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«Унизительные предложения»: россиянка пытается отсудить у Flydubai $3 млн за гибель сына в авиакатастрофе

14 февраля 2018, 01:09  •  176 • В России
Пенсионерка из Москвы пытается через суд заставить авиакомпанию из ОАЭ Flydubai выплатить ей $3 млн за гибель сына. Он работал бортпроводником и погиб при крушении самолёта в Ростове-на-Дону в 2016 г. Женщина утверждает, что до сих пор не получила страховые выплаты. Однако столичный суд иск гражданки не принял, мотивировав отказ тем, что у компании нет представительства в России. Между тем, по словам юристов, основания для рассмотрения иска есть и решение суда будет обжаловано. О тяжбе москвички с арабским перевозчиком — в материале RT.
 
Родственница погибшего в катастрофе Flydubai © Maxim Shemetov / Reuters
 

64-летняя москвичка Валентина Айдрус обратилась в Черёмушкинский районный суд с иском (документ есть в распоряжении RT) к авиакомпании из Объединённых Арабских Эмиратов Flydubai, самолёт которой потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону в 2016 г. Мать погибшего в авиакатастрофе бортпроводника — 27-летнего россиянина Максима Айдруса — осталась недовольна выплаченной за гибель сына компенсацией и пытается взыскать с авиаперевозчика около $3 млн, а также добиться ежемесячных выплат до конца жизни.

Напомним, Boeing 737 компании Flydubai потерпел крушение в Ростове-на-Дону 19 марта 2016 г. Самолёт почти вертикально врезался в землю на скорости 600 км/ч. Погибли все находившиеся на борту люди — 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Согласно промежуточному отчёту комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), к катастрофе привела ошибка пилотов. СМИ писали, что лётчики компании жаловались на плотный график работы, который не позволял им полноценно отдыхать. Авиакатастрофа стала первым происшествием с жертвами в истории перевозчика.

Одним из погибших членов экипажа был 27-летний бортпроводник Максим Айдрус. Мужчину хоронила его мать-пенсионерка, которую ранее материально поддерживал только он. 

В качестве компенсации за гибель сотрудника авиакомпания выплатила матери около 1,8 млн руб. При этом семьям пассажиров этого рейса компания платила по 2,25 млн руб.

Страховых выплат в полном объёме женщина до сих пор так и не получила.

Пустые обещания

«Я встречалась с представителями авиакомпании и в ОАЭ, и в Москве. Сумма, которую мне предлагали, всё время уменьшалась. В итоге мне предложили $106. Сказали, что выплатят $106 тыс., но подсунули договор, в котором была прописана сумма без трёх нулей. Очевидно, рассчитывали на то, что не замечу. И так поступает компания, в которой мой сын работал много лет, почти с момента её основания, и был на хорошем счету!» — рассказывает Валентина Айдрус. 

В итоге женщина обратилась в суд с иском к авиакомпании. В заявлении Айдрус просила обязать авиаперевозчика выплатить ей компенсацию за причинённый моральный вред в размере 174 млн руб. (около $3 млн), а также ежемесячно перечислять ей по 50 тыс. руб. до конца жизни — столько Максим Айдрус тратил на содержание матери.

По словам собеседницы, семьи других членов экипажа, погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону, также готовят иски к Flydubai.

«Сложно описать, что мне и другим семьям пришлось пережить. По телевизору показывали момент падения и взрыва самолёта. При этом во Flydubai ведут себя странно не только в плане выплат. Например, компания присылала в Россию каких-то людей из США, которые пришли к следователю якобы от моего имени и хотели забрать останки Максима», — говорит Айдрус.

Адвокат Айдрус Марат Аманлиев рассказал RT, что страхование персонала осуществляется самой авиакомпанией. «Как оно у них складывается, мы, если честно, не очень понимаем, — говорит он. — Но факт в том, что предлагаемые суммы — мизерные. Мы считаем, что авиакомпания Flydubai обязана выплатить Айдрус достойную компенсацию, чтобы, потеряв сына, она могла провести старость, не испытывая нужды, поэтому и обратились с иском в суд». 

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Однако Черёмушкинский районный суд Москвы иск Айдрус принять отказался.  

Жалоба не по адресу

«Суд отказался принимать к производству исковое заявление до тех пор, пока истец не укажет адрес органа управления, представительства или филиала авиакомпании Flydubai в России, — поясняет Аманлиев. — Однако у компании нет представительства, филиала или органа управления на территории РФ. Мы это понимали, когда подавали иск, поэтому чёрным по белому прописали, по каким основаниям дело может и должно быть рассмотрено в российском суде».

По словам Аманлиева, оснований для принятия иска предостаточно. «Истец проживает в России по территориальной подсудности Черёмушкинского районного суда, смерть кормильца наступила также на территории России. Кроме того, авиакомпания оказывает услуги по перевозке на территории России, имеет имущество на территории страны — самолёты, — распространяет здесь рекламу о своих услугах», — говорит юрист.

«Мы полагаем, что суд абсолютно незаконно, вопреки всем действующим нормам процессуального права, пытается отказать истцу в защите её прав и восстановлении социальной справедливости в виде получения достойной компенсации за потерю кормильца, а не тех унизительных предложений, которые направил ответчик матери, потерявшей сына из-за чудовищного крушения самолета компании. Теперь мы обращаемся с жалобой на судью за принятое процессуальное решение в квалификационную коллегию судей Москвы и обжалуем определение об оставлении искового заявления без движения», — резюмирует собеседник.

Адвокат Игорь Трунов согласен, что оснований не принимать такой иск у суда нет. «Но это нормальная рабочая ситуация, когда суды находят какие-то основания оставить иск без движения, — поясняет RT Трунов. — Что касается обстоятельства, что компания не имеет представительства в России, то это не проблема. Компания уведомляется судом. Если ответчик не приходит на заседание, выносится заочное решение и накладывается арест на его имущество, в данном случае — на самолёт. В таких делах круг ответчиков может быть расширен, например, привлечена страховая компания, аэропорт».

Представители Flydubai на вопросы RT оперативно ответить не смогли.

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