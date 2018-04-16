Университет миллионов, но отнюдь не ленинский • 38 • Аналитика

О деньгах, законах, допинге и не только



Вместо предисловия



В советские годы были такая замечательная телепередача: «Ленинский университет миллионов». Передача шла минут 20-30 и в сетке вещания стояла в хорошее вечернее время. В этом «университете» советскому народу пытались разъяснить трудные вопросы теоретического и практического марксистско-ленинского знания. Честно сказать, передача не пользовалась широкой популярностью, т.к. трудно заставить себя вечером после работы настроиться на что-то серьезное, тем более теоретическое, тем более марксистско-ленинское.





В то же время известно одно из произведений А.М. Горького «Мои университеты», где писатель под университетами показал саму жизнь со всей непредсказуемостью, сложностью и неоднозначностью.



Каким-то непостижимым образом в сознании автора все эти «университеты» в некоей совокупности стали воплощением всей нашей постперестроечной жизни. Это было время, когда всё наше общество и даже многие отдельные индивиды или переучивались, или, вообще, получали новые знания. Прошло много времени, и об уроках и даже об учителях захотелось поговорить.



* * *



В 80-е годы выросшие в камерных условиях «железного занавеса» и советской пропаганды, наполненной морализаторскими установками, граждане СССР (очень доверчивые и наивные) уверовали в две, как тогда казалось, незыблемые и базовые истины, действовавшие в капиталистическом мире. Одна из этих истин предполагала то, что деньги для западного человека решают всё, а вторая истина гласила о верховенстве права в цивилизованном западном обществе, мол, dura lex sed lex.



Свалив в два приёма, в 1991 и 1993 годах, советскую власть, многие посчитали, что теперь страна из тупикового направления встала на проторенную (правильную) дорогу буржуазного развития. Конституция России 1993 года, составленная по всем западным буржуазным политологическим лекалам, стала юридическим венцом такого миропонимания. Многочисленные эксцессы 90-х годов, трудности, которые переживала страна во всех сферах жизни, а иногда и прямое крушение предприятий и целых отраслей, падение морали, расцвет мошенничества и уголовщины и многое тому подобное, и даже войны, значительной частью российского общества, включая жертв перемен, воспринимались как неизбежная и во многом оправданная цена за «правильный» путь развития страны.



И вот как раз для правильного со всех сторон эволюционного пути развития общества необходимы деньги, которые решают всё, и право, которое это же «всё» регулирует.



Медленно и постепенно под напором «быковатой» повседневности отступало всё то, чему практически каждого из нас с младых ногтей учили семья и школа, а если брать шире, то весь предыдущий опыт человечества, который, накопившись, сделал человеческих особей, представителей отряда гоминид, людьми.



Всё-таки долго выбивали из нас «совковые» ценности, замешенные на махровой нравственной основе, которая была сформирована и в советский, и, кстати, в предшествующий периоды. (Если что, это я про пресловутые «скрепы».) Газеты, радио, телевидение, огромное количество разной литературы – все твердили нам об одном: «Ты должен быть успешен!» Успех любой ценой! Вокруг джунгли и лучше есть самому, чем быть съеденным другими. В итоге — выбили.



Мерилом успешности стали материальные блага, высшим выражением которых явились деньги. Деньги, которые решат все, ведь ««бабло побеждает зло», заметьте, не как раньше, во времена не продвинутые, какое-то там непонятное «добро». И из как бы шутки это стало лейтмотивом.



Не скажу ничего нового, все всё знают. Начиная с мизерных зарплат, через взятки гаишникам, дань «крышам», откатов чиновникам, бесконечных поборов на каждом шагу до постоянно растущих цен, да, забыл, «святое» – курс доллара, а также, зарплат народных избранников до состояний олигархов – бесконечные разговоры о деньгах, как их добыть (поднять), как их потратить, и, главное, что их вожделенных всё время не хватает, прямо согласно известному выражению: у одного щи пустые, а у другого жемчуг мелкий. Синайская кампания. Часть 2-я. Завязка и кульминация



Примерно такое же положение было с правом. Как же мы верили в его чудодейственную силу! Примерно в 1992 году автор беседовал с молодым милиционером, который сетовал на старый советский уголовный кодекс, который ну просто не давал работать правоохранительным органам. Со страстью в глазах и действительно яростным желанием победить преступность милиционер говорил: «Вот дадут нам новый УК, вот тогда и посмотрим, тогда и наведем правопорядок в стране». С ним мы больше не увиделись, а очень бы хотелось спросить у него, удалось ли выполнить желаемое. Потому что чуть позже, уже после принятия нового УК, другой сотрудник уже постарше (да и подразделение, в котором он служил, было несколько более серьёзным), изумленно жаловался, что у него такое ощущение, что новый уголовный кодекс, принятый в 1996 г., создавался чуть ли не бандитами, ну, по крайней мере, для значительного облегчения их нелегкой разбойной жизни.



Конечно, это не так, и звучало всё как сарказм, но когда сотрудник налоговой инспекции в приватном разговоре абсолютно серьезно рассуждал, что бандит — это такая же профессия, только более рискованная, то гротескность ситуации принимала уже какие-то всеобъемлющие черты и попросту становилось страшно.



И так понимали жизнь многие. Чего стоят только те уркаганские, полублатные, а попросту бандитские интонации и слова, появившиеся в великом русском языке, на котором заговорила страна, включая «совесть» нации — российскую интеллигенцию. При том, что страх был, а пронзительного неприятия, «нулевой терпимости» к криминалу — не было.



