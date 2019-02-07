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Упавшие с сухогруза контейнеры могли убить 20 000 морских птиц, тела которых прибило к побережью Нидерландов - СМИ

07 февраля 2019, 07:24  •  105 • В мире
The Guardian пишет, что ученые-зоологи думают, что причиной гибели 20 000 особей морских птиц мог стать инцидент с опрокидыванием в океан 291 контейнера с сухогруза
Как пишет Guarding, зоологи изо всех сил пытаются понять причины внезапной гибели 20 000 морских птиц, выброшенных на голландское побережье.
Тела птиц из семейства Чистиковых, которые проводят большую часть своей жизни в море, где они ныряют за пищей, начало выбрасывать на берег в феврале.
Мардик Леопольд, биолог из Университета Вагенингена, сказал, что в Нидерландах таких массовых смертей не было с 1980-х годов. Помимо тысячи умерших птиц, сотни больных птиц взяты на лечение.
"Рабочая гипотеза такой массовой гибели состоит в том, что это сочетание плохой погоды и чего-то еще, и мы пытаемся выявить второй фактор", говорит Леопольд.
"Вскрытие птиц показало, что в них нет паразитов, загрязнений и прочего. Но при этом они очень худые и с кишечными проблемами, что свидетельствует о голодании".
Одной из возможных причин смерти морских птиц — является содержание 291 контейнера, потерянного с большого сухогруза во время шторма ночью 2 января, к северу от Амстердама.
Для поиска контейнеров задействовано 16 судов. Поисковая операция планируется как минимум еще полгода. Но стоит отметить, что с каждым днем найти контейнеры — все сложнее, их огромный вес просто погружает их в песок на морском дне.
"Мы не знаем точно, что было в контейнерах, но неизбежно это пластик и химикаты", — сказал Леопольд. "Что странно, так это то, что я общался с коллегами в Германии и Бельгии, и у них были только одна или две мертвые птицы".
Ожидается, что ветеринарная аутопсия даст ответы на вопросы.
Около 2% от общей популяции этих птиц — более 130 000 особей — находится в Северном море Нидерландов.

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