отдаляют США и Китай. При этом те, кто делают подобные заявления, вероятно, не осознают связанных с этим затрат или того, чем обернется успех. Такой исход сделал бы США беднее и ослабил бы, а не укрепил нацбезопасность.

Полный разрыв отношений Китая и США может быть внешне привлекательным, но эта идея зиждется на трех мифах. Во-первых, США и Китай - не розетка и штепсель, где есть только два варианта: полная интеграция или полная автаркия. На самом деле уровень интеграции резко различается в каждом секторе экономических и финансовых отношений.

Кроме того, сторонники тотального разрыва полагают, что правительство США каким-то образом сможет контролировать процесс. На самом деле в то время как Вашингтон может создавать ограничения и сдерживающие факторы для интеграции, компании и другие правительства, включая Китай, все еще определяют происходящее.

Когда президент США Дональд Трамп написал в твиттере: «Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать искать альтернативу Китаю», топ-менеджеры просто пожали плечами и продолжили работать. Некоторые, правда, переместили из Китая часть производства, предназначенного для глобальных рынков, но одновременно увеличили инвестиции, направленные на этот рынок. Несмотря на новые меры экспортного контроля, многие американские компании все еще продают микрочипы китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies Co через свои зарубежные филиалы.

Тем временем Китай обхаживает другие страны, предлагая более широкий (хотя и избирательный) доступ на рынки, одновременно устанавливая новые барьеры для американских компаний и прикладывая усилия по обретению технологической независимости. Односторонняя американская попытка «развода» вполне может привести к изоляции США, а не Китая.

В-третьих, логика предполагает, что более тесная связь с Китаем по своей сути угрожает безопасности Америки; поэтому политический рецепт успеха - свернуть интеграцию. По правде говоря, прочные связи действительно усугубляют некоторые уязвимости, особенно в киберпространстве. Но они также укрепили безопасность США, интегрировав Китай в международные институты, поставив его в зависимость от западных технологий и рынков, и увеличили прибыль американских компаний. Эти деньги финансируют большие НИОКР, что, в свою очередь, укрепляет основы военной мощи США.

Альтернативой является более продуманный подход к отношениям с Китаем. Это подразумевает разумный подход к интеграции, который сулит выгоды от сотрудничества с американской системой.

Подобный подход потребует от США больших усилий, чтобы обеспечить экономически справедливое сотрудничество с Китаем, которое будет действительно укреплять безопасность Соединенных Штатов и отвечать американским ценностям. Тем не менее, делая акцент на интеграции, а не на разделении, это увеличивает шансы на то, что США смогут эффективно сотрудничать с другими правительствами-единомышленниками и, таким образом, более эффективно конкурировать с Китаем.

Смещение акцента с разрыва на «управляемое сотрудничество» с Китаем предполагает изменение перспективы в той же мере, что и все остальное. Например, экспортный контроль и инвестиционные ограничения по-прежнему будут необходимы для того, чтобы сделать дальнейшую торговлю более жизнеспособной.

Одним из преимуществ такого подхода является устранение традиционного различия между вовлеченностью как инструментом экономического роста, с одной стороны, и защитой национальной безопасности - с другой. Да, США должны будут продолжать сдерживать Китай от применения силы против Тайваня и делать больше, чтобы отодвинуть его в Южно-Китайском море. Но США (и Запад в целом) должны интегрировать вопросы безопасности и ценностей в каждый аспект их взаимодействия с Китаем. В противном случае у отношений будет мало шансов быть устойчивыми.

Более целостная концепция взаимозависимости и взаимодействия будет касаться не только экономических связей, но и других элементов этих отношений. Если США продолжат реагировать так же агрессивно, как сейчас, то развязка почти неизбежна. Однако если они возьмут на себя инициативу установить новое равновесие, отношения между двумя державами могут стать более устойчивыми.