И ползли в 90-е годы, как гремучие змеи, слухи о какой-то «Белой стреле» и других подобных тайных организациях, в которых честные сотрудники правоохранительных органов, увидев, что с помощью исключительно закона обуздать преступность не получается, стали решать проблему иными, такими же преступными методами, но в глазах народа вокруг их голов появился ореол святости. Итоги недели. Удар по Сирии. Чья зрада, чья перемога?..



Про бандитов и милицию можно говорить бесконечно, но не это является нашей целью. Но если для криминала закон не писан (у них, кстати, действует свой), то, когда государство в лице правоохранительных органов теряет монополию на насилие, а в итоге торжествует, отнюдь, не справедливость, воплощенная в законе, когда преступникам удается выскользнуть и упиваться практической безнаказанностью, когда граждане вместо вызова милиции предпочитают обращаться к знакомым бандитам, то подобная коррозия грозит самому его (государству) существованию.



Вершиной этого падения (при действующем уголовном законодательстве) был ошеломительной совет одному из друзей автора, который дала одна женщина (кстати, жена сотрудника органов). Буквально было произнесено следующее: «Увидишь милиционера – перейди на другую сторону». Занавес!



Примерно с таким багажом страна и населяющие её люди вступили в 2000 годы. Это было время, когда на страну «обрушились» деньги. Говорят в народе про «огонь, воду и медные трубы». Вроде бы всё верно. Кроме того, «медные трубы» — это самое большое искушение, и их пройти труднее всего. Не знаю, как насчет «труб», для основной части граждан государства Российского слава оказалась мало достижимой. И в нашем случае главной ценностью и мерилом успеха стали деньги. Деньги любой ценой. Но я сейчас даже не столько про всех людей. Конечно, деньги обрушились не на всех. Но если в 90-х годах в ситуации выживания оказалась подавляющая часть населения страны, то в «нулевые» — ситуация значительно изменилась. Кто бы что ни говорил, «жить стало лучше, жить стало веселее».



Но и с людским сознанием произошли значительные метаморфозы. Во-первых, в новых условиях выросло целое поколение, воспринявшее уродливую повседневную действительность не то, чтобы как данность, а скорее как норму. А во-вторых, за редким исключением, старшие поколения также как к норму стали воспринимать те условия, в которых пришлось выживать. Возможно, это произошло в силу того, что человеку хочется жить и достойно жить «здесь и сейчас», а не в абстрактном «завтра». Всё-таки не так много можно встретить людей, которые делят жизнь на «черновик» и последующую потом «правильную», красивую, «настоящую» жизнь. Взрослея, большинство понимает, что наша не очень красивая повседневность и есть настоящая жизнь. Записки Колорадского Таракана. Мы дошли. Вопрос: кто и куда?



Какие уроки мы вынесли и какие выводы сделали из «лихих» 90-х и «тучных» нулевых годов нашей современности? Это интересно для осмысления. Думается, что представители разных поколений все-таки разные. Более циничные, среднее и старшее поколения, просто приняли правила игры. А выросшая в новых условиях молодежь, в большей степени взяла па веру выше рассмотренные принципы жизни. Но и тех, и других объединяет одно. Они (мы) всё-таки, кто вынуждено, а кто и вполне искренне, стали исповедовать те самые европейские ценности, то есть значимость денег и верховенство права.



Самое интересное началось дальше. Помните старый советский анекдот, когда молодой специалист, окончив институт, приходил на производство, где умудренный опытом мастер говорил ему, мол, «Забудь, всё чему вас учили в вузе», мол, началась настоящая жизнь... К этому можно добавить еще один интересный факт. Как-то средних лет немец, случайно встретившийся на жизненном пути, после дежурных разговоров о том, что Сибирь холодная, водка крепкая, а Россия о-о-очень большая, задумчиво произнес: «Что вы все нас слушаете про нашу демократию. Это (демократия) ведь у нас только, когда хорошая погода». Собеседники онемели. Уж кому-кому, а немцу можно было верить. По крайней мере, мы верили разным немцам.



Прошу поверить, но автор нисколько не сомневается в высоких образцах и принципах западной демократии. Европейцы и американцы (и некоторые другие), но, в основном, европейцы создали действительно удивительное общество, основанное на принципах, выработанных, а лучше сказать, выстраданных человечеством. Свобода, равенство, собственность и, в конце концов, пусть даже и братство — действительно великие завоевания. Но, как оказалось, не для всех. А по сути, только для себя. Как Запад будет поджигать Россию



Проверкой нам, можно смело сказать, экзаменом, стал конец нулевых годов XXI века, а именно, события, вызванные кризисом начавшемся в 2008 году. Или другая аналогия, в рамках которой, мы, как молодой специалист из анекдота, вышли в жизнь. В данном случае жизнью необходимо считать необходимость преодолевать трудности общественного развития в виде кризисов, свойственных капиталистическому обществу. Там, как нас учили советские общественные науки, такое периодически происходит.



Итак, мы уже знаем, что за деньги можно всё, ну или почти всё, так как существуют рамки закона. Но мы живем в России и также знаем, что, если нельзя, но очень хочется, то можно… Просто это — другие деньги. Тут вступают в дело разные законы, но мы вспоминаем, что живем в России, где к позитивному праву отношение весьма специфическое. Это меня нельзя трогать! Я («я» — абстракция) же могу в зависимости от обстоятельств. Если же это надо для великого дела торжества справедливости, то почему бы и нет. Кстати, эта коллизия возникает только, если можно так сказать, при «внутреннем потреблении», выезжая в Европу, наш человек становится очень законопослушным.



