|
Употребляют марихуану, коноплю и амфетамины: "Воин света" признал полное разложение ВСУ
03 февраля 2019, 09:09 • 248 • Политика
Задержанный в ДНР украинский "воин света" Николай Гриненко рассказал о том, что многие представители ВСУ употребляют марихуану, коноплю и амфетамины, что позволяет говорить о признании полного разложения армии Украины.
Народная милиция ДНР опубликовала видеозапись допроса украинского "воина света". Речь идет о бойце 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Николае Гриненко.
Ранее пресс-секретарь ведомства Даниил Безсонов выложил в интернете фотографии автомата военного пленного, которые позволяют украинской стороне идентифицировать мужчину.
Гриненко рассказал, что в армию он поступил контрактником, чтобы подзаработать и помочь своим родителям. Он также довольно жестко раскритиковал действующего главу государства Петра Порошенко и негативно описал ситуацию в рядах ВСУ.
Выяснилось, что многие силовики употребляют наркотики, включая марихуану, коноплю и амфетамины, однако командованию трудно выявить подобные нарушения.
"Конополя - это стабильно", - подчеркнул мужчина, тем самым признав полное разложение ВСУ.
Задержанный боец также поведал об опыте общения с канадскими и американскими инструкторами на тренингах по снайперскому делу и приемам разведки, которые проходят на территориях детских садов.
"Занимались под навесиками в детских садиках", - пояснил он.
Позднее Безсонов опубликовал серию демотиваторов про украинских силовиков, напомнив о другом военнопленном, который в Донецке впервые смог попробовать суши в ресторане.
"Командир пообещал отыметь, если откажусь пить… Эх… А в плену сейчас суши дают", - написано на одной из фотографий.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
248
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 февраля 2019, 02:09
|
29 января 2019, 02:09
|
27 января 2019, 14:39
|
29 января 2019, 08:54
|
29 января 2019, 02:24
|
31 января 2019, 01:24
|
02 февраля 2019, 03:54