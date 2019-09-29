Унижаться нельзя отказаться. Олимпийская запятая для Кремля • 48 • Аналитика Холоп всегда кланяется недостаточно низко

Кажется, нас снова собираются ткнуть носом в… В нашу доверчивость и, пардон, трусость. И ткнуть совершенно заслуженно: ничего другого в этой ситуации мы действительно не заслужили.









Речь идет об очередном, уже третьем подряд, отлучении наших спортсменов от Олимпийских игр. Да, дорогие россияне, сколько ни убеждали нас товарищи Мутко и Жуков, что после позора в Корее все пойдет хорошо и «партнеры» забудут все обвинения, реальность оказалась немного иной. Хотя многими и ожидаемой…



Итак, что мы имеем? На данный момент примерно следующее: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полномочий и соответствующего статуса. Причиной столь строгих санкций стали якобы имеющиеся несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной РУСАДА в рамках имевшего место ранее расследования. Тогда, напомню, это было одним из условий снятия санкций с РУСАДА и всего российского олимпийского спорта. Но, как водится, что-то пошло не так…



Важный момент: речь идет о несоответствии базы данных с уже имевшимся у WADA «оригиналом», якобы «слитым» неизвестным информатором. В переданной нашими уполномоченными лицами базе эксперты WADA нашли некие следы правок, несоответствий. И касаются они, разумеется, положительных допинг-проб российских спортсменов. Дескать, раньше было, в нашем образце базы эта информация есть, а русские передали нам пустышку. Наказать!



Пока, правда, для РУСАДА и российских чиновников от спорта оставлена лазеечка: им дан трехнедельный срок для представления «объяснений». Окончательное решение должно быть принято 23 октября. И большинство комментаторов сейчас заламывает руки в истерике: может, найдется хоть какое-то объяснение?!







Фома кивает на Ерёму

Пока из «объяснений» нашли только традиционное «я не я и лошадь не моя». Конкретнее: базы некоторое время находились в распоряжении Следственного комитета России, что они с ними делали, никто точно не знает. Может, и подчистили что, но мы не виноваты, пустите нас на Олимпиаду!



Ещё один аргумент абсолютно в этом же духе: Московская антидопинговая лаборатория является отдельным юридическим лицом, напрямую РУСАДА не подчиняется, а поэтому «ничего не знаем, спрашивайте Родченкова» и так далее.



Строго говоря, если бы мы имели дело с нормальным правосудием, вся эта история не стоила бы и выеденного яйца. Во-первых, ссылка на какую-то анонимную базу, с которой кто-то там сверяется, совершенно неправомочна. Кем передана, при каких обстоятельствах, почему суд должен считать её достоверным источником информации… Только этих вопросов было бы достаточно для того, чтобы полностью разрушить обвинения, построенные на такой зыбкой основе.



Но мы имеем дело не с нормальным правосудием, а со спортивным. Напомню, существует даже специальный международный спортивный арбитраж: спортсмен, который чувствует себя в чем-то ущемленным, не имеет права обращаться в обычный суд, а только туда, иначе его могут дисквалифицировать. То же самое можно сказать и о федерациях – национальных или по видам спорта.



Но есть прецеденты обращения спортсменов в обычные суды. И прецеденты успешные: дело Босмана, например. В 1992 году бельгийский футболист Жан-Марк Босман, у которого истекал действующий контракт с клубом, через обычный суд добился права перехода в другой клуб (после завершения контракта) без выплаты каких-либо компенсаций прежнему работодателю. Одно из незыблемых правил европейского (да и мирового) футбола было не просто нарушено, а моментально и фундаментально разрушено: с тех пор, опираясь именно на это решение суда, любой европейский футболист может свободно перейти из клуба в клуб, если действующий контракт у него закончился.



