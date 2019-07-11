Управленческий провал России. С кем вы, эффективные менеджеры? • 127 • Аналитика Вилка в доходах

Почти сорок лет назад, выйдя на работу в один из бесчисленных «почтовых ящиков», автор этих строк, получив месячный оклад в 150 рублей, имел все возможности сравнить его с окладами руководства. Вплоть до директора, у которого, между прочим, в своё время было право прямого доступа на доклад к И. В. Сталину.









Нет, о министерских, персональных и прочих выплатах руководству нам, молодым специалистам, никто, конечно, не докладывал, но о директорском окладе в 1000 целковых с копейками прекрасно знала вся контора. Так вот, семикратный разрыв в оплате труда никому тогда, в начале 80-х, не казался запредельным.



В конце концов директор, как впрочем, и его замы, и главный инженер с главбухом, действительно «пахали» с утра до ночи. К тому же и у рядовых работников в атомной отрасли были тогда совсем неплохие возможности для достойных заработков. Командировки и авторский надзор, совсем нередкие сверхурочные, вполне реальная перспектива отправится работать на объекты за рубежом вплоть до Ливии и Кубы. А ещё ведь были и колхоз с овощной базой, где не возбранялось и подхалтурить.



Однако уже тогда подавляющему большинству инженеров платили мало. Особенно в тех отраслях, которые, в отличие от нашей атомной, не были в фаворе. А ведь СССР, который создал ядерное оружие и отправил в космос Гагарина, вообще был для многих страной физиков и лириков. Причём переход из одного лагеря в другой не возбранялся, поскольку одинаково ценились глубокие знания как технарей, так и гуманитариев. К тому же очень многим удавалось, не растеряв исходных профессиональных навыков, успешно применять их в совершенно иной сфере.



Впрочем, переходы из лириков в физики вообще были редкостью. Опять же, не только потому, что лирика не научишь чертежам и расчётам, но и потому, что физикам (читай: инженерам) почти везде платили постыдно мало.



Зато физики среди лириков – и по сей день не самые худшие представители. Сейчас уже мало кто вспомнит, что МВТУ, МАИ и МИСИ стали настоящей кузницей кадров для советской эстрады, а вся деловая журналистика не выродилась только благодаря кадровой подпитке из реального сектора экономики. При этом чиновники из тех и других получались, честно говоря, не самые плохие.



А потом пришло время менеджеров. С лёгкой руки Анатолия Чубайса было заведено, что в любой отрасли, какой бы сложной она ни была и каких бы специальных знаний не требовала, прежде всего нужны менеджеры. Эффективные менеджеры. Читай: управленцы. О степени их «эффективности» много говорить не будем – её главным показателем вполне могут служить экономические показатели страны в целом.



Но что удивительно, с некоторых пор эти господа совсем перестали стесняться. Какая там семикратная вилка в доходах! В «Газпроме» просто платят верхушке миллиарды по итогам года, в Сбербанке при средней зарплате на уровне 90, пусть даже 100 тысяч рублей, возглавляющий его Герман Греф, ничуть не смущаясь, выписывает себе примерно по 30 миллионов в месяц. Вилка, как видим, уже не в семь, а в триста раз.







И это не считая выплат с дивидендов. Какие доходы у «топов» в «Роснано» или Сколково, уже не раз сообщала даже Счётная палата РФ. Как сообщала она и о завидных доходах руководящей прослойки в «Ростехе» и «Роскосмосе», в ОСК и ОАК, да мало ли где ещё. И что? А ничего. И даже не важно, частные это или государственные структуры, ведь деньги-то они тратят не всегда государственные.



Не топ, а стоп

Всё, что в последние годы происходит с пресловутым менеджментом, больше всего напоминает чиновный реванш, который случился в советской России вскоре после всех революций, Гражданской войны и военного коммунизма. Где-то на переходе от нэпа к индустриализации. Маяковский клеймил «прозаседавшихся», а Ильф и Петров высмеяли их в «Золотом телёнке», но не помогло. Бюрократия даже не стала сильно перекрашиваться, просто тихо вернула себе почти всё, что потеряла при смене социального строя.



Чиновник рангом чуть выше среднего – вот кто, а вовсе не Политбюро ЦК КПСС, всегда и всё решал в СССР. Инструктор райкома – его на местах боялись, как огня, обкомовский функционер у себя в регионе – почти что царь и бог, а уж инструктор ЦК – это такая сила, перед которой союзные министры по стойке «смирно» порой вставали.









Чиновник рангом чуть выше среднего правил бал даже в годы войны. Именно про него было сказано: кому война, кому – мать родна. Он, как правило, сидел на распределении, тщательно окопавшись в разного рода главснабах, упртылах и т.п. И из войны тоже вышел победителем, только в несколько ином, экономическом плане.



