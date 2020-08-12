Управляемая политика: что может стоять за выдвижением Камалы Харрис на должность вице-президента США от Демпартии

Кандидат в президенты США Джо Байден выбрал в качестве возможного будущего вице-президента Камалу Харрис — экс-прокурора Сан-Франциско и сенатора от штата Калифорния. В 2019 году Харрис сама выставляла свою кандидатуру на выборах от Демпартии, однако завершила кампанию в декабре. Стоит отметить, что Байден и Харрис во время предвыборных дебатов жёстко критиковали друг друга. Эксперты считают, что демократы намерены провести в Белый дом управляемого политика, который будет претворять в жизнь линию партии.

Кандидат в президенты США от Демократической парти Джо Байден заявил, что в случае своей победы назначит вице-президентом сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

«Я решил, что Камала Харрис — наиболее подходящий человек, который поможет мне вести борьбу с Дональдом Трампом и Майком Пенсом, а затем, с января 2021 года, возглавить нашу страну», — отметил Байден в своём электронном письме, адресованном его сторонникам, содержание которого приводят американские СМИ.

Номинацию подтвердила и сама Харрис, опубликовав в Twitter заявление о том, что именно Байден сможет объединить граждан США.

«Джо Байден может объединить американский народ, так как он всю жизнь за нас боролся. Став президентом, он построит Америку, которая будет соответствовать нашим идеалам. Для меня большая честь — присоединиться к нему в качестве кандидата от нашей партии на пост вице-президента, и я сделаю всё от меня зависящее, чтобы он стал нашим главнокомандующим», — написала политик.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief. — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020

Комментируя свой выбор, Байден напомнил, что во время работы в Минюсте Камала Харрис сотрудничала с его покойным сыном Бо Байденом, который занимал должность генерального прокурора штата Делавэр. По словам Байдена, они оба боролись с большими банками, защищали женщин и детей от насилия и улучшали положение трудящихся.

Спорный кандидат

Камала Харрис выросла в Калифорнии в смешанной семье иммигрантов из Индии и с Ямайки. Она работала заместителем окружного прокурора в округе Аламеда в Калифорнии, потом стала первой женщиной — окружным прокурором Сан-Франциско, затем — генеральным прокурором Калифорнии. В 2016 году она была избрана в сенат как представитель штата.

Избирательная кампания Харрис, выдвинувшей свою кандидатуру на должность президента США, стартовала в январе 2019 года. Но, несмотря на поддержку со стороны либеральной общественности, ряд американских СМИ выступил с жёсткой критикой кандидатуры Харрис, указывая на её спорный послужной список в бытность прокурором Сан-Франциско.

Джо Байден и Камала Харрис во время дебатов

Reuters

© Lucas Jackson

Так, в статье для газеты The New York Times, опубликованной в январе 2019 года, профессор юриспруденции из Университета Сан-Франциско Лара Базелон отмечала, что Харрис не поддерживала прогрессивные реформы судебной системы, а также отстаивала приговоры, которые были вынесены на основе ложных показаний и подложных улик.

В материале также утверждалось, что Харрис отстаивала обвинительные приговоры, вынесенные на основе сомнительных свидетельских показаний и улик в целом ряде случаев, зачастую меняя своё решение только после того, как то или иное дело получало огласку в прессе.

Кроме того, в 2015 году генеральный прокурор Калифорнии выступила против принятия билля, который обязывал прокуратуру расследовать инциденты с применением оружия полицейскими. Также она выступила против установления единого стандарта использования полицией нательных камер. За это она подверглась критике со стороны Американского союза защиты гражданских свобод и государственного защитника города Сан-Франциско.

Однако в 2019 году Камале Харрис удалось укрепить свои позиции в президентской гонке именно благодаря критике в адрес Джо Байдена.

В ходе первых дебатов среди кандидатов от Демократической партии, прошедших в июне 2019 года, Харрис напомнила о спорных взглядах на расовую политику, которых Байден придерживался в 1970-х годах.

В американских СМИ тиражировались выписки из рабочей переписки Байдена, датированные 1977 годом, когда он впервые был избран в американский сенат. В тех письмах молодой сенатор Байден выступал против специальной доставки чернокожих учеников из неблагополучных районов в преимущественно белые школы.

