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Упавший от усталости сирийский мальчишка вызвал негодование: "О чём там Грета кричала?"

16 июля 2020, 19:00  •  91 • В мире
Журналист-международник Аббас Джума на странице в Twitter выложил фото, на котором мальчик из Дамаска, измождённый работой, спит на улице. У людей фото вызвало негодование, народ негодует из-за варварской политики Запада и из-за фейковых стенаний активистки Греты Тунберг, которой рукоплескало мировое сообщество. "О чём там Грета кричала? Это у неё украли детство?" - негодует один из комментаторов.
Журналист Аббас Джума в соцсети показал будни сирийских детей. На фото запечатлён мальчик-торговец, который от усталости просто уснул в переулке.
"Десять часов вечера. Ребёнок, торгующий с утра в одном из переулков старого города, упал от усталости и уснул. Прямо на асфальте", - подписал Джума.
#Сирия #Дамаск
Десять часов вечера. Ребёнок, торгующий с утра в одном из переулков старого города, упал от усталости и уснул. Прямо на асфальте pic.twitter.com/0UHEfuNAXZ
— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) July 14, 2020
Фото несчастного мальчугана тронуло людей до глубины души. Пользователи возмущены тем, что несчастным детям приходится жить в столь суровом мире.
"21-й век, век гаджетов, новых технологий и так далее, а всё равно живём, как в каменном веке. Позор нашему миру", - горько замечает Татьяна.
"Дети больше всего страдают от войны", - добавляет Юлия Бабинцева.
Рустам Шамиев припомнил Грету Тунберг, которая упрекала мировых политиков, что у неё украли детство.
"О чём там Грета кричала? Это у неё украли детство?", - замечает он.
"Вот у кого украдено детство", - грустно констатирует Eiandreeva.
"Здоровья и крепости духа", - добавил Григорий.

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