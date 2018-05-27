«Управляемая напряжённость»: что стоит за манёврами кораблей ВМС США у спорных островов в Южно-Китайском море

Корабли Военно-морских сил США прошли в непосредственной близости от спорных территорий в Южно-Китайском море. Как сообщают американские СМИ, эсминец и ракетный крейсер проводили манёвры примерно в 20 км от Парасельских островов. Минобороны КНР выразило протест в связи с действиями Соединённых Штатов. По мнению экспертов, поддержание напряжённости в регионе играет на руку Вашингтону, который заинтересован в формировании коалиции против Пекина. Напомним, что Китай ведёт территориальный спор в Южно-Китайском море с рядом региональных государств.

Американские военные корабли прошли возле Парасельских островов в Южно-Китайском море, которые Китай расценивает как собственную территорию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Участвовали в манёврах эсминец «Хиггинс» и ракетный крейсер «Энтитем». Отмечается, что представители американской флотилии прошли всего в 12 морских милях (22,2 км) от островов Трайтон, Линкольн, Три и Вуди.

Власти КНР обвинили Соединённые Штаты в самовольном вторжении на территорию страны.

Как заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь, вооружённые силы незамедлительно отреагировали на эти действия.

«27 мая корабли ВМС США вошли в акваторию Парасельских островов без получения разрешения со стороны правительства Китая. Вооружённые силы КНР действовали незамедлительно, они в соответствии с законом произвели процедуру распознавания объектов и сделали им предупреждение», — говорится в заявлении оборонного ведомства Китая.

Кроме того, в Минобороны КНР охарактеризовали действия США как «серьёзное нарушение суверенитета», которые подорвали обоюдное стратегическое доверие между военными, а также привели к нарушению безопасности в регионе.

Пекин выражает Вашингтону решительный протест и резкое недовольство в связи с действиями американского эсминца и ракетного крейсера. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана. Он добавил, что Китай настоятельно призывает США прекратить провокационные действия, направленные на подрыв суверенитета и представляющие угрозу нацбезопасности страны.

Аналогичный эпизод с участием американского эскадренного миноносца «Мастин» произошёл в марте.

Действия Соединённых Штатов вписываются в их ядерную доктрину, опубликованную в феврале. Согласно документу, который раскритиковали в Москве и Пекине, Китай, Россия и КНДР представляют «уникальные и сложные угрозы» американским интересам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позднее адмирал Гарри Харрис и вовсе призвал США готовиться к войне с Китаем. Причина — возможность армии КНР в Южно-Китайском море конкурировать с американской.

Напомним, что в 2014 году Китай заявил свои права на архипелаг Спратли и Парасельские острова в рамках территориального спора с рядом других государств региона. В июле 2016 года постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение об отсутствии оснований у Китая на территориальные притязания в Южно-Китайском море. Постановление было принято в связи с иском Филиппин. Между тем, Пекин не согласился с данным решением.

Майское обострение

Отметим, что инцидент у Парасельских островов произошёл на фоне усилившихся разногласий между Соединёнными Штатами и КНР. В начале мая американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке, что Пекин разместил свои противокорабельные ракетные комплексы и зенитные ракетные системы на территории островов Спратли. Подчёркивалось, что вооружение было дислоцировано на трёх укреплённых островах, расположенных западнее Филиппин.

Министерство обороны Соединённых Штатов негативно отнеслось к появившейся в СМИ информации, призвав убрать военные системы, а также прекратить курс на милитаризацию Южно-Китайского моря.

Один из островов Спратли

Reuters

© Erik De Castro

«У нас есть убедительные доказательства того, что Китай развернул противокорабельные ракеты, зенитно-ракетные комплексы и электронные глушители в районе спорных островов Спратли в Южно-Китайском море», — заявил представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан.

Вдобавок, армия Китая приняла на вооружение баллистическую ракету DF-26. Она может уничтожать наземные цели и военные корабли среднего и крупного класса, а также способна нести как обычный, так и ядерный заряд. Кроме того, учения провели Военно-воздушные силы Китая. В частности, вылеты совершили самолёты раннего обнаружения и стратегические бомбардировщики H-6K. При этом они произвели посадку на военном аэродроме, расположенном на одном из Парасельских островов.

Ответом Соединённых Штатов послужил отзыв приглашения на участие в международных военно-морских учениях RIMPAC. По мнению министра иностранных дел Китая Ван И, подобные действия отрицательно сказываются на военном сотрудничестве двух мировых держав. «Мы находим это чрезвычайно неконструктивным шагом», — добавил он.

«Поиск поддержки»

Как заявил в разговоре с RT директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин, напряжённость в Южно-Китайском море играет на руку Соединённым Штатам. По его словам, Вашингтон работает над созданием некоего союза региональных стран, недовольных политикой Пекина.

«Попытки пересмотра санкций возможны»: изменит ли правительство евроскептиков политику Италии «США выгоден этот конфликт, поскольку другие региональные государства, недовольные политикой КНР, ищут у них поддержки. Например, Вьетнам, который раньше был врагом США, а теперь большой друг. Кроме того, складывается антикитайская коалиция с участием Соединённых Штатов, Японии, Индии и Австралии. Пока ещё не союз, но диалоговый формат», — сказал он.

Эксперт подчеркнул отсутствие у Америки прямой заинтересованности в контролировании Южно-Китайского моря, несмотря на то что там проходят различные торговые маршруты, в том числе нефтяные. «Они просто поддержат позицию других государств, особенно если Китай захочет установить собственные правила», — добавил собеседник RT.

Аналогичную точку зрения выразил директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов. Он подчеркнул заинтересованность США в поддержании напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Интересы США очень понятны и просты, их интересует поддержание управляемой напряжённости в регионе. В данном случае они пытаются поддерживать и развивать неприятельские отношения между Китаем и такими странами, как КНДР, Южная Корея, Вьетнам, Индонезия, Тайвань, Бруней. Тем более, не стоит забывать, что Парасельские острова были переданы китайской стороне самими американцами. Именно они эвакуировали оттуда в 1974 году южновьетнамских военных», — сказал Колотов в беседе с RT.

По его словам, Китай «попал в американскую ловушку», приняв в тот момент территорию чужой страны, и сейчас «Америка грамотно разыгрывают свою уловку», добавил он. Эксперт отметил, текущие желания Пекина признать суверенитет вызывают раздражение во всех странах Юго-Восточной Азии.

«Американцы, сами отдав эти острова Китаю, сейчас выступают против них и на этом фоне пытаются сколотить антикитайскую коалицию из региональных государств, среди которых Филиппины, Тайвань и Вьетнам» , — заключил собеседник.