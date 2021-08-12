Унижают Украину: на Ницой и Фарион подадут заявление в полицию

Юрист Денис Ярославский считает, что высказывания Ларисы Ницой и Ирины Фарион в отношении сборной Украины по футболу и отдельных ее игроков, а также бронзовой призерки Олимпиады в Токио Ярославы Магучих нарушают статьи 21, 26 Конституции, а также ст. 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии») Уголовного кодекса Украины. Об этом он написал в среду, 11 августа, на своей странице в Facebook.Ярославский называет Ницой и Фарион системными провокаторами, которые занимаются умышленным разжиганием вражды внутри украинской нации.«Они не просто унижают украинских спортсменов, но и само государство Украина, которое эти спортсмены официально представляют на мировой арене», — считает он.Ярославский сообщил, что считает необходимым проведение лингвистической экспертизы их высказываний, и заявил, что подаст соответствующее заявление на имя главы Национальной полиции Украины.Стоит отметить, что публикацией юриста поделились больше сотни его подписчиков. В частности, опальный народный депутат Евгений Шевченко написал, что поддерживает Ярославского.