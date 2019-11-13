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Упорство Верки Сердючки чуть не лишило её жизни на съёмках новогоднего огонька
13 ноября 2019, 16:39 • 42 • В мире
Сорокашестилетний народный артист Украины Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, испытал серьёзный сердечный приступ в ходе съёмок новогоднего шоу. Несмотря на проблемы с сердцем, певец записал всё выступление, после чего чуть не распрощался с жизнью.
Шоу выйдет в эфир 31 декабря на украинском телевидении. Как сообщают СМИ Украины, эти съёмки для артиста едва не стали последними.
Инцидент произошёл ещё 4 ноября, сообщили о нём только сейчас. Ещё до начала съёмок Данилко почувствовал себя плохо, однако приехал в студию и отрабатывал все номера с многократной заменой костюмов.
Тем не менее после последнего номера исполнитель ушёл в гримерку и долго оттуда не выходил. В конце концов ему вызвали скорую, врачи выяснили, что Данилко перенёс блокаду сердца.
Медики несколько часов обрабатывали его, пока ему не стало лучше. После этого Данилко уехал домой.
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