Хотя такое положение дел в последнее время тоже начинает «размываться», достаточно вспомнить поведение наших футбольных болельщиков на выездных матчах, или «битва» с англичанами в Марселе на Евро 2016. Можно, конечно, списать на то, что это — фанаты, пресловутый фактор толпы, накал эмоций, провокации с обеих сторон, но тенденция обозначилась. Очень постепенно «испарялось» преклонение, похожее на благоговение, перед «заграницей» и, собственно, такие эксцессы уже не редкость.



Но вдруг оказалось, что деньги — это далеко не «всё». Особенно для западного государства. Я намеренно разделяю государство и его граждан. Это для нас, наивных, и для наших государственных мужей (также наивных, не самых приятных личностей, но всё же малоискушенных), в целом «дорогих россиян», денежные знаки затмили всё на свете, наши чиновники, спортсмены, учителя, врачи, женщины, мужчины, дети, мужья и жены и др. как будто помешались на деньгах. За редким исключением, то, что называется счастьем и несчастьем, стало связано с обладанием или отсутствием денежных знаков. О способе проиграть войну до её начала



Рождение – деньги и как спасибо, и как примета (и кстати, правильно в наших условиях). Жизнь — само собой, деньги. Смерть — очень большие деньги. Молодыми людьми профессия в основном выбирается не по призванию, а по будущим заработкам. Кроме того, денежные взаиморасчеты на любом уровне, должности — за деньги (кто больше даст), в правоохранительных органах сотрудники, товарищи по борьбе, стоящие в одном ряду, платят друг другу за информацию и в некоторых иных случаях, получается за сотрудничество. Молодожены заключают брачные контракты, заранее решая, что кому достанется при разводе. И, как венец всего, недавно автор, общаясь с молодыми ребятами, услышал совершенно несусветное, что нынешние зажиточные парни для романтических отношений стремятся найти небедных девочек. Причем это не родители заставляют их делать, а сами они стремятся не «расплескать» материальные ценности. Вот такая вот ныне любовь. Испокон веков, подавляющее большинство мужчин мало волновал достаток любимой женщины. Тем более не бедных мужчин. Ну, это если, конечно, про любовь.



Обладатели огромных состояний решили, что они могут купить всё в мире. Обладатели состояний по нисходящей, также стали уверены, что могут решить все проблемы на своем уровне. Так как были упомянуты государственные мужи, то получилось, что и само государство наполнилось такими мыслями.



Люди с деньгами стали вести себя по-другому и в России, и за рубежом. И вдруг в какой-то момент привычная картина мира стала разрушаться. Во-первых, россиян стало в мире как-то много при том, что отношение к нашим деньгам в мире весьма непростое, а, попросту говоря, настороженное. Такое положение дел связано с устойчивым мнением, что наши деньги по большей части имеют криминальное происхождение. Если вы заметили, редкий фильм стал обходиться без русских гангстеров. Кстати, совсем недавно это нам импонировало, помните, как в фильме «Брат-2» американская журналистка спрашивает наших главных героев: «Вы гангстеры?», на что получает ответ: «Нет, мы русские». Ах, как нам это было смешно, что же мы теперь удивляемся, что на Россию вешают всех собак, не удосуживаясь искать доказательства. Репутация, однако… Кемеровская трагедия. Три недели спустя. Гром грянул, кто-то крестится?



Кроме того, вполне может быть, что одной из первых ласточек было неприятие куршавельской тусовки, когда французская полиция задержала в 2007 г. более 20 российских капитанов бизнеса. Обвинения впоследствии были сняты, но осадочек остался, а сами «лыжники» нашли другие места для катания. В европейской прессе тогда гуляли жесткие настроения о недопустимости подобных лыжных лукулловых пиров.



Наша же пресса, тогда ещё не понявшая тренда, писала о том, что наши вот не будут оставлять там миллионы, небось, им французам (европейцам) хуже и будет.



В пересудах иногда начало всплывать давно подзабытое словечко «репутация». Ну а как же деньги? Ведь западный человек априори пойдёт на всё ради них?! Оказалось, не так. Действия французской полиции и прокуратуры были, если можно так сказать, практическими действиями, выражавшими тотальное недовольство французского общества нашим размахом загулов, в том контексте, что, мол, скромнее надо быть. Кстати, у нас, помимо неяркого возмущения, почему-то присутствовала странная гордость, мол, знай наших, русские гуляют! Это может быть сравнимо только с восприятием россиянами покупки Романом Абрамовичем лондонского футбольного клуба «Челси», который некоторые даже считают немножечко «своим».



Был и еще один инцидент с нашими туристами в Испании. В 2014 году сложилась тяжелая ситуация с возвращением наших соотечественников. Кто-то что-то там не оплатил, и все самолеты остались на месте, из аэропортов Испании их не выпускали. Тысячи туристов мучились, ожидая разрешения ситуации. Среди мер, которые предпринимались российской стороной, была угроза испанцам, что, мол, раз вы такие (непонятно какие), то мы к вам и летать не будем. Вот попляшете-то! Испанские официальные лица очень вежливо ответили, что это, конечно, потеря, но Испания — один из лидеров мирового туристического бизнеса. Наши люди появились там массово, пожалуй, в последние 10-15 лет, а до этого, мир в целом и Испания в частности, как-то обходились без русских туристов. Нам было обидно, но «наказательных» разговоров больше никто не вёл. А людей постепенно вывезли, естественно, оплатив все перелёты. Войны и интервенции США: полный список



Холодным душем для нас, так безоглядно веривших в силу денег и их защищенность законом в Европе, стали события на Кипре в 2012-2013 годах. Оставим в стороне аспекты из теорий заговоров, что это был удар по одной из оффшорных территорий, которые так не любят финансовые власти любой страны мира, где богатые люди из России хранили свои не всегда честно обретенные средства, и что целью, вообще-то, было показать руководству страны, что в глобальном противостоянии «воевать» с Западом и хранить там свои деньги не получится.



