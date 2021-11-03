«Унижают и смеются»: как блогеры из Челябинска оказались в центре скандала из-за видео с пенсионеркой с деменцией

В сети не утихает скандал вокруг челябинской пары тиктокеров, выкладывавших видео с пожилой родственницей, которая больна деменцией. Многие пользователи возмущены роликами и считают, что блогеры издеваются над женщиной: смеются над ней, устраивают пранки и ругаются на поведение больной пенсионерки. Ситуацией уже заинтересовались чиновники и правоохранители.

27-летний Александр Ошкуков из Челябинска и его жена, 23-летняя Валерия Ошкукова, оказались в эпицентре скандала после публикаций в TikTok видео с 88-летней бабушкой Валерии, которая проживает вместе с ними. В профиле девушки в соцсети указано: «Живём и ухаживаем за бабкой с деменцией», в профиле её мужа — «Бабуся в трендах».

Как сообщала в роликах девушка, её родственница страдает деменцией с 2013 года. По данным СМИ, у женщины инвалидность первой группы.

На опубликованных кадрах Ошуковы матерятся от имени пенсионерки, наряжают её, обыгрывая то сцены из сериалов, то популярные тренды из TikTok, смеются над ней. К примеру, на одном из видео Валерия даёт бабушке бутерброд с небрежно намазанным маслом и одной-единственной икринкой, приговаривая: «Мы решили тебе сделать подарок, держи бутерброд с икрой, нравится?». Женщина в силу состояния не понимает, что ей дают, и отвечает: «Нравится».

«Когда мы приходим из магазина, она всегда нас встречает с кружкой, ложкой», — глумливо рассказывает Валерия под весёлую музыку в ещё одном ролике, показывая на стоящую неподалёку бабушку.

Женщина стоит с открытым ртом, миской и ложкой в руке, пытается попасть ложкой в рот, но у неё не получается.

В своих роликах Ошкуковы постоянно возмущаются поведением родственницы, характерном для больных с деменцией: забывчивостью, невнимательностью, трудностями в пользовании бытовой техникой, и комментируют его с гневом и сарказмом.

«Очень обидно видеть что происходит с моей квартирой», — говорится в подписи к одному из видео, словно за имущество супруги переживают куда больше, чем за здоровье родственницы, невольно повредившей его.

Видео Ошкуковых стали весьма популярными, набирают сотни тысяч и даже миллионы просмотров. «Пока ты думаешь, снимать ли видео, бабка в трендах набирает 10 млн (просмотров. — RT)», — подписан один из роликов.

Как сообщают местные издания со ссылкой на Ошкуковых, те утверждали, что ведут свои каналы в том числе ради денег.

«Показываем и рассказываем всю правду про бабушку с деменцией. С чем сталкиваются родственники. Что, возможно, вас ждёт в будущем. Пенсии хватает на вещи первой необходимости. На донаты мы будем радовать бабушку изысками»,— приводят журналисты слова блогеров.

«Проводятся проверки»

Об этих видео СМИ впервые рассказали ещё летом 2021-го. Однако тогда никаких мер в отношении Ошкуковых не последовало, и через некоторое время они стали вновь выкладывать ролики.

На этот раз на деятельность блогеров обратили внимание чиновники и представители контрольных ведомств. Так, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку в отношении тиктокеров.

«Двое местных жителей показывают пожилую женщину, страдающую деменцией, в ходе ежедневных прямых эфиров в интернете. В ходе стримов они унижают пожилого человека, смеются над её состоянием. За демонстрацию подобных действий получают пожертвования от интернет-аудитории», — сообщили в пресс-службе СК в конце октября.

Как отмечается, следователи установят, есть ли в действиях Ошкуковых признаки преступления, предусмотренного статьёй 117 УК РФ (истязание).

Также к проверке подключилась прокуратура Челябинской области. «Прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области по сообщениям о грубом нарушении прав пожилой женщины, страдающей деменцией», — заявила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Не лишена дееспособности»

По словам Валерии, её бабушка состоит на учёте у психиатра, но врачи им «ничем не могут помочь». При этом за какой-либо помощью в органы соцзащиты супруги Ошкуковы, как и в целом родные женщины, не обращались, сообщали журналистам в министерстве социальных отношений Челябинской области.

