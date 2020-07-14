Универсальный десантный корабль-вертолётоносец для ВМФ России: миссия выполнима • 134 • Аналитика

Предварительно одновременная закладка шести кораблей, среди которых и универсальные десантные, планировалась на 28 апреля, но этому помешала пандемия. Сроки несколько сдвинулись.





Строительством УДК, называемых также вертолетоносцами, как ранее сообщалось, займутся на Керченском судостроительном предприятии «Залив». Первый корабль будет назван «Севастополь» (по названию "неполученного" "Мистраля"), а второй пока не получил своего имени. Возможно, "Владивосток". Один из них предназначен для Черноморского флота, другой – для Тихоокеанского. Никогда раньше ни в Российской Федерации, ни в СССР подобными проектами не занимались.



Один вертолетоносец способен вмещать около тысячи морских пехотинцев, шесть десантных катеров, несколько десятков единиц бронетехники и более 20 вертолетов. Для катеров на вертолетоносце будет оборудован док. Стоимость двух кораблей составит около 100 миллиардов рублей.



«Прибой» вместо «Мистраля»

Изначально строить УДК в России не собирались, но нужда заставила. Эта миссия ещё несколько лет могла показаться невыполнимой, но теперь, судя по всему, есть проекты и наработки.



Нужно напомнить, что Москва заказала во Франции постройку двух вертолетоносцев «Мистраль». Контракт подписали в 2011 году, но после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году США и Евросоюз начали давить на нашу страну санкциями, поэтому Париж потребовал отменить сделку. Соглашение разорвали в 2015 году, выплатив деньги, после чего в России решили строить вертолетоносцы самостоятельно.







Военным морякам представили два проекта УДК, выбрали один из них под названием «Прибой». Строительство двух кораблей по этому проекту включили в госпрограмму на период 2018-2027 год, а контракт на постройку между Минобороны РФ и заводом «Залив» заключили уже в 2020 году. Первый вертолетоносец должны передать флоту в 2026 году, а второй – в 2027-м.



Возможности УДК

Хотя УДК сильно напоминает авианосец, назначение у него совершенно другое. Если вкратце, то он предназначен для высадки морских десантов на побережье противника с использованием вертолетов и катеров. Но на самом деле, такой корабль способен выполнять гораздо более широкий спектр задач.



На нем могут располагаться ударные и транспортные вертолеты, морпехи, бронетехника, десантные катера. Кроме того, вертолетоносец оборудован помещениями для размещения личного состава, техники, боеприпасов, продовольствия. Имеется командный пункт управления и госпиталь с операционными. То есть это не только средство доставки, но и склад, штаб, лечебное учреждение. Наиболее точно его характеризует слово «универсальный».



Во время десантирования плавающая бронетехника в боевом порядке может покинуть борт корабля и высадиться на берегу. Неплавающая - доставляется катерами. Ударные вертолеты поддерживают огнем высадку морского десанта, а транспортные доставляют морпехов по воздуху, например, в тыл к обороняющему берег противнику.



Есть также вариант использования УДК для сопровождения морских конвоев. В этом случае у них на борту должны находиться противолодочные вертолеты.



УДК – главная составная часть универсальной боевой системы

Новые российские вертолетоносцы станут ценным приобретением для наших Вооруженных сил, хотя многими экспертами эта ценность оспаривается. Но недостаточно наличия лишь боевых кораблей. Для них потребуется разработка или модернизация техники, которая будет использоваться в комплекте с вертолетоносцами.



Например, понадобится плавающая боевая машина морской пехоты. Это с технической точки зрения далеко не простая задача. Затем стоит продумать создание нового десантного катера или, может быть, модернизацию существующей модели.



С ударным вертолетом нет проблем, ведь существует современная боевая машина с превосходными техническими характеристиками – Ка-52К. С транспортными вертолетами, подходящими для решения задач, стоящих перед УДК, дело обстоит несколько сложнее. Существует проект создания морского вертолета «Минога», но последнее время о нем практически ничего не слышно.