Для нашего человека был нарушен святой принцип, на котором базировалось его мировоззрение последней четверти века. В страшном сне не мог представиться произвол демократических властей. Правила игры оказались жестче. Как в замечании про хорошую погоду. Если надо, если опасно, если существует угроза какого-либо рода, никакой закон, никакое огромное количество денег, более того, никакая презумпция не защитит человека от произвола самого демократического государства.



Если нужно, то можно вспомнить, как постепенно швейцарское государство и вроде бы защищенные законом банки, эталонные для большинства жителей Земли, отступали в вопросе банковской тайны. И, в конце концов, отступили, проиграв. Ударили. Опозорились. Успокоились!



Никакие значительные суммы, ради которых, по словам Маркса, любой капиталист пойдет на любые преступления (нас так учили), оказывается, не имеют значения. Правило не работает. Финансовые организации вдруг озаботились чистотой привлекаемых денежных средств, и, если эксперты что-то даже просто подозревают (бездоказательно), деньги приняты не будут.



Это был уже очень серьезный удар. Мы-то думали, как же так, мы же не рубли «деревянные» им везём! Мы эти рубли меняем на их евродоллары и тащим на Запад, чтобы вложить в их экономику. Мы же инвесторы! Наша банковская система и экономические институты государства об этом только мечтать могут! А тут мы сами! Много! Добровольно! Нам про такое все учебники, все чикагские «Экономикс» рассказывают. А тут – стоп! Не надо. Но как же так, нас же учили: деньги не пахнут! У нас и поговорка такая есть. А вот и нет. Оказалось, что не все не пахнут. Некоторые, для излишне чувствительных носов, пованивают.



А, собственно, что должно останавливать правительства западных держав? Это же они эти деньги печатают, могут больше, а могут меньше. И правительства, если надо своим, всегда помогут. Как сделала та же Великобритания. Чтобы подданные королевы, живущие и работающие на Кипре, не почувствовали снижения уровня жизни, на остров был отправлен самолет с наличностью. Вот так.



Напоследок о совсем недавнем прошлом. О спорте. О том, как нас в очередной раз выучили и что по итогам уроков понял рядовой российский гражданин.



Сразу скажу: про допинг в спорте высших достижений ничего толком не знаю. Не спортсмен. Но по роду работы был долгое время со спортсменами связан. Задавал им вопросы разные, часто провокационные. Ребята были молодые, поэтому иногда отвечали не то, чтобы честно, но почти честно, иногда что-то недоговаривали, но кое-что что становилось понятно. Что же было понятно?..



При достижении любым спортсменом определенного уровня результатов для роста этих результатов надо помогать организму. То есть тут играет наша любимая «отмазка»: «Все делают это…» И вопрос стоит ребром: не пойман — не вор, пойман — горе побежденному! Но все мы и спортсмены, и болельщики были свято уверены, что главный правовой принцип и правового государства, и пресловутого гражданского общества, и всех-всех незыблемых прав человека — «презумпция невиновности» — действует. Это же основа основ, за это наши правоохранительные органы, наши суды, всю нашу систему «поедом едят» свои собственные, доморощенные «законники», а уж зарубежные, и подавно. Помните, валили диссиденты советскую систему лозунгом «соблюдайте собственную конституцию», нечто похожее происходит и сейчас, при столкновениях власти и оппозиции. Призрак третьей мировой, или Невыученные уроки



Не буду говорить банальности типа дыма без огня не бывает, дело не в этом. Дело в том, что российский спорт в целом наказывают бездоказательно! Есть попавшиеся спортсмены. С ними все ясно. Но почему под нож попали практически все? А просто на основе «здравого смысла», венцом которого являются слова доклада гения обвинения: «…мы не знаем, как это делалось, но мы знаем, как это могло делаться…» И всё! Для наших оппонентов этого достаточно.



Как всегда, когда им становится жарко, то есть погода портится, когда исчезают реальные аргументы для спора, появляется пресловутый «здравый смысл» и жесткое эгоцентричное поведение, выражающееся в том, здесь не побоюсь сказать банальность, что, мол, им, европейцам можно, а другим нельзя. Просто нельзя, и всё. В конце концов, как и в случае с деньгами, которых они могут напечатать, сколько будет нужно, ведь это они всё придумали и игры, и ритуалы, и правила и многое-многое другое. Помимо пресловутого допинга, видать уж очень сильно «наших партнеров» взбесил сам факт роскошной (со всеми минусами) сочинской олимпиады.



Напоследок хочется сказать, что, собственно, Россия находится в буржуазной парадигме меньше ста лет. Более того, начало капиталистического развития и сегодняшнее российское буржуазное общество разделяет больше семи десятилетий советской власти. За это время действительно во многом прервалась связь между дореволюционной Россией и нынешней нашей страной. Нет целых социальных групп, исчезло множество традиций, во многом поменялся ментальный код россиян. Всё это конечно влияет на наше восприятие мира. Но, тем не менее, СССР погиб как неправовое государство, где попирались базовые ценности человека. Как царство несвободы и прочее, прочее, прочее. К нам пришли другие учителя, но, судя по их урокам, учиться-то у них нечему. Нам четко показывают наше место, где их «здравый смысл» является для нас определяющим. Позитивное право, их деньги, правила игры – это для них. Для нас — просто подчинение. Если не слушаешься – изгой.