«Мы были готовы предоставить социального работника на дому, либо разместить пожилую женщину в стационарном учреждении социального обслуживания. Однако ни молодая супружеская пара, ни другие взрослые члены этой семьи на связь с представителями министерства не вышли. По возможным адресам проживания внучки и её супруга выходили социальные работники, но семья не была обнаружена», — рассказали в ведомстве.

© redsmoke74 / Tiktok.com

Осложняет дело и то, что пожилая женщина, несмотря на диагноз и инвалидность, не лишена дееспособности. Поэтому она «должна сама ответить на вопрос, нужен ли ей социальный работник для помощи в быту», — заявили RT в отделении социального обслуживания на дому.

На днях специалисты ведомства пришли к блогерам с проверкой, в том числе и на наличие телесных повреждений у пенсионерки, но Ошкуковы не пустили их в квартиру и отказались с ними общаться.

Адвокат Александр Князев сомневается, что действия Ошкуковых подпадают под статью «Истязание». «Согласно диспозиции статьи 117 УК РФ под истязанием понимается причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ. Преступление, предусмотренное ст. 117 УК РФ, относится к преступлениям против жизни и здоровья человека, однако на размещённых видеороликах отсутствует какое-либо действие, прямо причиняющее физические или психические страдания пожилой женщине», — рассказал RT Князев.

Однако адвокат подчёркивает, что такое отношение к пенсионерке неприемлемо. «Пожилой человек нуждается в уходе в силу возраста и заболевания, и в уважении родственников, а не в размещении ими видеороликов о его частной жизни», — убеждён адвокат.

«В данной ситуации возникает логичный вопрос к исполнению своих обязанностей органами опеки и попечительства, поскольку именно они в силу закона должны выявлять граждан, нуждающихся в таком уходе. Судя по публикациям СМИ, ролики размещаются длительный срок, но какой-либо реакции со стороны уполномоченного органа не было», — говорит Князев.

Что же касается дееспособности, то опека, продолжает он, на самом деле имеет возможности обойти это препятствие. «Обратиться в суд с ходатайством о признании человека недееспособным или ограниченно дееспособным в связи с психическими расстройствами могут члены семьи, близкие родственники (родители, дети, братья, сестры), орган опеки и попечительства по месту жительства больного или медицинская организация, в которой он проходит лечение», — объясняет адвокат.

«В случае, если лицу, нуждающемуся в установлении над ним опеки или попечительства, не назначен опекун или попечитель в течение месяца, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства по месту выявления лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства», — добавляет Князев.

«Вы никогда не поймёте»

Многие пользователи возмутились таким обращением с пожилым человеком, но некоторые сочувствуют Ошкуковым, говоря, что за дементным больным действительно тяжело ухаживать.

Сама блогерская чета также не видит ничего плохого в своих действиях.

«Цели оскорбить кого-то, травмировать или причинить вред нет! Мы не нарушаем права, не издеваемся и не бьём никого! Не собираем донаты на лечение или другие нужды для бабушки! Мы не используем бабушку чтобы заработать денег», — написал в своём аккаунте в сети «ВКонтакте» Александр Ошкуков.

vk.com

© Инцидент Озёрск

«Во время учёбы я иногда приходил в гости к моей будущей жене. Иногда мы вместе с ней ходили в гости к бабушке. Спустя некоторое время бабушка стала жить под постоянным присмотром семьи. Получается так, что я помогаю ухаживать за бабушкой примерно четыре года. Когда я с ней познакомился, у неё уже проявлялись признаки болезни. Постепенно болезнь прогрессировала и поведение бабушки очень сильно менялось. Мне было страшно! Её поведение беспокоило всех вокруг. Соседи вызвали полицию. Даже мои друзья приходили на помощь к моей жене, когда меня не было рядом! Вы никогда не поймёте, если не сталкивались с подобными заболеваниями», — продолжает Ошкуков.

Помимо своей страницы, он также отстаивает их с супругой невиновность и в комментариях под новостями в соцсетях.

«Мы не единственные люди, которые снимают видео про болезнь. Делятся советами по уходу и поддерживают морально. Наши видео привлекают внимание больше, чем у других людей по той же теме. Люди в комментариях видели бабушку и писали положительно о ней. Им нравится какая она милая, хорошая и ухоженная», — убеждён блогер.

