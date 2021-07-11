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Униженного у Крыма капитана Defender засмеяли после награды

11 июля 2021, 13:15  •  197 • В мире
Телеведущий Владимир Соловьёв иронично прокомментировал награждение британца медалью "Защитник Украины".
В Сети сыронизировали над капитаном британского судна Defender. Капитан судна-нарушителя, которое в июне отогнали от границы России близ Крыма, на Украине получил медаль. В Незалежной по итогам учений НАТО Sea Breeze - 2021 моряка наградили медалью "Защитник Украины".
Телеведущий Владимир Соловьёв на эту новость в своём телеграм-канале отреагировал показательно - фейспалмом.
"То есть героизм - это выполнить требование российских пограничников и покинуть наши территориальные воды", - написал он, сопроводив пост выразительным эмодзи.
Журналист Сергей Колясников отметил, что в Незалежной стало традицией награждать трусов.
"Новой восходящей звездой стал капитан британского эсминца, путь которого в Чёрном море до сих пор можно отследить по коричневым следам, оставленным в порыве героизма всей удиравшей командой. Воистину, какая страна, такие и герои", - отметил он.
Отметим, что в самой Великобритании провокация и быстрый побег корабля ранее вызвали критику в адрес правительства, отдавшего капитану эсминца соответствующий приказ.

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