Унижения, пытки и обет молчания: Совет Европы сообщил об «атмосфере страха» в украинских тюрьмах • 91 • Украина

Наблюдатели из Комитета по предотвращению пыток при Совете Европы заявили об «атмосфере страха» и тяжёлой ситуации, которые сложились в украинских тюрьмах.



Об этом говорится в отчете комитета, подготовленном по итогам специального визита на Украину в августе 2020 года.



Так, комиссия в очередной раз побывала в колониях № 25 и № 100 в Харьковской области, а также впервые посетила колонию № 77 в Бердянске.



Кроме того, эксперты проверили СИЗО в Харькове и Запорожье, а также тюремную больницу № 100. Члены Комиссии по предотвращению пыток везде общались с заключенными и отметили, что у многих из них присутствует «страх общения».



«За все свои поездки в 47 стран-членов Совета Европы за последние 30 лет, делегация, возможно, еще никогда не встречалась с таким числом отказов узников общаться», — говорится в отчете.



Заключенные, по словам членов комиссии, боялись «наказания» от сотрудников колонии или сокамерников за общение с наблюдателями. Также в докладе говорится о большом количестве (37%) еще не осужденных людей, которые фактически лишены свободы и содержатся в СИЗО.



В то же время наблюдатели заметили улучшение ситуации после смены руководства в колонии № 25 в Харьковской области. В прошлом году заключенные жаловались на крайне жестокое обращение, однако во время недавнего визита экспертов жалоб на физическое насилие со стороны сотрудников учреждения фактически не было.



Тем не менее на насилие жаловались люди, отбывающие наказание в колонии № 100.



«Делегация получила несколько достоверных утверждений о недавнем жестоком обращении со стороны персонала по отношению к заключенным, которые содержались или содержатся в этом учреждении.



Предполагаемое жестокое обращение в основном заключалось в ударах кулаками, ногами, дубинками, выкручивании рук и/или ног, пребывании в напряженном положении, принуждении к физическим упражнениям до истощения и сдавливании яичек.



Кроме того, поступали также сообщения об угрозах сексуального характера, включая изнасилование», — говорится в докладе.



В колонии № 77 в Бердянске заключенные заявили об опасениях касательно репрессий со стороны сотрудников учреждения и других заключенных после того, как комиссия уедет.



«Колония № 77 выделялась среди посещенных заведений из-за всепроникающей атмосферы страха среди заключенных. Заключенные очень неохотно разговаривали с делегацией, очевидно, опасаясь за свою безопасность, и многие из них отказались от интервью наедине, громко заявив, что все в порядке и не о чем говорить...



Жестокое обращение с заключенными в основном применялось избранной группой заключенных (а именно „дежурными заключенными”) — обычно с ведома и согласия руководства, и стало привычным элементом поддержания порядка в учреждении. Похоже, что по прибытии в колонию и помещении в приемное отделение тюремные служащие приказали сокамерникам очистить территорию блока.



Сообщается, что любой заключенный, который отказывался подчиниться этому приказу, был наказан „дежурными заключенными” блока. Сообщалось, что такое наказание применялось в приемном отделении (обычно в складском помещении) и неоднократно повторялось: заключенных, по всей видимости, раздевали, заставляли лежать ничком на полу и, пока их держали несколько сокамерников, избивали по ступням и/или ягодицам пластиковой трубой», — добавили эксперты.



Также наблюдатели сделали замечание касательно практики привлечения заключенных к «дежурствам». «Любое частичное перекладывание ответственности за порядок и безопасность тюрьмы, чем должен заниматься персонал, недопустимо», — говорится в докладе.



После увиденного эксперты потребовали от украинских властей прекратить подобную практику в пенитенциарных учреждениях.



Также в Комитете по предотвращению пыток считают недопустимым унизительное обращение с приговоренными к пожизненному заключению. Наблюдатели посчитали недопустимым то, что эта категория граждан выходит из камеры вприсядку или передвигается во время сопровождения согнувшись и с поднятыми руками.



«Комитет призывает немедленно положить конец таким практикам. Также Комитет призывает организовать для этих узников какие-либо мероприятия вне камеры, позволить им контактировать с другими заключенными и полностью отменить сегрегацию осужденных к пожизненному заключению», — говорится в отчете.