Чиновники правили бал и при Хрущёве, под них даже придумали совнархозы, словно министерств и главков им было мало. Чиновники спустили на тормозах реформы, затеянные премьером Косыгиным для повышения эффективности социалистического хозяйства, которое фактически принесло в жертву тяжёлой и оборонной промышленности всю лёгкую, да и сельское хозяйство заодно с ней.



С 18 миллионами чиновников, которые ловко воспользовались распадом Советского Союза для того, чтобы обзавестись тысячами новых «независимых» кресел, очень хотел разобраться первый президент России Борис Ельцин. Что у него из этого получилось, всем известно. Ну а теперь к министерствам и главкам добавились сотни компаний с госкапиталом, десятки госкорпораций и иных структур, где проверенные бюрократы пребывают, как правило, на должностях топ-менеджеров или чуть-чуть ниже. Где ответственности чуть-чуть поменьше.



Чиновный реванш случился снова уже во второй половине 90-х годов, на волне приватизации, когда в руководящие кресла банков и компаний тут же забрались бывшие комсомольские лидеры. «Золотая молодёжь» быстро смекнула, что к чему в новой реальности. А уже её дети сегодня составляют подавляющее большинство нынешнего топ-менеджмента. Который, вообще-то, должен рулить «офисным планктоном», этим цифровым пролетариатом XXI века, но занят в основном совсем другим – личным обогащением и безудержным карьерным ростом. По сути, топ-менеджеры уже давно, точнее, практически сразу превратились в стоп-менеджеров.



Говорили же вам: делиться надо…

Кто они такие, эти топ-менеджеры? Вообще-то, их не должно быть очень много, поскольку к «топам» относятся только представители высшего руководства той или иной компании или банка. Настоящие «топ» – это только генеральный директор, его заместители и руководители основных направлений бизнеса: например, директор по финансам, коммерческий директор, операционный или исполнительный директор.



Сегодня к ним обычно примыкают руководители маркетингового и рекламного отделов, а также глава IT-департамента. Даже в крупных компаниях обычно не больше 10-15 топ-менеджеров. Именно «топы» в ответе за всё, что происходит в банке или компании, они планируют и реализуют их стратегию. Ну и получают, соответственно. И делиться ни с кем не желают.



А «делиться надо». Эту библейскую истину очень любил повторять ельцинский министр финансов Александр Лившиц. Его не слышали. Или не слушали. Несколько дней назад по итогам прямой линии с президентом известный блогер Клим Жуков насчитал, что каждый из топ-менеджеров первого ряда вроде руководителей «Газпрома», Роснефти или Сбербанка вполне может обеспечить безбедное существование, точнее, пристойную зарплату как минимум трём сотням работников. При этом не слишком-то и теряя в личных доходах.



Как воюем мы, настоящие цивилизованные спецназовцы



Думается, что десятки тысяч «топов» рангом чуть ниже Грефа, Сечина или Набиуллиной точно так же способны «обеспечить» если не три, то одну сотню простых работяг точно. А ведь есть ещё и сотни тысяч, даже миллионы почти «топов», которым платят только за то, что они умеют красиво делать вид, что что-то производят. К каждому из них можно было бы «пристегнуть» по полсотни, в худшем случае по десятку тех, кто действительно делает что-то полезное, но получает за это жалкие гроши.







Впрочем, «взять всё и поделить» предлагал ещё Полиграф Полиграфович Шариков, и следовать его заветам автор вовсе не собирается. Речь о другом – откуда такие вилки в оплате абсолютно реального и, прямо говоря, виртуального труда? Почему в России столько охранников и контролёров на каждой станции метро, МЦК и даже региональных отделений РЖД?



Впрочем, у последней кое-где с кадрами совсем швах, в полусотне километров от столицы не то что контролёра — кассира, и того днём с огнём искать надо. Почему повсюду вкалывают гастарбайтеры, а свои из провинции, в лучшем случае могут только вахтовым методом где-то устроиться? Почему на работу в какой-нибудь агрохолдинг даже дипломированному выпускнику Тимирязевки устроиться сложнее, чем в ФСБ?