Похожая ситуация была с ограничениями на количество легионеров в европейских клубах – только угроза судебных санкций заставила УЕФА признать «своими» всех игроков, имеющих гражданство стран ЕС. До этого, напомню, в каждом чемпионате существовали отдельные лимиты на легионеров, имеющих право одновременно выйти на поле. А ещё раньше был ещё более жесткий лимит на иностранных футболистов, которых вообще можно принять на работу (как говорят в спортивной среде, «подписать») в один клуб. К отмене данного правила причастен, кстати, и российский футболист Игорь Симутенков, долгие четыре года судившийся из-за этого ограничения.





То есть, как бы ни надували щеки чиновники от разных спортивных организаций, у судов обычной юрисдикции есть безусловный приоритет над решениями Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Понятно, что дело это «мутное», как и любая судебная казуистика, но очевидно и другое: в ситуации вопиющего самоуправства и пренебрежения нормами права обращаться в Спортивный арбитражный суд уже не имеет смысла: все равно решат так, как захотят основные постановщики сериала «Россия на Олимпиаде под белым флагом».



Гимнастка-робот, "братья Уильямс" и другие "честные спортсмены"

Наверное, нет смысла увязать в хитросплетениях околоспортивной правовой системы – все равно до конца мы в этом разобраться не сможем. Тем более что надежд на справедливое решение по данному вопросу все равно почти никаких. Скорее, нам стоит все-таки сделать некоторые выводы, которые уже давно напрашивались, но которые мы почему-то сделать стеснялись или боялись…



Прежде всего самый очевидный вывод: никогда нельзя верить «партнерам». Если они дают «железные» гарантии и поверить очень хочется, см. пункт первый.



Помимо этого, очень похоже, что у WADA действительно может быть некая «база» Московской антидопинговой лаборатории. Да, мы можем с сомнением относиться к её достоверности, но дело в другом. Похоже, против нас и на этом поле играют очень серьезно, с привлечением спецслужб. И отвечать нужно так же: добывать базы американских и английских (а также норвежских и ещё невесть каких) спортсменов, имеющих так называемые «медицинские исключения». И потом на основании этих данных устраивать международные скандалы, демарши в МОК, в WADA, требовать дисквалификации норвежских «астматиков», теннисисток «братьев Уильямс», американской гимнастки Симоны Байлз и прочих счастливых обладателей диковинных диагнозов, которые позволяют им на законных основаниях тренироваться и соревноваться, накачавшись лошадиными дозами самых настоящих, запрещенных для всех остальных допингов.







Вообще, пора перестать «быть хорошими» и терпеливо сносить пощечины. Ведь какой был замечательный шанс проигнорировать Олимпиаду в Пхенчхане – результаты ведь все равно унизительные, туда смело можно было не ездить вообще. Но нет, истерика, развернутая в СМИ, и известный либерализм Кремля привели к тому, что возобладала позиция спортсменов: мол, мы же тренировались, мы должны поехать.



И они поехали. Абсолютное большинство – для того, чтобы позорить свою страну. На наши с вами, уважаемые читатели, деньги.



Очень странно, что власть не понимает пагубности такой политики. Хотя отчасти её можно понять: ведь после запрета множество наших «спортивных надежд» закатило бы истерику, сменило гражданство и поехало бы в Корею под любым флагом, даже под украинским. И это тоже удар по самочувствию нации, по авторитету власти и государства.



Но преданность наших патриотичнейших спортсменов – вопрос несколько иной. Не будем о грустном, когда и без того все очень печально…



В общем, очень похоже, что нам пора переходить на «непарламентские» методы. И если антироссийское решение все-таки будет принято, больше никакого смирения: отказ от участия в любом виде, отказ от покупки трансляций, судебное преследование в Басманном суде… И это не шутка от отчаяния, это то немногое, что мы действительно можем сделать в юридическом плане. А уж через сколько лет мы сможем арестовать и вывезти в Россию для отбытия наказания фигурантов дела, вопрос десятый. Может, и через десятилетие, но пусть они это десятилетие проживут с ощущением соседства с русскими нарами и зеками…







