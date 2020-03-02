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«Униженные и оскорблённые». Киев вступился за своих военных

02 марта 2020, 19:35  •  48 • Аналитика

В Верховную Раду Украины подан законопроект №3102, направленный, как утверждают его авторы, «на защиту чести и достоинства военнослужащих ВСУ», а также на недопущение «издевательства над военной формой, знаками различия и иными символами» украинской армии.


Как сказано в пояснительной записке к закону, «сегодня часто звучат оскорбления в сторону военных ВСУ: это неприемлемо и возмутительно». Ну что ж, очевидно, какая армия, такое у народа к ней и отношение. Однако официальный Киев решил поправить дело с помощью Уголовного кодекса. Если закон будет принят, то «публичное глумление над военными ВСУ и их формой будет наказываться штрафом в размере 850 гривен (около 3,5 тысячи рублей) или общественными работами на срок от 60 до 240 часов. «Совершение глумления в дни чествования памяти героев украинско-российской войны или других важных для украинской армии дат» будет караться арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 2 лет.



В принципе, законодательная забота (в защиту "униженных и оскорблённых) о недопустимости оскорблений в адрес защитников Родины и воинских символов является делом правильным и закономерным. Однако в данном случае следует все-таки делать серьезную поправку на специфику «нэзалэжной» и ее, скажем так, более чем своеобразные реалии. Какой престиж, какая «честь» могут быть у тех, кто уже седьмой год подряд ведет братоубийственную войну против собственного народа, запятнав себя при этом зверствами, мародерством, убийством мирных жителей? Такие вояки ни у одного нормального человека уважения вызвать не могут.

Другой момент, непосредственно касающийся как раз формы и символики: в последние годы из Вооруженных сил Украины тотально изгоняется все, что связано с Красной и Советской Армией. Нынешние мундиры солдат и офицеров «нэзалэжной» представляют собой какой-то винегрет из убогих подражаний тому, во что одевают своих военных в странах НАТО и следованию неким национальным традициям. Последние выражаются в копировании униформы ОУН-УПА (запрещена в России) и тому подобных отнюдь не прославленных формирований, у значительной части жителей страны вызывающих стойкое отторжение.

Это не говоря уже о принятии в качестве официального марша ВСУ бандеровского «гимна» ОУН и непрекращающихся попытках сделать их знаменем красно-черную тряпку, имеющую то же происхождение. Части и соединения украинской армии теперь носят имена не воинов-победителей Великой Отечественной и освобождавшихся в ней населенных пунктов, а называются в честь крайне сомнительных исторических персонажей времен петлюровщины и бандеровщины либо, на худой конец, нашедших свой конец на Донбассе «героев АТО». Так что желание многих, остающихся, несмотря на тотальную промывку мозгов вменяемыми украинцев от всей души плюнуть в подобные «воинские символы» более чем закономерно.

Обращает на себя внимание и еще один момент. Упомянутый закон на Украине планируют принимать фактически параллельно с новой волной уменьшения уровня оплаты военнослужащих. Так, согласно приказу «О бюджетной политике Министерства обороны Украины на 2020 год» от 18 февраля, выплата материального пособия для решения социально-бытовых вопросов уменьшилась почти в 12 раз! Был объем денежного содержания, а стал – оклад за звание. Кто в теме, тот разницу поймёт.

Что ж удивляться тому, что по признанию начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковника Валерия Дендебера, сделанному им недавно, только в 2019 году от призыва на воинскую службу на Украине уклонялось более 245 тысяч человек! И это при том, что за такое деяние в стране тоже предусмотрена уголовная ответственность... Уважение к воинской форме и символам, престижность армейской службы, гордость народа за своих защитников и любовь к ним – такие вещи невозможно «ввести» никакими законами, принимай их хоть сто, хоть тысячу. Это или есть, или этого нет. И не будет – если и погоны, и честь того, кто их носит, навсегда замараны грязью и кровью.
Александр Харалужный

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