Почему, в конце концов, всех россиян по всей России сгоняют в мегаполисы, хотя как раз на местах работы у нас непочатый край? Нет, не на селе, а в школах и поликлиниках, на почте или в отделениях банков, которые теперь стало проще просто закрыть. Только платить за такую работу ни государство, ни частные структуры категорически не желают. Спросите, почему? Почти сорок лет назад, выйдя на работу в один из бесчисленных «почтовых ящиков», автор этих строк, получив месячный оклад в 150 рублей, имел все возможности сравнить его с окладами руководства. Вплоть до директора, у которого, между прочим, в своё время было право прямого доступа на доклад к И. В. Сталину.Нет, о министерских, персональных и прочих выплатах руководству нам, молодым специалистам, никто, конечно, не докладывал, но о директорском окладе в 1000 целковых с копейками прекрасно знала вся контора. Так вот, семикратный разрыв в оплате труда никому тогда, в начале 80-х, не казался запредельным.В конце концов директор, как впрочем, и его замы, и главный инженер с главбухом, действительно «пахали» с утра до ночи. К тому же и у рядовых работников в атомной отрасли были тогда совсем неплохие возможности для достойных заработков. Командировки и авторский надзор, совсем нередкие сверхурочные, вполне реальная перспектива отправится работать на объекты за рубежом вплоть до Ливии и Кубы. А ещё ведь были и колхоз с овощной базой, где не возбранялось и подхалтурить.Однако уже тогда подавляющему большинству инженеров платили мало. Особенно в тех отраслях, которые, в отличие от нашей атомной, не были в фаворе. А ведь СССР, который создал ядерное оружие и отправил в космос Гагарина, вообще был для многих страной физиков и лириков. Причём переход из одного лагеря в другой не возбранялся, поскольку одинаково ценились глубокие знания как технарей, так и гуманитариев. К тому же очень многим удавалось, не растеряв исходных профессиональных навыков, успешно применять их в совершенно иной сфере.Впрочем, переходы из лириков в физики вообще были редкостью. Опять же, не только потому, что лирика не научишь чертежам и расчётам, но и потому, что физикам (читай: инженерам) почти везде платили постыдно мало.Зато физики среди лириков – и по сей день не самые худшие представители. Сейчас уже мало кто вспомнит, что МВТУ, МАИ и МИСИ стали настоящей кузницей кадров для советской эстрады, а вся деловая журналистика не выродилась только благодаря кадровой подпитке из реального сектора экономики. При этом чиновники из тех и других получались, честно говоря, не самые плохие.А потом пришло время менеджеров. С лёгкой руки Анатолия Чубайса было заведено, что в любой отрасли, какой бы сложной она ни была и каких бы специальных знаний не требовала, прежде всего нужны менеджеры. Эффективные менеджеры. Читай: управленцы. О степени их «эффективности» много говорить не будем – её главным показателем вполне могут служить экономические показатели страны в целом.Но что удивительно, с некоторых пор эти господа совсем перестали стесняться. Какая там семикратная вилка в доходах! В «Газпроме» просто платят верхушке миллиарды по итогам года, в Сбербанке при средней зарплате на уровне 90, пусть даже 100 тысяч рублей, возглавляющий его Герман Греф, ничуть не смущаясь, выписывает себе примерно по 30 миллионов в месяц. Вилка, как видим, уже не в семь, а в триста раз.И это не считая выплат с дивидендов. Какие доходы у «топов» в «Роснано» или Сколково, уже не раз сообщала даже Счётная палата РФ. Как сообщала она и о завидных доходах руководящей прослойки в «Ростехе» и «Роскосмосе», в ОСК и ОАК, да мало ли где ещё. И что? А ничего. И даже не важно, частные это или государственные структуры, ведь деньги-то они тратят не всегда государственные.Всё, что в последние годы происходит с пресловутым менеджментом, больше всего напоминает чиновный реванш, который случился в советской России вскоре после всех революций, Гражданской войны и военного коммунизма. Где-то на переходе от нэпа к индустриализации. Маяковский клеймил «прозаседавшихся», а Ильф и Петров высмеяли их в «Золотом телёнке», но не помогло. Бюрократия даже не стала сильно перекрашиваться, просто тихо вернула себе почти всё, что потеряла при смене социального строя.Чиновник рангом чуть выше среднего – вот кто, а вовсе не Политбюро ЦК КПСС, всегда и всё решал в СССР. Инструктор райкома – его на местах боялись, как огня, обкомовский функционер у себя в регионе – почти что царь и бог, а уж инструктор ЦК – это такая сила, перед которой союзные министры по стойке «смирно» порой вставали.Чиновник рангом чуть выше среднего правил бал даже в годы войны. Именно про него было сказано: кому война, кому – мать родна. Он, как правило, сидел на распределении, тщательно окопавшись в разного рода главснабах, упртылах и т.п. И из войны тоже вышел победителем, только в несколько ином, экономическом плане.