Можно предположить, что, если уже определен день закладки новых российских вертолетоносцев, то и о создании других технических средств, необходимых для эффективного применения этих кораблей, в оборонной отрасли тоже подумали. Поэтому вскоре стоит ожидать анонсирования проектов десантных катеров, боевых машин морпехов и другой техники. Предварительно одновременная закладка шести кораблей, среди которых и универсальные десантные, планировалась на 28 апреля, но этому помешала пандемия. Сроки несколько сдвинулись.Строительством УДК, называемых также вертолетоносцами, как ранее сообщалось, займутся на Керченском судостроительном предприятии «Залив». Первый корабль будет назван «Севастополь» (по названию "неполученного" "Мистраля"), а второй пока не получил своего имени. Возможно, "Владивосток". Один из них предназначен для Черноморского флота, другой – для Тихоокеанского. Никогда раньше ни в Российской Федерации, ни в СССР подобными проектами не занимались.Один вертолетоносец способен вмещать около тысячи морских пехотинцев, шесть десантных катеров, несколько десятков единиц бронетехники и более 20 вертолетов. Для катеров на вертолетоносце будет оборудован док. Стоимость двух кораблей составит около 100 миллиардов рублей.Изначально строить УДК в России не собирались, но нужда заставила. Эта миссия ещё несколько лет могла показаться невыполнимой, но теперь, судя по всему, есть проекты и наработки.Нужно напомнить, что Москва заказала во Франции постройку двух вертолетоносцев «Мистраль». Контракт подписали в 2011 году, но после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году США и Евросоюз начали давить на нашу страну санкциями, поэтому Париж потребовал отменить сделку. Соглашение разорвали в 2015 году, выплатив деньги, после чего в России решили строить вертолетоносцы самостоятельно.Военным морякам представили два проекта УДК, выбрали один из них под названием «Прибой». Строительство двух кораблей по этому проекту включили в госпрограмму на период 2018-2027 год, а контракт на постройку между Минобороны РФ и заводом «Залив» заключили уже в 2020 году. Первый вертолетоносец должны передать флоту в 2026 году, а второй – в 2027-м.Хотя УДК сильно напоминает авианосец, назначение у него совершенно другое. Если вкратце, то он предназначен для высадки морских десантов на побережье противника с использованием вертолетов и катеров. Но на самом деле, такой корабль способен выполнять гораздо более широкий спектр задач.На нем могут располагаться ударные и транспортные вертолеты, морпехи, бронетехника, десантные катера. Кроме того, вертолетоносец оборудован помещениями для размещения личного состава, техники, боеприпасов, продовольствия. Имеется командный пункт управления и госпиталь с операционными. То есть это не только средство доставки, но и склад, штаб, лечебное учреждение. Наиболее точно его характеризует слово «универсальный».Во время десантирования плавающая бронетехника в боевом порядке может покинуть борт корабля и высадиться на берегу. Неплавающая - доставляется катерами. Ударные вертолеты поддерживают огнем высадку морского десанта, а транспортные доставляют морпехов по воздуху, например, в тыл к обороняющему берег противнику.Есть также вариант использования УДК для сопровождения морских конвоев. В этом случае у них на борту должны находиться противолодочные вертолеты.Новые российские вертолетоносцы станут ценным приобретением для наших Вооруженных сил, хотя многими экспертами эта ценность оспаривается. Но недостаточно наличия лишь боевых кораблей. Для них потребуется разработка или модернизация техники, которая будет использоваться в комплекте с вертолетоносцами.Например, понадобится плавающая боевая машина морской пехоты. Это с технической точки зрения далеко не простая задача. Затем стоит продумать создание нового десантного катера или, может быть, модернизацию существующей модели.С ударным вертолетом нет проблем, ведь существует современная боевая машина с превосходными техническими характеристиками – Ка-52К. С транспортными вертолетами, подходящими для решения задач, стоящих перед УДК, дело обстоит несколько сложнее. Существует проект создания морского вертолета «Минога», но последнее время о нем практически ничего не слышно.Можно предположить, что, если уже определен день закладки новых российских вертолетоносцев, то и о создании других технических средств, необходимых для эффективного применения этих кораблей, в оборонной отрасли тоже подумали. Поэтому вскоре стоит ожидать анонсирования проектов десантных катеров, боевых машин морпехов и другой техники. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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