Наблюдатели из Комитета по предотвращению пыток при Совете Европы заявили об «атмосфере страха» и тяжёлой ситуации, которые сложились в украинских тюрьмах.Об этом говорится в отчете комитета, подготовленном по итогам специального визита на Украину в августе 2020 года.Так, комиссия в очередной раз побывала в колониях № 25 и № 100 в Харьковской области, а также впервые посетила колонию № 77 в Бердянске.Кроме того, эксперты проверили СИЗО в Харькове и Запорожье, а также тюремную больницу № 100. Члены Комиссии по предотвращению пыток везде общались с заключенными и отметили, что у многих из них присутствует «страх общения».«За все свои поездки в 47 стран-членов Совета Европы за последние 30 лет, делегация, возможно, еще никогда не встречалась с таким числом отказов узников общаться», — говорится в отчете.Заключенные, по словам членов комиссии, боялись «наказания» от сотрудников колонии или сокамерников за общение с наблюдателями. Также в докладе говорится о большом количестве (37%) еще не осужденных людей, которые фактически лишены свободы и содержатся в СИЗО.В то же время наблюдатели заметили улучшение ситуации после смены руководства в колонии № 25 в Харьковской области. В прошлом году заключенные жаловались на крайне жестокое обращение, однако во время недавнего визита экспертов жалоб на физическое насилие со стороны сотрудников учреждения фактически не было.Тем не менее на насилие жаловались люди, отбывающие наказание в колонии № 100.«Делегация получила несколько достоверных утверждений о недавнем жестоком обращении со стороны персонала по отношению к заключенным, которые содержались или содержатся в этом учреждении.Предполагаемое жестокое обращение в основном заключалось в ударах кулаками, ногами, дубинками, выкручивании рук и/или ног, пребывании в напряженном положении, принуждении к физическим упражнениям до истощения и сдавливании яичек.Кроме того, поступали также сообщения об угрозах сексуального характера, включая изнасилование», — говорится в докладе.В колонии № 77 в Бердянске заключенные заявили об опасениях касательно репрессий со стороны сотрудников учреждения и других заключенных после того, как комиссия уедет.«Колония № 77 выделялась среди посещенных заведений из-за всепроникающей атмосферы страха среди заключенных. Заключенные очень неохотно разговаривали с делегацией, очевидно, опасаясь за свою безопасность, и многие из них отказались от интервью наедине, громко заявив, что все в порядке и не о чем говорить...Жестокое обращение с заключенными в основном применялось избранной группой заключенных (а именно „дежурными заключенными”) — обычно с ведома и согласия руководства, и стало привычным элементом поддержания порядка в учреждении. Похоже, что по прибытии в колонию и помещении в приемное отделение тюремные служащие приказали сокамерникам очистить территорию блока.Сообщается, что любой заключенный, который отказывался подчиниться этому приказу, был наказан „дежурными заключенными” блока. Сообщалось, что такое наказание применялось в приемном отделении (обычно в складском помещении) и неоднократно повторялось: заключенных, по всей видимости, раздевали, заставляли лежать ничком на полу и, пока их держали несколько сокамерников, избивали по ступням и/или ягодицам пластиковой трубой», — добавили эксперты.Также наблюдатели сделали замечание касательно практики привлечения заключенных к «дежурствам». «Любое частичное перекладывание ответственности за порядок и безопасность тюрьмы, чем должен заниматься персонал, недопустимо», — говорится в докладе.После увиденного эксперты потребовали от украинских властей прекратить подобную практику в пенитенциарных учреждениях.Также в Комитете по предотвращению пыток считают недопустимым унизительное обращение с приговоренными к пожизненному заключению. Наблюдатели посчитали недопустимым то, что эта категория граждан выходит из камеры вприсядку или передвигается во время сопровождения согнувшись и с поднятыми руками.«Комитет призывает немедленно положить конец таким практикам. Также Комитет призывает организовать для этих узников какие-либо мероприятия вне камеры, позволить им контактировать с другими заключенными и полностью отменить сегрегацию осужденных к пожизненному заключению», — говорится в отчете. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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