После дебатов Байден решительно отверг обвинения Харрис в том, что он не поддерживал гражданские права этнических меньшинств в США, и заявил, что не стоит вести дискуссии о прошлом. В свою очередь, в его избирательном штабе критику со стороны Харрис расценили как переход на личности.

Несмотря на успешное выступление во время первых дебатов, Камала Харрис не смогла закрепить свою популярность и вынуждена была завершить избирательную кампанию в декабре 2019 года.

В беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что Харрис не является политиком, пользующимся поддержкой среди американцев на национальном уровне.

«Она продемонстрировала невыдающиеся результаты в ходе праймериз. Это демонстрирует то, что она не является харизматичным политиком. Она неоднократно критиковала Байдена в ходе праймериз и на всех дебатах, вела себя неуважительно по отношению к нему, его опыту и возрасту. Те, кто с ней работал, всегда отмечали, что она жёсткая, неуживчивая, требовательная, поэтому неизвестно, насколько выбор Байдена будет удачным», — отметил эксперт.

Реакция республиканцев

Комментируя выдвижение Камалы Харрис на роль вице-президента Дональд Трамп отметил, что ему «трудно представить, что он (Джо Байден. — RT) её выбрал».

«Я был немного удивлён тем, что он выбрал её... Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо», — сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме, добавив, что Харрис к тому же «очень плохо показала себя на праймериз».

Камала Харрис и Джо Байден

© Aaron P. Bernstein/Getty Images/AFP

После этого Трамп напомнил о схватке политиков в ходе праймериз, когда сенатор Харрис «назвала Джо Байдена расистом и потребовала извинений, которых так и не получила».

«Лицемерная Камала готова отказаться от собственных моральных принципов», — приводит слова Трампа телеканал NBC.

Раскритиковали номинацию Камалы Харрис и в руководстве республиканцев. С резким заявлением по этому поводу выступила председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел.

«Скрывающийся, ослабленный и бессвязный Джо Байден выбрал не просто кандидата в вице-президенты, он выбрал человека, который в действительности будет руководить страной следующие четыре года, если ему каким-то образом удастся одержать победу», — приводит её слова издание The Hill. Она также отметила, что политическая позиция Харрис «сильно отличается от позиции большинства американцев».

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, комментируя кандидатуру калифорнийского сенатора, отметил, что Демократической партии нужен кандидат, который займёт президентское кресло в случае невозможности Джо Байдена исполнять свои обязанности.

«Этот выбор демонстрирует, что руководство Демпартии в качестве кандидата в президенты вместо Байдена выбрало Камалу Харрис. Нужно понимать, если Трамп проиграет на предстоящих выборах, то в условиях прогрессирующей деменции у Байдена именно Харрис станет настоящим президентом США. Сегодня её кандидатура подходит по всем параметрам Демпартии, поскольку она является женщиной и представляет цветное население», — подчеркнул эксперт.

Но вряд ли это решение повлияет на шансы кампании Трампа, поскольку у него сплоченный электорат, добавил политолог.

«Сегодня ему меньше всего нужно менять стратегию, поэтому следует поддержать выбор Байдена и после этого ждать разумного решения американского народа», — считает Александр Домрин.

В свою очередь, Юрий Рогулёв отметил, что Харрис является приемлемым кандидатом на роль вице-президента для Демпартии.

«Если Байден одержит победу на выборах, Камала Харрис будет первой цветной женщиной, которая займёт пост вице-президента. Её подобрали на эту должность с прицелом на то, что Джо Байден в силу здоровья может не просидеть до конца первый срок на посту президента, соответственно, она будет выполнять его обязанности. После чего Харрис сможет снова баллотироваться на пост президента», — пояснил эксперт.

По словам политолога, Трамп уже обозначил свою позицию по отношению к Харрис, заявив, что она является левым политиком, выступает за поднятие налогов, сокращение военных расходов и ратует за открытие всех границ.

«Но вот понравится ли это избирателям — большой вопрос», — заключил Юрий Рогулёв.