Униженный Трамп сделал Путину комплимент

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House/Flickr.com/www.globallookpress.com

Похвала досталась умственным способностям российского президента

Дональд Трамп полагает, что среди мировых лидеров, с которыми ему довелось общаться лично, глупых людей нет. Он полагает, что Владимир Путин обладает "острым умом", что крайне важно для главы государства. Также президент США положительно высказался об интеллектуальных способностях китайского главы Си Цзиньпина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Поводом для комплимента в адрес Владимира Путина и других глав стало интервью Трампа телеканалу FOX News, в котором у него поинтересовались по поводу его главного оппонента на грядущих выборах Джо Байдена.

Американский президент отметил, что если тот планирует вступить на пост главы государства, то ему следует пройти тест на оценку когнитивных способностей, поскольку такая работа "требует выносливости и психического здоровья", указывает телеканал "360".

Также он подчеркнул, что лидер США должен обладать высокими умственными способностями, поскольку если стране будет угрожать опасность, то необходимо быть умнее своего врага. Трамп отметил, что сам он успешно прошел подобный тест, указывает МИР24.

Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон унизил Трампа замечанием, что тот не способен на равных общаться с Путиным. Он отметил, что нынешний президент Америки "плохо осведомлен, мало учил историю и не имеет четкого представления о том, как он хочет вести диалог".