Чиновники правили бал и при Хрущёве, под них даже придумали совнархозы, словно министерств и главков им было мало. Чиновники спустили на тормозах реформы, затеянные премьером Косыгиным для повышения эффективности социалистического хозяйства, которое фактически принесло в жертву тяжёлой и оборонной промышленности всю лёгкую, да и сельское хозяйство заодно с ней.С 18 миллионами чиновников, которые ловко воспользовались распадом Советского Союза для того, чтобы обзавестись тысячами новых «независимых» кресел, очень хотел разобраться первый президент России Борис Ельцин. Что у него из этого получилось, всем известно. Ну а теперь к министерствам и главкам добавились сотни компаний с госкапиталом, десятки госкорпораций и иных структур, где проверенные бюрократы пребывают, как правило, на должностях топ-менеджеров или чуть-чуть ниже. Где ответственности чуть-чуть поменьше.Чиновный реванш случился снова уже во второй половине 90-х годов, на волне приватизации, когда в руководящие кресла банков и компаний тут же забрались бывшие комсомольские лидеры. «Золотая молодёжь» быстро смекнула, что к чему в новой реальности. А уже её дети сегодня составляют подавляющее большинство нынешнего топ-менеджмента. Который, вообще-то, должен рулить «офисным планктоном», этим цифровым пролетариатом XXI века, но занят в основном совсем другим – личным обогащением и безудержным карьерным ростом. По сути, топ-менеджеры уже давно, точнее, практически сразу превратились в стоп-менеджеров.Кто они такие, эти топ-менеджеры? Вообще-то, их не должно быть очень много, поскольку к «топам» относятся только представители высшего руководства той или иной компании или банка. Настоящие «топ» – это только генеральный директор, его заместители и руководители основных направлений бизнеса: например, директор по финансам, коммерческий директор, операционный или исполнительный директор.Сегодня к ним обычно примыкают руководители маркетингового и рекламного отделов, а также глава IT-департамента. Даже в крупных компаниях обычно не больше 10-15 топ-менеджеров. Именно «топы» в ответе за всё, что происходит в банке или компании, они планируют и реализуют их стратегию. Ну и получают, соответственно. И делиться ни с кем не желают.А «делиться надо». Эту библейскую истину очень любил повторять ельцинский министр финансов Александр Лившиц. Его не слышали. Или не слушали. Несколько дней назад по итогам прямой линии с президентом известный блогер Клим Жуков насчитал, что каждый из топ-менеджеров первого ряда вроде руководителей «Газпрома», Роснефти или Сбербанка вполне может обеспечить безбедное существование, точнее, пристойную зарплату как минимум трём сотням работников. При этом не слишком-то и теряя в личных доходах.Думается, что десятки тысяч «топов» рангом чуть ниже Грефа, Сечина или Набиуллиной точно так же способны «обеспечить» если не три, то одну сотню простых работяг точно. А ведь есть ещё и сотни тысяч, даже миллионы почти «топов», которым платят только за то, что они умеют красиво делать вид, что что-то производят. К каждому из них можно было бы «пристегнуть» по полсотни, в худшем случае по десятку тех, кто действительно делает что-то полезное, но получает за это жалкие гроши.Впрочем, «взять всё и поделить» предлагал ещё Полиграф Полиграфович Шариков, и следовать его заветам автор вовсе не собирается. Речь о другом – откуда такие вилки в оплате абсолютно реального и, прямо говоря, виртуального труда? Почему в России столько охранников и контролёров на каждой станции метро, МЦК и даже региональных отделений РЖД?Впрочем, у последней кое-где с кадрами совсем швах, в полусотне километров от столицы не то что контролёра — кассира, и того днём с огнём искать надо. Почему повсюду вкалывают гастарбайтеры, а свои из провинции, в лучшем случае могут только вахтовым методом где-то устроиться? Почему на работу в какой-нибудь агрохолдинг даже дипломированному выпускнику Тимирязевки устроиться сложнее, чем в ФСБ?Почему, в конце концов, всех россиян по всей России сгоняют в мегаполисы, хотя как раз на местах работы у нас непочатый край? Нет, не на селе, а в школах и поликлиниках, на почте или в отделениях банков, которые теперь стало проще просто закрыть. Только платить за такую работу ни государство, ни частные структуры категорически не желают. Спросите, почему? Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





127 Источник Похожие новости Перевооружение российской армии. Получено и ожидается: поставки техники в 2019 году Русский газ и пропаганда в свободный мир не пройдут! Кремлю поставят заслон Украинская дипломатия. Дурной пример заразителен! Как воюем мы, настоящие цивилизованные спецназовцы МО РФ. Ответ на статью «Куда и почему уходят лейтенанты» Армения: южные ворота СНГ и ЕАЭС или шлагбаум? Новости партнеров