Да, наше общество, государство, люди по отдельности и в совокупности отнюдь не белые и пушистые. Всем знакома тенденция поиска мест отдыха состоятельными россиянами, поехать туда, где нет русских (русскоязычных), остальные же отправляются на берег турецкий. Так вот, разочаровавшись во многом, наши люди стали доставать старые учебники. Что, кстати, в современном мире точно не лучше.



Пока готовил статью, в Солсбери отравили Скрипалей. Посмотрим за развитием событий… В советские годы были такая замечательная телепередача: «Ленинский университет миллионов». Передача шла минут 20-30 и в сетке вещания стояла в хорошее вечернее время. В этом «университете» советскому народу пытались разъяснить трудные вопросы теоретического и практического марксистско-ленинского знания. Честно сказать, передача не пользовалась широкой популярностью, т.к. трудно заставить себя вечером после работы настроиться на что-то серьезное, тем более теоретическое, тем более марксистско-ленинское.В то же время известно одно из произведений А.М. Горького «Мои университеты», где писатель под университетами показал саму жизнь со всей непредсказуемостью, сложностью и неоднозначностью.Каким-то непостижимым образом в сознании автора все эти «университеты» в некоей совокупности стали воплощением всей нашей постперестроечной жизни. Это было время, когда всё наше общество и даже многие отдельные индивиды или переучивались, или, вообще, получали новые знания. Прошло много времени, и об уроках и даже об учителях захотелось поговорить.В 80-е годы выросшие в камерных условиях «железного занавеса» и советской пропаганды, наполненной морализаторскими установками, граждане СССР (очень доверчивые и наивные) уверовали в две, как тогда казалось, незыблемые и базовые истины, действовавшие в капиталистическом мире. Одна из этих истин предполагала то, что деньги для западного человека решают всё, а вторая истина гласила о верховенстве права в цивилизованном западном обществе, мол, dura lex sed lex.Свалив в два приёма, в 1991 и 1993 годах, советскую власть, многие посчитали, что теперь страна из тупикового направления встала на проторенную (правильную) дорогу буржуазного развития. Конституция России 1993 года, составленная по всем западным буржуазным политологическим лекалам, стала юридическим венцом такого миропонимания. Многочисленные эксцессы 90-х годов, трудности, которые переживала страна во всех сферах жизни, а иногда и прямое крушение предприятий и целых отраслей, падение морали, расцвет мошенничества и уголовщины и многое тому подобное, и даже войны, значительной частью российского общества, включая жертв перемен, воспринимались как неизбежная и во многом оправданная цена за «правильный» путь развития страны.И вот как раз для правильного со всех сторон эволюционного пути развития общества необходимы деньги, которые решают всё, и право, которое это же «всё» регулирует.Медленно и постепенно под напором «быковатой» повседневности отступало всё то, чему практически каждого из нас с младых ногтей учили семья и школа, а если брать шире, то весь предыдущий опыт человечества, который, накопившись, сделал человеческих особей, представителей отряда гоминид, людьми.Всё-таки долго выбивали из нас «совковые» ценности, замешенные на махровой нравственной основе, которая была сформирована и в советский, и, кстати, в предшествующий периоды. (Если что, это я про пресловутые «скрепы».) Газеты, радио, телевидение, огромное количество разной литературы – все твердили нам об одном: «Ты должен быть успешен!» Успех любой ценой! Вокруг джунгли и лучше есть самому, чем быть съеденным другими. В итоге — выбили.Мерилом успешности стали материальные блага, высшим выражением которых явились деньги. Деньги, которые решат все, ведь ««бабло побеждает зло», заметьте, не как раньше, во времена не продвинутые, какое-то там непонятное «добро». И из как бы шутки это стало лейтмотивом.Не скажу ничего нового, все всё знают. Начиная с мизерных зарплат, через взятки гаишникам, дань «крышам», откатов чиновникам, бесконечных поборов на каждом шагу до постоянно растущих цен, да, забыл, «святое» – курс доллара, а также, зарплат народных избранников до состояний олигархов – бесконечные разговоры о деньгах, как их добыть (поднять), как их потратить, и, главное, что их вожделенных всё время не хватает, прямо согласно известному выражению: у одного щи пустые, а у другого жемчуг мелкий.Примерно такое же положение было с правом. Как же мы верили в его чудодейственную силу! Примерно в 1992 году автор беседовал с молодым милиционером, который сетовал на старый советский уголовный кодекс, который ну просто не давал работать правоохранительным органам. Со страстью в глазах и действительно яростным желанием победить преступность милиционер говорил: «Вот дадут нам новый УК, вот тогда и посмотрим, тогда и наведем правопорядок в стране». С ним мы больше не увиделись, а очень бы хотелось спросить у него, удалось ли выполнить желаемое. Потому что чуть позже, уже после принятия нового УК, другой сотрудник уже постарше (да и подразделение, в котором он служил, было несколько более серьёзным), изумленно жаловался, что у него такое ощущение, что новый уголовный кодекс, принятый в 1996 г., создавался чуть ли не бандитами, ну, по крайней мере, для значительного облегчения их нелегкой разбойной жизни.Конечно, это не так, и звучало всё как сарказм, но когда сотрудник налоговой инспекции в приватном разговоре абсолютно серьезно рассуждал, что бандит — это такая же профессия, только более рискованная, то гротескность ситуации принимала уже какие-то всеобъемлющие черты и попросту становилось страшно.И так понимали жизнь многие. Чего стоят только те уркаганские, полублатные, а попросту бандитские интонации и слова, появившиеся в великом русском языке, на котором заговорила страна, включая «совесть» нации — российскую интеллигенцию. При том, что страх был, а пронзительного неприятия, «нулевой терпимости» к криминалу — не было.