Употребляют марихуану, коноплю и амфетамины: "Воин света" признал полное разложение ВСУ

Задержанный в ДНР украинский "воин света" Николай Гриненко рассказал о том, что многие представители ВСУ употребляют марихуану, коноплю и амфетамины, что позволяет говорить о признании полного разложения армии Украины.

Народная милиция ДНР опубликовала видеозапись допроса украинского "воина света". Речь идет о бойце 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Николае Гриненко.

Ранее пресс-секретарь ведомства Даниил Безсонов выложил в интернете фотографии автомата военного пленного, которые позволяют украинской стороне идентифицировать мужчину.

Гриненко рассказал, что в армию он поступил контрактником, чтобы подзаработать и помочь своим родителям. Он также довольно жестко раскритиковал действующего главу государства Петра Порошенко и негативно описал ситуацию в рядах ВСУ.

Выяснилось, что многие силовики употребляют наркотики, включая марихуану, коноплю и амфетамины, однако командованию трудно выявить подобные нарушения.

"Конополя - это стабильно", - подчеркнул мужчина, тем самым признав полное разложение ВСУ.

Задержанный боец также поведал об опыте общения с канадскими и американскими инструкторами на тренингах по снайперскому делу и приемам разведки, которые проходят на территориях детских садов.

"Занимались под навесиками в детских садиках", - пояснил он.

Позднее Безсонов опубликовал серию демотиваторов про украинских силовиков, напомнив о другом военнопленном, который в Донецке впервые смог попробовать суши в ресторане.

"Командир пообещал отыметь, если откажусь пить… Эх… А в плену сейчас суши дают", - написано на одной из фотографий.