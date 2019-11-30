Универсальный переключатель внимания: почему министр обороны Британии назвал Россию «реальной угрозой» для НАТО

Россия является «реальной угрозой» для Североатлантического альянса, заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес во время предвыборных дебатов. По его словам, Москва «шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует решимость» Запада. Кроме того, Уоллес призвал союзников королевства взять ситуацию под контроль и «дать России решительный отпор». Как отмечают эксперты, чиновник выступает с подобными безосновательными обвинениями в адрес РФ, чтобы отвлечь рядовых жителей страны от внутренних проблем, в том числе связанных с ситуацией вокруг брексита.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет для Североатлантического альянса «реальную угрозу». Об этом он сообщил во время предвыборных дебатов в Королевском объединённом институте оборонных исследований (RUSI).

«Есть реальная угроза со стороны России, например для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром испытывает нашу решимость», — сказал глава оборонного ведомства.

По мнению Уоллеса, РФ отчасти с этой целью якобы «применяет гибридный способ ведения войны». В этом контексте он упомянул и об инциденте в Солсбери.

Кроме того, британский министр призвал Североатлантический альянс, Евросоюз и страны, которые входят в сообщество спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), взять ситуацию под контроль и «дать России решительный отпор».

Стоит отметить, что Уоллес выступил с подобными заявлениями за две недели до досрочных всеобщих выборов в Великобритании, назначенных на 12 декабря. Напомним, в конце октября палата общин в ходе голосования поддержала инициативу премьер-министра Бориса Джонсона распустить действующее правительство.

При этом обвинительные тезисы в адрес России звучали от Уоллеса и ранее. Так, в прошлом году, будучи министром безопасности королевства, Уоллес заявил в интервью телеканалу Sky News, что президент России Владимир Путин якобы «прямо или косвенно» несёт «большую ответственность» за отравление в Солсбери. Однако Москва не раз категорически отрицала свою причастность к инциденту, а президент России Владимир Путин отметил, что так называемое дело Скрипалей используется Лондоном для оправдания антироссийской политики.

При этом эксперты считают, что тема «российской угрозы» и дело Скрипалей в частности использовались ранее и продолжают использоваться для того, чтобы отвлечь британский народ от внутренних проблем, связанных с брекситом. Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT указала, что скандал вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «неслучайно возник именно на пике обсуждений брексита», когда общественность была «крайне взволнованна».

«Британским властям нужен был резонансный инфоповод, связанный с «российской угрозой», чтобы тема выхода Британии из ЕС не муссировалась в СМИ так интенсивно», — считает эксперт.

Напомним, 28 октября Евросоюз предоставил Лондону очередную отсрочку по брекситу — до 31 января 2020 года, чтобы прийти к окончательному решению относительно условий выхода Великобритании из ЕС.

В сентябре британское правительство по требованию парламентариев опубликовало «наихудший» сценарий брексита без сделки. В документе отмечается, что в результате «роста цен на продукты питания и топливо» из-за «жёсткого» выхода королевства из объединения «в непропорционально большей степени» будут страдать группы населения с низким уровнем дохода. Кроме того, выход Британии из ЕС повлечёт за собой серьёзные проблемы в системе транспортного и торгового сообщения. Кроме того, прогнозируется «рост общественных беспорядков и напряжённости в обществе».

Reuters

© Hannah McKay

«Сегодня проблема брексита вновь обострилась, публика в связи с избирательной кампанией опять начала поднимать этот вопрос и обсуждать его, из-за чего в обществе начинаются столкновения. Сейчас в Великобритании посчитали момент удобным, чтобы активизировать тему «российского вмешательства» и объяснить тем самым провалы во внутренней политике. Если кому-то не понравятся результаты брексита, то всегда можно сказать, что виной тому — вмешательство России», — подчеркнула Ерёмина.

Подобное мнение разделяет и старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«Заявления о мнимой «российской угрозе» начинают более активно появляться в британском информационном поле именно в те моменты, когда в стране проходит предвыборная кампания. Это необходимо Лондону, чтобы переключить внимание общественности с внутренних проблем, в том числе вокруг брексита, на внешние «угрозы» и факторы, которые, по мнению британского руководства, помогают мобилизовать электорат», — отметила в разговоре с RT эксперт.