И ползли в 90-е годы, как гремучие змеи, слухи о какой-то «Белой стреле» и других подобных тайных организациях, в которых честные сотрудники правоохранительных органов, увидев, что с помощью исключительно закона обуздать преступность не получается, стали решать проблему иными, такими же преступными методами, но в глазах народа вокруг их голов появился ореол святости.Про бандитов и милицию можно говорить бесконечно, но не это является нашей целью. Но если для криминала закон не писан (у них, кстати, действует свой), то, когда государство в лице правоохранительных органов теряет монополию на насилие, а в итоге торжествует, отнюдь, не справедливость, воплощенная в законе, когда преступникам удается выскользнуть и упиваться практической безнаказанностью, когда граждане вместо вызова милиции предпочитают обращаться к знакомым бандитам, то подобная коррозия грозит самому его (государству) существованию.Вершиной этого падения (при действующем уголовном законодательстве) был ошеломительной совет одному из друзей автора, который дала одна женщина (кстати, жена сотрудника органов). Буквально было произнесено следующее: «Увидишь милиционера – перейди на другую сторону». Занавес!Примерно с таким багажом страна и населяющие её люди вступили в 2000 годы. Это было время, когда на страну «обрушились» деньги. Говорят в народе про «огонь, воду и медные трубы». Вроде бы всё верно. Кроме того, «медные трубы» — это самое большое искушение, и их пройти труднее всего. Не знаю, как насчет «труб», для основной части граждан государства Российского слава оказалась мало достижимой. И в нашем случае главной ценностью и мерилом успеха стали деньги. Деньги любой ценой. Но я сейчас даже не столько про всех людей. Конечно, деньги обрушились не на всех. Но если в 90-х годах в ситуации выживания оказалась подавляющая часть населения страны, то в «нулевые» — ситуация значительно изменилась. Кто бы что ни говорил, «жить стало лучше, жить стало веселее».Но и с людским сознанием произошли значительные метаморфозы. Во-первых, в новых условиях выросло целое поколение, воспринявшее уродливую повседневную действительность не то, чтобы как данность, а скорее как норму. А во-вторых, за редким исключением, старшие поколения также как к норму стали воспринимать те условия, в которых пришлось выживать. Возможно, это произошло в силу того, что человеку хочется жить и достойно жить «здесь и сейчас», а не в абстрактном «завтра». Всё-таки не так много можно встретить людей, которые делят жизнь на «черновик» и последующую потом «правильную», красивую, «настоящую» жизнь. Взрослея, большинство понимает, что наша не очень красивая повседневность и есть настоящая жизнь.Какие уроки мы вынесли и какие выводы сделали из «лихих» 90-х и «тучных» нулевых годов нашей современности? Это интересно для осмысления. Думается, что представители разных поколений все-таки разные. Более циничные, среднее и старшее поколения, просто приняли правила игры. А выросшая в новых условиях молодежь, в большей степени взяла па веру выше рассмотренные принципы жизни. Но и тех, и других объединяет одно. Они (мы) всё-таки, кто вынуждено, а кто и вполне искренне, стали исповедовать те самые европейские ценности, то есть значимость денег и верховенство права.Самое интересное началось дальше. Помните старый советский анекдот, когда молодой специалист, окончив институт, приходил на производство, где умудренный опытом мастер говорил ему, мол, «Забудь, всё чему вас учили в вузе», мол, началась настоящая жизнь... К этому можно добавить еще один интересный факт. Как-то средних лет немец, случайно встретившийся на жизненном пути, после дежурных разговоров о том, что Сибирь холодная, водка крепкая, а Россия о-о-очень большая, задумчиво произнес: «Что вы все нас слушаете про нашу демократию. Это (демократия) ведь у нас только, когда хорошая погода». Собеседники онемели. Уж кому-кому, а немцу можно было верить. По крайней мере, мы верили разным немцам.Прошу поверить, но автор нисколько не сомневается в высоких образцах и принципах западной демократии. Европейцы и американцы (и некоторые другие), но, в основном, европейцы создали действительно удивительное общество, основанное на принципах, выработанных, а лучше сказать, выстраданных человечеством. Свобода, равенство, собственность и, в конце концов, пусть даже и братство — действительно великие завоевания. Но, как оказалось, не для всех. А по сути, только для себя.Проверкой нам, можно смело сказать, экзаменом, стал конец нулевых годов XXI века, а именно, события, вызванные кризисом начавшемся в 2008 году. Или другая аналогия, в рамках которой, мы, как молодой специалист из анекдота, вышли в жизнь. В данном случае жизнью необходимо считать необходимость преодолевать трудности общественного развития в виде кризисов, свойственных капиталистическому обществу. Там, как нас учили советские общественные науки, такое периодически происходит.Итак, мы уже знаем, что за деньги можно всё, ну или почти всё, так как существуют рамки закона. Но мы живем в России и также знаем, что, если нельзя, но очень хочется, то можно… Просто это — другие деньги. Тут вступают в дело разные законы, но мы вспоминаем, что живем в России, где к позитивному праву отношение весьма специфическое. Это меня нельзя трогать! Я («я» — абстракция) же могу в зависимости от обстоятельств. Если же это надо для великого дела торжества справедливости, то почему бы и нет. Кстати, эта коллизия возникает только, если можно так сказать, при «внутреннем потреблении», выезжая в Европу, наш человек становится очень законопослушным.