«Никакое не просвещение»

В аккаунтах пары действительно есть и вполне невинные ролики — где они, к примеру, дарят бабушке торт на день рождения или готовят фруктовые коктейли, делятся советами по уходу и рассказывают о деменции как таковой.

Но это не отменяет факта того, что другие их видео оскорбительны и болезненны для больных деменцией и их родных, рассказала RT президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Александра Щёткина.

«Это ужасно, так морально издеваться над человеком — подшучивать, провоцировать на всякие глупости, смеяться над тем, что он бутерброд не заметил, в силу своей болезни не понимает, что происходит, и реагирует странным образом. Это страшная болезнь, и она может выглядеть так. И ещё ужаснее, что другие люди это комментировали, ставили лайки, им этот контент нравился, она подбадривали этих блогеров», — говорит эксперт.

Александра Щёткина, президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус»

© Instagram

«Когда я увидела их ролик, я заплакала, представила, что было бы, случись такое с моим родственником, что кто-то бы так с ним поступил», — добавляет Щёткина.

Говоря о заявленных Ошкуковым «просветительских» целях блога, Щёткина объясняет, что издевательские видео отнюдь им не соответствуют.

«Снимать уход за своим близким — это не первая такая история, таких блогов целая куча. Но если и делать это, то с уважением к личности, со всей ответственностью, не показывать какие-то вещи, которые унижают достоинство человека», — убеждена она.

«Рассказывать о болезни, конечно, можно. Но нужно это делать аккуратно. К примеру, вести видеоблог о том, как прошёл день, что вы сегодня делали со своим близким. Но нужно всегда помнить, что это человек. Да, у него такая болезнь, он ведёт себя странно, неадекватно. Но это человек, который прожил жизнь, у которого есть чувство собственного достоинства, как бы он себя ни вёл. А вот в таком виде это никакое не просвещение», — объясняет Щёткина.

«И потом, готов ли человек вообще быть в кадре? Мы же не можем спросить людей с деменцией в силу их болезни, хотят ли они, чтобы их снимали, или нет», — добавляет она.

Кандидат в мундепы и трижды судимый

После публикаций в СМИ и соцсетях на Ошкуковых обрушилась волна критики со стороны пользователей. Блогеров также осудили ряд депутатов Госдумы и общественных деятелей.

Александр Ошкуков назвал происходящее «травлей». «В связи с представленной информацией в СМИ появились отрицательные мнения (по поводу. — RT) нашего ухода за бабушкой и того, что мы снимаем видео в TikTok. Распространяется наглая ложь в СМИ. В нашу сторону идёт травля», — написал он на своей странице в «ВКонтакте».

Деятельность пары также привлекла внимание «Мужского государства»*. Основатель движения Владислав Поздняков выложил в своём Telegram-канале ссылки на страницы Ошкуковых в соцсетях, и на супругов тут же накинулись его подписчики.

«30 октября 2021 года мои трансляции или видео скинули в Telegram «Поздняков 2.0», т.к. они задели чувства вышеупомянутой организации и их членов. Сразу же после этого мне и семье начали открыто угрожать расправой. За несколько часов мне в ЛС написали многие с угрозами расправы. А также друзьям, до кого добрались», — рассказал Александр.

При этом сам мужчина ранее уже засвечивался в скандальных историях. Пару лет назад он пытался установить контейнеры для раздельного сбора мусора в городском троллейбусе. Также Ошкуков, по данным СМИ, в 2019 году выдвигался на выборах муниципальных депутатов одного из районов Челябинска от партии «Справедливая Россия», но в регистрации ему отказали. Оказалось, что к тому моменту Ошкуков был трижды судим: за покушение на кражу в 2012 году (понёс наказание в виде выплаты штрафа), за покушение на грабёж в 2014-м (был приговорен к году лишения свободы, но через полгода вышел по амнистии), и за ещё одну попытку кражи в 2016 году. Эта информация подтверждается на сайте местного избиркома.

«Я правда надеюсь, что они (Ошкуковы. — RT) осознают свой поступок, раскаются и поймут, насколько это ужасно, унизительно, и что нельзя так делать», — говорит Александра Щёткина.

* «Мужское государство» — объединение признано экстремистским по решению Нижегородского областного суда от 18.10.2021.