Увы, я сам понимаю, что вряд ли наши «ответственные товарищи» решатся на что-то подобное. Опять месяцы унижений, просьб, попыток договориться, каких-то оправданий… А заказчикам этого действа ничего больше и не нужно: дайте русским повод, а уж добрый десяток пощечин они нанесут себе сами… Кажется, нас снова собираются ткнуть носом в… В нашу доверчивость и, пардон, трусость. И ткнуть совершенно заслуженно: ничего другого в этой ситуации мы действительно не заслужили.Речь идет об очередном, уже третьем подряд, отлучении наших спортсменов от Олимпийских игр. Да, дорогие россияне, сколько ни убеждали нас товарищи Мутко и Жуков, что после позора в Корее все пойдет хорошо и «партнеры» забудут все обвинения, реальность оказалась немного иной. Хотя многими и ожидаемой…Итак, что мы имеем? На данный момент примерно следующее: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полномочий и соответствующего статуса. Причиной столь строгих санкций стали якобы имеющиеся несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной РУСАДА в рамках имевшего место ранее расследования. Тогда, напомню, это было одним из условий снятия санкций с РУСАДА и всего российского олимпийского спорта. Но, как водится, что-то пошло не так…Важный момент: речь идет о несоответствии базы данных с уже имевшимся у WADA «оригиналом», якобы «слитым» неизвестным информатором. В переданной нашими уполномоченными лицами базе эксперты WADA нашли некие следы правок, несоответствий. И касаются они, разумеется, положительных допинг-проб российских спортсменов. Дескать, раньше было, в нашем образце базы эта информация есть, а русские передали нам пустышку. Наказать!Пока, правда, для РУСАДА и российских чиновников от спорта оставлена лазеечка: им дан трехнедельный срок для представления «объяснений». Окончательное решение должно быть принято 23 октября. И большинство комментаторов сейчас заламывает руки в истерике: может, найдется хоть какое-то объяснение?!Пока из «объяснений» нашли только традиционное «я не я и лошадь не моя». Конкретнее: базы некоторое время находились в распоряжении Следственного комитета России, что они с ними делали, никто точно не знает. Может, и подчистили что, но мы не виноваты, пустите нас на Олимпиаду!Ещё один аргумент абсолютно в этом же духе: Московская антидопинговая лаборатория является отдельным юридическим лицом, напрямую РУСАДА не подчиняется, а поэтому «ничего не знаем, спрашивайте Родченкова» и так далее.Строго говоря, если бы мы имели дело с нормальным правосудием, вся эта история не стоила бы и выеденного яйца. Во-первых, ссылка на какую-то анонимную базу, с которой кто-то там сверяется, совершенно неправомочна. Кем передана, при каких обстоятельствах, почему суд должен считать её достоверным источником информации… Только этих вопросов было бы достаточно для того, чтобы полностью разрушить обвинения, построенные на такой зыбкой основе.Но мы имеем дело не с нормальным правосудием, а со спортивным. Напомню, существует даже специальный международный спортивный арбитраж: спортсмен, который чувствует себя в чем-то ущемленным, не имеет права обращаться в обычный суд, а только туда, иначе его могут дисквалифицировать. То же самое можно сказать и о федерациях – национальных или по видам спорта.Но есть прецеденты обращения спортсменов в обычные суды. И прецеденты успешные: дело Босмана, например. В 1992 году бельгийский футболист Жан-Марк Босман, у которого истекал действующий контракт с клубом, через обычный суд добился права перехода в другой клуб (после завершения контракта) без выплаты каких-либо компенсаций прежнему работодателю. Одно из незыблемых правил европейского (да и мирового) футбола было не просто нарушено, а моментально и фундаментально разрушено: с тех пор, опираясь именно на это решение суда, любой европейский футболист может свободно перейти из клуба в клуб, если действующий контракт у него закончился.