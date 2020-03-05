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Упоминание Бога в Конституции имеет огромное значение для развития России - муфтий Ахмад Афанди
05 марта 2020, 15:35 • 48 • Политика
Муфтий Духовного управления мусульман (ДУМ) Дагестана шейх Ахмад Афанди прокомментировал идею внесения упоминания Бога в текст обновлённой Конституции России.
Он полагает, что решение совершенно справедливо, поскольку именно вера во Всевышнего объединяет большинство людей в России. Причём вне зависимости от принадлежности к той или иной религии, подчеркнул спикер.
Упоминание Бога в Конституции, как считает муфтий ДУМ Дагестана шейх Ахмад Афанди, лишь укрепит доверие жителей страны к государству.
"Думаю, что когда граждане России независимо от национальности и вероисповедания будут видеть присутствие Творца не только в религиозных книгах и храмах, но и в Основном законе государства, это будет способствовать росту доверия населения к государству, укреплению веры людей в будущее и завтрашний день. Только одухотворённый присутствием Всевышнего народ может выстоять перед любыми трудностями и достичь успехов в развитии", - подчеркнул спикер.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин внёс ряд поправок в Конституцию России, о чём сообщил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин. В том числе поправки касаются упоминания Бога в Основном законе страны, традиционных ценностей и русского народа. Ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал упомянуть Бога в Конституции и просил верующих молиться о подобном решении. В свою версию поправок упоминание Бога внёс и учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев. В деталях о мотивации подобных корректив в Основной закон страны Царьград рассказывает в специальном разделе. Там же мы делимся разными мнениями о серии поправок.
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