Хотя такое положение дел в последнее время тоже начинает «размываться», достаточно вспомнить поведение наших футбольных болельщиков на выездных матчах, или «битва» с англичанами в Марселе на Евро 2016. Можно, конечно, списать на то, что это — фанаты, пресловутый фактор толпы, накал эмоций, провокации с обеих сторон, но тенденция обозначилась. Очень постепенно «испарялось» преклонение, похожее на благоговение, перед «заграницей» и, собственно, такие эксцессы уже не редкость.Но вдруг оказалось, что деньги — это далеко не «всё». Особенно для западного государства. Я намеренно разделяю государство и его граждан. Это для нас, наивных, и для наших государственных мужей (также наивных, не самых приятных личностей, но всё же малоискушенных), в целом «дорогих россиян», денежные знаки затмили всё на свете, наши чиновники, спортсмены, учителя, врачи, женщины, мужчины, дети, мужья и жены и др. как будто помешались на деньгах. За редким исключением, то, что называется счастьем и несчастьем, стало связано с обладанием или отсутствием денежных знаков.Рождение – деньги и как спасибо, и как примета (и кстати, правильно в наших условиях). Жизнь — само собой, деньги. Смерть — очень большие деньги. Молодыми людьми профессия в основном выбирается не по призванию, а по будущим заработкам. Кроме того, денежные взаиморасчеты на любом уровне, должности — за деньги (кто больше даст), в правоохранительных органах сотрудники, товарищи по борьбе, стоящие в одном ряду, платят друг другу за информацию и в некоторых иных случаях, получается за сотрудничество. Молодожены заключают брачные контракты, заранее решая, что кому достанется при разводе. И, как венец всего, недавно автор, общаясь с молодыми ребятами, услышал совершенно несусветное, что нынешние зажиточные парни для романтических отношений стремятся найти небедных девочек. Причем это не родители заставляют их делать, а сами они стремятся не «расплескать» материальные ценности. Вот такая вот ныне любовь. Испокон веков, подавляющее большинство мужчин мало волновал достаток любимой женщины. Тем более не бедных мужчин. Ну, это если, конечно, про любовь.Обладатели огромных состояний решили, что они могут купить всё в мире. Обладатели состояний по нисходящей, также стали уверены, что могут решить все проблемы на своем уровне. Так как были упомянуты государственные мужи, то получилось, что и само государство наполнилось такими мыслями.Люди с деньгами стали вести себя по-другому и в России, и за рубежом. И вдруг в какой-то момент привычная картина мира стала разрушаться. Во-первых, россиян стало в мире как-то много при том, что отношение к нашим деньгам в мире весьма непростое, а, попросту говоря, настороженное. Такое положение дел связано с устойчивым мнением, что наши деньги по большей части имеют криминальное происхождение. Если вы заметили, редкий фильм стал обходиться без русских гангстеров. Кстати, совсем недавно это нам импонировало, помните, как в фильме «Брат-2» американская журналистка спрашивает наших главных героев: «Вы гангстеры?», на что получает ответ: «Нет, мы русские». Ах, как нам это было смешно, что же мы теперь удивляемся, что на Россию вешают всех собак, не удосуживаясь искать доказательства. Репутация, однако…Кроме того, вполне может быть, что одной из первых ласточек было неприятие куршавельской тусовки, когда французская полиция задержала в 2007 г. более 20 российских капитанов бизнеса. Обвинения впоследствии были сняты, но осадочек остался, а сами «лыжники» нашли другие места для катания. В европейской прессе тогда гуляли жесткие настроения о недопустимости подобных лыжных лукулловых пиров.Наша же пресса, тогда ещё не понявшая тренда, писала о том, что наши вот не будут оставлять там миллионы, небось, им французам (европейцам) хуже и будет.В пересудах иногда начало всплывать давно подзабытое словечко «репутация». Ну а как же деньги? Ведь западный человек априори пойдёт на всё ради них?! Оказалось, не так. Действия французской полиции и прокуратуры были, если можно так сказать, практическими действиями, выражавшими тотальное недовольство французского общества нашим размахом загулов, в том контексте, что, мол, скромнее надо быть. Кстати, у нас, помимо неяркого возмущения, почему-то присутствовала странная гордость, мол, знай наших, русские гуляют! Это может быть сравнимо только с восприятием россиянами покупки Романом Абрамовичем лондонского футбольного клуба «Челси», который некоторые даже считают немножечко «своим».Был и еще один инцидент с нашими туристами в Испании. В 2014 году сложилась тяжелая ситуация с возвращением наших соотечественников. Кто-то что-то там не оплатил, и все самолеты остались на месте, из аэропортов Испании их не выпускали. Тысячи туристов мучились, ожидая разрешения ситуации. Среди мер, которые предпринимались российской стороной, была угроза испанцам, что, мол, раз вы такие (непонятно какие), то мы к вам и летать не будем. Вот попляшете-то! Испанские официальные лица очень вежливо ответили, что это, конечно, потеря, но Испания — один из лидеров мирового туристического бизнеса. Наши люди появились там массово, пожалуй, в последние 10-15 лет, а до этого, мир в целом и Испания в частности, как-то обходились без русских туристов. Нам было обидно, но «наказательных» разговоров больше никто не вёл. А людей постепенно вывезли, естественно, оплатив все перелёты.Холодным душем для нас, так безоглядно веривших в силу денег и их защищенность законом в Европе, стали события на Кипре в 2012-2013 годах. Оставим в стороне аспекты из теорий заговоров, что это был удар по одной из оффшорных территорий, которые так не любят финансовые власти любой страны мира, где богатые люди из России хранили свои не всегда честно обретенные средства, и что целью, вообще-то, было показать руководству страны, что в глобальном противостоянии «воевать» с Западом и хранить там свои деньги не получится.Для нашего человека был нарушен святой принцип, на котором базировалось его мировоззрение последней четверти века. В страшном сне не мог представиться произвол демократических властей. Правила игры оказались жестче. Как в замечании про хорошую погоду. Если надо, если опасно, если существует угроза какого-либо рода, никакой закон, никакое огромное количество денег, более того, никакая презумпция не защитит человека от произвола самого демократического государства.