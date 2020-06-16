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«Универсальные корабли»: как Россия развивает проект по созданию многоцелевых корветов
16 июня 2020, 20:55 • 73 • В России
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения испытаний, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ. Это девятый по счёту корабль проекта 20380. Суда такого класса предназначены для оборонительных действий в ближней морской зоне. По словам экспертов, корветы отличает быстроходность, манёвренность и малозаметность. Кроме того, они оснащены новейшими системами вооружений и имеют задел для модернизации.
Экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» с сотрудниками Амурского судостроительного завода © Амурский судостроительный завод
Новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» доставлен во Владивосток для проведения ходовых испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.
«Сегодня во Владивосток из Комсомольска-на-Амуре прибыл транспортно-спусковой док «Зея» с корветом «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Это третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) специально для Тихоокеанского флота», — сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как отметили в ведомстве, «в ближайшее время боевой корабль будет выведен из «Зеи» и поставлен у пирса сдаточной базы АСЗ во Владивостоке».
Также сообщается, что заводские ходовые и государственные испытания нового корабля пройдут в акватории Японского моря. Приём корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце текущего года.
В конце мая Объединённая судостроительная корпорация сообщила, что экипаж корабля уже приступил к его заселению.
Корвет был назван в честь матроса Тихоокеанского флота России Алдара Цыденжапова. Во время пожара в 2010 году на эсминце «Быстрый» ему удалось ликвидировать утечку топлива, что позволило предотвратить взрыв на корабле, который мог привести к гибели судна, на борту которого находились 300 человек.
Во время инцидента 19-летний Цыденжапов получил тяжелейшие ожоги, от которых впоследствии скончался. Осенью того же года указом президента России Дмитрия Медведева ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
С «Ураном» и «Калибрами»
Многоцелевые корветы проекта 20380 используются в ближней морской зоне. В круг их задач входят борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, патрулирование и артиллерийская поддержка морского десанта.
Проект разработан в санкт-петербургском Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Производством кораблей занимаются два предприятия: Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре) и ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург). Поскольку корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» предназначен для Тихоокеанского флота, его постройкой занимался амурский завод.
Водоизмещение судов данного типа составляет 2200 т, длина — 104,5 м, ширина — 13 м, осадка — до 7,95 м, максимальная скорость — 27 узлов (50 км/ч). Дальность плавания на 14 узлах (25,9 км/ч) достигает порядка 4000 миль (7408 км). Экипаж судна составляет 99 человек.
Корвет приводит в движение энергетическая установка, состоящая из четырёх дизельных двигателей 16Д49, созданных на Коломенском заводе. Их совокупная мощность — 23 320 л. с.
Как сообщают разработчики, при строительстве кораблей проекта 20380 используется стелс-технология, позволяющая сделать судно малозаметным для радиолокационных систем противника. Это достигается за счёт особых геометрических очертаний корпуса и использования композитных материалов и специальных покрытий. Их созданием занимается петербургский ЦНИИ КМ «Прометей» — крупнейший межотраслевой материаловедческий центр страны.
По словам экспертов, важной особенностью кораблей данного типа является внедрённый в них модульный принцип, который упрощает установку на суда новых боевых комплексов. В свою очередь, в Минобороны говорят, что проект 20380 отличается многофункциональностью, компактностью и высоким уровнем автоматизации бортовых систем.
В арсенал кораблей проекта 20380, как правило, входят торпедный комплекс «Пакет-НК», противокорабельные ракеты Х-35 «Уран» дальностью до 260 км, зенитный комплекс «Редут», 30-мм артиллерийские установки АК-630М-06, противодиверсионные гранатомёты ДП-64 «Непрядва» и 100-мм пушка А-190.
На корме корветов расположена площадка для посадки и размещения противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ.
Отслеживание ситуации вокруг корабля осуществляется с помощью радиолокационных станций «Пал-Н», «Фуркэ-2» и «Монумент-А», а также гидроакустических установок «Заря-2» и «Минотавр-М». Радиоэлектронную борьбу экипаж может вести, используя станции постановки помех ТК-25 и снаряды радиоэлектронного подавления ПК-10.
К настоящему моменту флоту переданы уже шесть кораблей проекта 20380: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий», «Стойкий», «Совершенный» и «Громкий».
В марте этого года был спущен на воду «Ретивый». В настоящий момент он готовится к швартовым испытаниям. Также достраиваются корветы «Строгий» и «Резкий».
Существует модификация проекта 20380, которая получила наименование 20385. Функционал этих кораблей был расширен: вместо противокорабельных ракет Х-35 «Уран» на них размещаются более дальнобойные и универсальные комплексы «Калибр-НК», а у ЗРК «Редут» увеличилось количество пусковых ячеек.
Головной корабль серии «Гремящий» был заложен в 2012 году. Как сообщил генеральный директор завода «Северная верфь» Игорь Пономарев, передать его флоту планируется в августе 2020 года. В данный момент судно проходит испытания. Заканчивается строительство и второго корабля серии — «Проворный».
«Различия двух проектов касаются прежде всего начинки кораблей. Это информационно-управляющие системы, радарные комплексы, комплектация размещения вооружения. Каждый из этих проектов создавался под конкретные боевые задачи: в комплектации могут быть противокорабельные комплексы «Уран» или «Калибры». В перспективе на них могут появиться гиперзвуковые «Цирконы», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.
Дальнейшее развитие данная серия получила в виде проекта 20386. В его рамках в 2016 году был заложен корвет «Меркурий». В этом поколении кораблей будут реализованы модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. Модернизации подвергнутся также силовые установки и компоновка вертолётной площадки: винтокрылые машины планируется размещать в опускаемом ангаре под верхней палубой, что разработчики называют решением, не имеющим аналогов в мире.
Быстроходные и манёвренные
По словам экспертов, проект 20380 является уникальной разработкой, создававшейся специально под требования ВМФ России.
«У стран НАТО есть некоторые похожие проекты, которые можно отнести к этому же классу, но по количеству вооружений и функциональным задачам они сильно отличаются. Проект 20380 создавался под наши задачи. С точки же зрения технологий корабли этой серии не уступают аналогам, а в чём-то даже их превосходят», — рассказал Леонков.
По его словам, подобные суда необходимы прежде всего для оборонительных действий.
«Такие корабли предназначены для того, чтобы сдерживать на дальних рубежах корабельно-ударные или несущие ударные группировки вероятного противника. Для этого у них есть соответствующий арсенал», — пояснил аналитик.
В целом опрошенные RT эксперты высоко оценили проект 20380 и его последующие версии.
«Мы получаем универсальные корабли, способные выполнять боевую работу как у берегов России, так и в составе корабельных ударных групп, выполняющих боевые задачи в ближней морской зоне», — рассказал Леонков.
Аналогичной точки зрения придерживается и Виктор Литовкин.
Аналитики также отметили, что серия кораблей 20380 хорошо себя зарекомендовала в ВМФ. По их словам, это позволяет предположить, что данный проект будет развиваться и дальше.
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