Похожая ситуация была с ограничениями на количество легионеров в европейских клубах – только угроза судебных санкций заставила УЕФА признать «своими» всех игроков, имеющих гражданство стран ЕС. До этого, напомню, в каждом чемпионате существовали отдельные лимиты на легионеров, имеющих право одновременно выйти на поле. А ещё раньше был ещё более жесткий лимит на иностранных футболистов, которых вообще можно принять на работу (как говорят в спортивной среде, «подписать») в один клуб. К отмене данного правила причастен, кстати, и российский футболист Игорь Симутенков, долгие четыре года судившийся из-за этого ограничения.То есть, как бы ни надували щеки чиновники от разных спортивных организаций, у судов обычной юрисдикции есть безусловный приоритет над решениями Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Понятно, что дело это «мутное», как и любая судебная казуистика, но очевидно и другое: в ситуации вопиющего самоуправства и пренебрежения нормами права обращаться в Спортивный арбитражный суд уже не имеет смысла: все равно решат так, как захотят основные постановщики сериала «Россия на Олимпиаде под белым флагом».Наверное, нет смысла увязать в хитросплетениях околоспортивной правовой системы – все равно до конца мы в этом разобраться не сможем. Тем более что надежд на справедливое решение по данному вопросу все равно почти никаких. Скорее, нам стоит все-таки сделать некоторые выводы, которые уже давно напрашивались, но которые мы почему-то сделать стеснялись или боялись…Прежде всего самый очевидный вывод: никогда нельзя верить «партнерам». Если они дают «железные» гарантии и поверить очень хочется, см. пункт первый.Помимо этого, очень похоже, что у WADA действительно может быть некая «база» Московской антидопинговой лаборатории. Да, мы можем с сомнением относиться к её достоверности, но дело в другом. Похоже, против нас и на этом поле играют очень серьезно, с привлечением спецслужб. И отвечать нужно так же: добывать базы американских и английских (а также норвежских и ещё невесть каких) спортсменов, имеющих так называемые «медицинские исключения». И потом на основании этих данных устраивать международные скандалы, демарши в МОК, в WADA, требовать дисквалификации норвежских «астматиков», теннисисток «братьев Уильямс», американской гимнастки Симоны Байлз и прочих счастливых обладателей диковинных диагнозов, которые позволяют им на законных основаниях тренироваться и соревноваться, накачавшись лошадиными дозами самых настоящих, запрещенных для всех остальных допингов.Вообще, пора перестать «быть хорошими» и терпеливо сносить пощечины. Ведь какой был замечательный шанс проигнорировать Олимпиаду в Пхенчхане – результаты ведь все равно унизительные, туда смело можно было не ездить вообще. Но нет, истерика, развернутая в СМИ, и известный либерализм Кремля привели к тому, что возобладала позиция спортсменов: мол, мы же тренировались, мы должны поехать.И они поехали. Абсолютное большинство – для того, чтобы позорить свою страну. На наши с вами, уважаемые читатели, деньги.Очень странно, что власть не понимает пагубности такой политики. Хотя отчасти её можно понять: ведь после запрета множество наших «спортивных надежд» закатило бы истерику, сменило гражданство и поехало бы в Корею под любым флагом, даже под украинским. И это тоже удар по самочувствию нации, по авторитету власти и государства.Но преданность наших патриотичнейших спортсменов – вопрос несколько иной. Не будем о грустном, когда и без того все очень печально…В общем, очень похоже, что нам пора переходить на «непарламентские» методы. И если антироссийское решение все-таки будет принято, больше никакого смирения: отказ от участия в любом виде, отказ от покупки трансляций, судебное преследование в Басманном суде… И это не шутка от отчаяния, это то немногое, что мы действительно можем сделать в юридическом плане. А уж через сколько лет мы сможем арестовать и вывезти в Россию для отбытия наказания фигурантов дела, вопрос десятый. Может, и через десятилетие, но пусть они это десятилетие проживут с ощущением соседства с русскими нарами и зеками…Увы, я сам понимаю, что вряд ли наши «ответственные товарищи» решатся на что-то подобное. Опять месяцы унижений, просьб, попыток договориться, каких-то оправданий… А заказчикам этого действа ничего больше и не нужно: дайте русским повод, а уж добрый десяток пощечин они нанесут себе сами… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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