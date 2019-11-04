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Упали в километре: артобстрел обошел стороной военных США

04 ноября 2019, 15:24  •  21 • Война
Американские военнослужащие, которые патрулируют северо-восток Сирии, не попадали под артобстрел 3 ноября, как об этом говорили ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил.
Там уточнили, что снаряды упали примерно в километре от дороги, по которой двигались бойцы.
«Все военные операции [возглавляемой США антитеррористической] коалиции согласовываются с другими силами, проводящими операции в регионе. Силы коалиции сохраняют свое неотъемлемое право на самооборону для обеспечения успеха наших операций, при этом придавая первостепенное значение безопасности наших войск», — подчеркнул представитель командования.
Таким образом он прокомментировал сделанное ранее руководителем российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майором Юрием Боренковым заявление о том, что союзные турецким вооруженным силам боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли колонну направлявшихся в Ирак военнослужащих США.
«По линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дороге М4 в направлении границы с Ираком, в шести км западнее населенного пункта Телль-Тамер была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевикам Сирийской национальной армии. Жертв нет», — сообщал Боренков.
Он также отметил, что российская военная полиция продолжает патрулировать границы Турции и Сирии по маршрутам Кобани — Шиух-Фаукани в провинции Алеппо и Камышлы — Дейруна-Ага в провинции Эль-Хасака согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
По словам Боренкова, в течение суток российские военные зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня: боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия.
О передислокации американских войск из Сирии в западный Ирак 20 октября сообщал министр обороны США Марк Эспер. Он уточнил, что в эту страну направили около 1 тыс. солдат. По словам главы Пентагона, военные продолжат вести кампанию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
«Вывод (войск – «Газета.Ru») США продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе, мы говорим о неделях, а не днях… Текущий план действий состоит в том, чтобы передислоцировать эти силы в западный Ирак », — приводит слова Эспера агентство Reuters. Как пояснил министр обороны США, передислокация необходима для того, чтобы «помочь защищать Ирак».
На следующий день Reuters сообщило, что группа американских военнослужащих пересекла границу Сирии в направлении иракской провинции Дахук в составе Иракского Курдистана. Как уточнили в Багдаде, речь идет о транзите.
27 октября американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что военные вернутся из Ирака в США.
Вашингтон начал выводить свои войска из Сирии после того, как 9 октября Турция начала на северо-востоке САР операцию «Источник мира». Анкара назвала ее целью создание буферной зоны, куда турецкая сторона смогла бы вернуть сирийских беженцев. При этом в большей степени операция была направлена против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG, крупнейшее подразделение курдско-сирийского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС)), которые Турция считает террористической группировкой. В ходе операции Анкаре удалось установить контроль над территорией между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд.
О выводе примерно 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции Марк Эспер сообщил 13 октября. Три дня спустя силы возглавляемой США международной коалиции полностью уничтожили свою военную базу в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии.
Кроме того, они оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики.
«16 октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования», — сообщил в своем twitter официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

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