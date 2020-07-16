Упавший от усталости сирийский мальчишка вызвал негодование: "О чём там Грета кричала?"

Журналист Аббас Джума в соцсети показал будни сирийских детей. На фото запечатлён мальчик-торговец, который от усталости просто уснул в переулке.

"Десять часов вечера. Ребёнок, торгующий с утра в одном из переулков старого города, упал от усталости и уснул. Прямо на асфальте", - подписал Джума.

#Сирия #Дамаск

Десять часов вечера. Ребёнок, торгующий с утра в одном из переулков старого города, упал от усталости и уснул. Прямо на асфальте pic.twitter.com/0UHEfuNAXZ — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) July 14, 2020

Фото несчастного мальчугана тронуло людей до глубины души. Пользователи возмущены тем, что несчастным детям приходится жить в столь суровом мире.

"21-й век, век гаджетов, новых технологий и так далее, а всё равно живём, как в каменном веке. Позор нашему миру", - горько замечает Татьяна.

"Дети больше всего страдают от войны", - добавляет Юлия Бабинцева.

Рустам Шамиев припомнил Грету Тунберг, которая упрекала мировых политиков, что у неё украли детство.

"О чём там Грета кричала? Это у неё украли детство?", - замечает он.

"Вот у кого украдено детство", - грустно констатирует Eiandreeva.

"Здоровья и крепости духа", - добавил Григорий.