Уполномоченные заявить: цап-царап, марионетка дьявола и смерть мозга НАТО

Президенты России и США традиционно считаются не только главными мировыми ньюсмейкерами, но и авторами наиболее ярких заявлений. Однако 2019-ый был богат на высказывания и других лидеров. Подводя итоги года, «Известия» вспомнили самые интересные из них.

Цап-царап

— Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них — цап-царап: посмотрим, вообще мы заинтересованы в этом сегодня или нет, и задешево купим. Мы работаем над этим, мы работаем и самостоятельно. И совсем не обязательно (это я пошутил, а то сейчас раструбят на весь мир), «цап-царап» делать совсем не обязательно. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этим.

Таким образом президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос сотрудника французской нефтегазовой компании Total о том, заинтересована ли Россия в сланцевых ресурсах и реально ли обогнать США по производству сланцевой нефти. Это заявление прозвучало 20 ноября на пленарной сессии в рамках XI инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовет!». Тогда же стало известно, что Штаты увеличат добычу сланцевой нефти до 9,133 млн баррелей в сутки.

Результат Петра Алексеевича

— Я совсем не политик, я просто человек, простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат Петра Алексеевича [Порошенко], я результат его ошибок и обещаний.

Это заявление нынешний президент Украины Владимир Зеленский сделал 19 апреля, выступая на дебатах с Петром Порошенко, который на тот момент занимал пост главы государства. Для этого «поединка» оппоненты специально арендовали в Киеве стадион «Олимпийский». В своей речи Зеленский особо упирал на то, что он — простой парень из Кривого Рога, выступивший против человека, которого он сам поддержал на выборах 2014 года. Во втором туре Владимир Зеленский одержал победу, набрав 73% голосов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский (слева направо) во время предвыборных дебатов на стадионе «Олимпийский» 19 апреля 2019 года

Где деньги

— Знаете, какой отрицательный торговый баланс у нас с Россией? Под $9 миллиардов. И где мне взять эти деньги, чтобы покрыть дефицит? Покрываем на других рынках. Что ж это за союз, когда мы каждый год теряем и теряем? Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз.

В ноябре 2019 года на встрече с журналистами, рассуждая о проблемах в Союзном государстве (СГ), президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз раскритиковал это интеграционное объединение. В декабре союзники предприняли несколько попыток сблизить позиции по 31 «дорожной карте» для усиления СГ. К 20 декабря, когда состоялась очередная встреча президентов, не согласованными оставались три направления: налоговая сфера, а также вопросы нефти и газа.

Пуд соли

— Раз у нас с президентом Путиным было очень много совместных трапез, то наши отношения — это, как вы говорите, как будто мы «пуд соли съели вместе».

Выступая в сентябре на Восточном экономическом форуме, премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал свои контакты с Владимиром Путиным по достижению мирного договора между Токио и Москвой. Подписать его не удается уже 70 лет. Япония претендует на четыре острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Токио ссылаются на трактат о торговле и границах 1855 года. РФ указывает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Москва не считает заключение мирного договора с Японией синонимом решения территориального спора.

Марионетка дьявола

— Меня хочет убить североамериканский империализм. Мы только что сорвали план моего убийства, которым лично руководила марионетка дьявола.

23 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в покушении на свою жизнь лидера оппозиции Хуана Гуайдо. За два месяца до этого, 23 января, в стране разгорелся острый политический кризис — тогда, назначенный на пост спикера парламента, Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента. Временным главой его тут же признали США, участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организации американских государств и большинство членов Евросоюза. Россия, призвав стороны к общенациональному диалогу, поддержала законно избранного президента страны. В декабре в МИД РФ заявили: «проект Гуайдо» провалился.

REUTERS/Alexandre Meneghini

Смерть мозга

— То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО, Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет контролировать собственную судьбу.

В ноябре, давая интервью журналу The Economist, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал отсутствие какого-либо сотрудничества Турции с остальной частью НАТО после военной операции в Сирии, которую Анкара обсуждала только с США. Он заявил, что Вашингтон также не согласовывает свои стратегические действия с партнерами по альянсу, которые при этом видят агрессию со стороны другого своего союзника — Турции.

Обратитесь к врачу

— Обращаюсь к президенту Франции, и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга.

Этим заявлением в конце ноября, выступая в Университете Мармара в Стамбуле, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ответил на слова французского лидера о «смерти мозга НАТО». Перепалка глав государств накануне саммита альянса, который прошел в начале декабря в Лондоне, дала повод говорить: организация сталкивается с принципиальным внутренним расколом.

Успокойся, Грета

— Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!

Так президент США Дональд Трамп в декабре отреагировал на признание экоактивистки Греты Тунберг «Человеком года-2019» по версии журнала Time. Это заявление он по традиции сделал в своем Twitter. 16-летняя шведка стала известна мировой общественности после своего выступления в ООН, в котором призвала международное сообщество включиться в борьбу с изменением климата. При этом реакция политиков ведущих стран планеты на деятельность Греты Тунберг была весьма неоднозначной. Многие считают, что ее просто используют для своих целей определенные группы влияния.