При этом, как считает Годованюк, у подобных заявлений есть и внешнеполитическое объяснение — «антироссийская карта активно разыгрывается» Британией, чтобы в том числе «укрепить свой статус» в рамках Североатлантического альянса.

«В Лондоне в начале декабря пройдёт юбилейный саммит НАТО, поэтому слова о российской угрозе и агрессии, а также необходимости дать совместный решительный отпор — ещё и призыв к союзникам по блоку объединиться против России. В определённом смысле это заявка на лидерство в НАТО — Великобритания всегда претендовала на особую роль в Североатлантическом альянсе», — пояснила Годованюк.

«Удобный фейк»

Как отмечают аналитики, в последнее время число антироссийских заявлений со стороны высокопоставленных военных Великобритании увеличилось.

Так, в начале ноября глава британских вооружённых сил генерал Ник Картер заявил, что «своим безрассудством Россия может случайно развязать третью мировую войну». Статью с таким названием военный опубликовал в издании The Telegraph.

«Такие амбициозные страны, как Россия, Китай и Иран, самоутверждаются способами, представляющими проблему для нашей безопасности, стабильности и процветания», — утверждает Картер.

Спустя несколько дней после публикации посольство России в Лондоне направило ноту в британский МИД, назвав слова начальника Штаба обороны Соединённого Королевства «ущербными и безрассудными».

В сообщении посольства на официальном сайте ведомства подчёркивается, что генерал Картер сознательно пытался создать у читателей «впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооружённой конфронтации с Великобританией».

«Они (утверждения Картера. — RT) являются очередным проявлением последовательной линии определённых сил по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства», — отметили в посольстве РФ.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве напомнили, что «Россия всегда была и остаётся готовой к профессиональному, взаимоуважительному обсуждению любых вопросов безопасности, вызывающих озабоченность Великобритании».

«Возобновление отдельных контактов по линии генеральных штабов и советов национальной безопасности — тому подтверждение», — указывается в сообщении.

Ранее в конце сентября пресс-секретарь посольства России в Великобритании заявил, что британские военные придумывают несуществующие угрозы ради освоения бюджета.

«Цель подобных выступлений понятна. Реальных военных угроз нет, но оправдывать своё существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно», — отмечается в заявлении пресс-секретаря на сайте посольства.

Глава Вооружённых сил Великобритании генерал Ник Картер

Reuters

© Jeff Overs/BBC

Аналитики сходятся во мнении, что британские военные действительно намеренно занимаются «нагнетанием антироссийской истерии», чтобы «обосновать необходимость увеличения трат на оборону».

«Дискуссии о повышении оборонных расходов ведутся в Великобритании достаточно давно. В этом контексте происходит постоянное муссирование истории о «российской угрозе», — полагает Кира Годованюк.

Наталья Ерёмина, в свою очередь, напоминает, что перед британской армией стоит серьёзная задача по переоснащению.

«При этом в Минобороны Великобритании хотят получать деньги не только на новое вооружение, но и на модернизацию существующего, а также на строительство кораблей и подлодок. А антироссийская риторика позволяет военнослужащим высоко ранга говорить властям, что необходимы дополнительные средства из бюджета», — констатирует эксперт.

Однако, как подчёркивает Ерёмина, «в природе «российской угрозы» не существует».

«И это совершенно понятно тем, кто выступает с такими обвинениями в адрес России. Более того, мы можем уже говорить о сложившейся традиции антироссийской риторики британских высокопоставленных военных и других представителей истеблишмента королевства», — сказала аналитик.

По словам Годованюк, «российская угроза» — «удобный фейк», который разыгрывается для достижения конкретных политических целей.

«Великобритания отвлекается на надуманные псевдоугрозы со стороны РФ вместо того, чтобы работать над решением реальных проблем международной безопасности, в том числе и терроризма», — подытожила эксперт.