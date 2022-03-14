Упавший в Загребе беспилотник мог бы вызвать катастрофу. На борту была авиабомба - СМИ

Средства массовой информации сообщили подробности о падении беспилотника в Загребе. На его борту была авиабомба весом более 100 кг. Взрыв мог бы вызвать катастрофу.

Хорватское национальное телевидение HRT сослалось на источник в Минобороны своей страны и рассказало об авиабомбе, которая была на борту беспилотного летательного аппарата, разбившегося в Загребе.

По данным журналистов, вес бомбы составлял 120 кг. Это удалось выяснить по следам, оставшимся на беспилотнике.

От удара о землю в месте падения БПЛА образовалась воронка. Боеприпас сдетонировал.

"Когда беспилотник упал на мягкую землю, взрыв произошёл под землёй", - рассказал источник телекомпании.

Он отметил, что упавший в Загребе беспилотник мог бы вызвать катастрофу. Это случилось бы, если бы авиабомба ударилась о бетон или асфальт.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, побывавший на месте происшествия, заявлял, что речь идёт о беспилотнике "Стриж Ту-141" советского производства. Очевидно, он был запущен на территории Украины, подчеркнул чиновник.