Если нужно, то можно вспомнить, как постепенно швейцарское государство и вроде бы защищенные законом банки, эталонные для большинства жителей Земли, отступали в вопросе банковской тайны. И, в конце концов, отступили, проиграв.Никакие значительные суммы, ради которых, по словам Маркса, любой капиталист пойдет на любые преступления (нас так учили), оказывается, не имеют значения. Правило не работает. Финансовые организации вдруг озаботились чистотой привлекаемых денежных средств, и, если эксперты что-то даже просто подозревают (бездоказательно), деньги приняты не будут.Это был уже очень серьезный удар. Мы-то думали, как же так, мы же не рубли «деревянные» им везём! Мы эти рубли меняем на их евродоллары и тащим на Запад, чтобы вложить в их экономику. Мы же инвесторы! Наша банковская система и экономические институты государства об этом только мечтать могут! А тут мы сами! Много! Добровольно! Нам про такое все учебники, все чикагские «Экономикс» рассказывают. А тут – стоп! Не надо. Но как же так, нас же учили: деньги не пахнут! У нас и поговорка такая есть. А вот и нет. Оказалось, что не все не пахнут. Некоторые, для излишне чувствительных носов, пованивают.А, собственно, что должно останавливать правительства западных держав? Это же они эти деньги печатают, могут больше, а могут меньше. И правительства, если надо своим, всегда помогут. Как сделала та же Великобритания. Чтобы подданные королевы, живущие и работающие на Кипре, не почувствовали снижения уровня жизни, на остров был отправлен самолет с наличностью. Вот так.Напоследок о совсем недавнем прошлом. О спорте. О том, как нас в очередной раз выучили и что по итогам уроков понял рядовой российский гражданин.Сразу скажу: про допинг в спорте высших достижений ничего толком не знаю. Не спортсмен. Но по роду работы был долгое время со спортсменами связан. Задавал им вопросы разные, часто провокационные. Ребята были молодые, поэтому иногда отвечали не то, чтобы честно, но почти честно, иногда что-то недоговаривали, но кое-что что становилось понятно. Что же было понятно?..При достижении любым спортсменом определенного уровня результатов для роста этих результатов надо помогать организму. То есть тут играет наша любимая «отмазка»: «Все делают это…» И вопрос стоит ребром: не пойман — не вор, пойман — горе побежденному! Но все мы и спортсмены, и болельщики были свято уверены, что главный правовой принцип и правового государства, и пресловутого гражданского общества, и всех-всех незыблемых прав человека — «презумпция невиновности» — действует. Это же основа основ, за это наши правоохранительные органы, наши суды, всю нашу систему «поедом едят» свои собственные, доморощенные «законники», а уж зарубежные, и подавно. Помните, валили диссиденты советскую систему лозунгом «соблюдайте собственную конституцию», нечто похожее происходит и сейчас, при столкновениях власти и оппозиции.Не буду говорить банальности типа дыма без огня не бывает, дело не в этом. Дело в том, что российский спорт в целом наказывают бездоказательно! Есть попавшиеся спортсмены. С ними все ясно. Но почему под нож попали практически все? А просто на основе «здравого смысла», венцом которого являются слова доклада гения обвинения: «…мы не знаем, как это делалось, но мы знаем, как это могло делаться…» И всё! Для наших оппонентов этого достаточно.Как всегда, когда им становится жарко, то есть погода портится, когда исчезают реальные аргументы для спора, появляется пресловутый «здравый смысл» и жесткое эгоцентричное поведение, выражающееся в том, здесь не побоюсь сказать банальность, что, мол, им, европейцам можно, а другим нельзя. Просто нельзя, и всё. В конце концов, как и в случае с деньгами, которых они могут напечатать, сколько будет нужно, ведь это они всё придумали и игры, и ритуалы, и правила и многое-многое другое. Помимо пресловутого допинга, видать уж очень сильно «наших партнеров» взбесил сам факт роскошной (со всеми минусами) сочинской олимпиады.Напоследок хочется сказать, что, собственно, Россия находится в буржуазной парадигме меньше ста лет. Более того, начало капиталистического развития и сегодняшнее российское буржуазное общество разделяет больше семи десятилетий советской власти. За это время действительно во многом прервалась связь между дореволюционной Россией и нынешней нашей страной. Нет целых социальных групп, исчезло множество традиций, во многом поменялся ментальный код россиян. Всё это конечно влияет на наше восприятие мира. Но, тем не менее, СССР погиб как неправовое государство, где попирались базовые ценности человека. Как царство несвободы и прочее, прочее, прочее. К нам пришли другие учителя, но, судя по их урокам, учиться-то у них нечему. Нам четко показывают наше место, где их «здравый смысл» является для нас определяющим. Позитивное право, их деньги, правила игры – это для них. Для нас — просто подчинение. Если не слушаешься – изгой.Да, наше общество, государство, люди по отдельности и в совокупности отнюдь не белые и пушистые. Всем знакома тенденция поиска мест отдыха состоятельными россиянами, поехать туда, где нет русских (русскоязычных), остальные же отправляются на берег турецкий. Так вот, разочаровавшись во многом, наши люди стали доставать старые учебники. Что, кстати, в современном мире точно не лучше.Пока готовил статью, в Солсбери отравили Скрипалей. Посмотрим за развитием событий… Автор: И. Белый Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 38 Источник Похожие новости Войны и интервенции США: полный список Итоги недели. Удар по Сирии. Чья зрада, чья перемога?.. О способе проиграть войну до её начала

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