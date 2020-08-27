Универсальную стратегию США разоблачили одной фразой из "Аватара"

Независимый технический эксперт Юрий Антипов, который, в частности, занимается расследованием крушения малайзийского "Боинга" рейса MH17, поделился на своей странице в Facebook видеофрагментом из кинокартины "Аватар".

В этом ролике содержится цитата из фильма, которая показалась ему очень интересной и показательной в контексте современной политики.

Если у кого-то есть то, что тебе нужно, - объявляешь его врагом, а потом спокойно грабишь, - говорит один из героев ленты.

Антипов подчеркнул, что эти слова очень наглядно иллюстрируют реальные принципы некоторых политиков, очевидно, намекая на представителей американских властей. Отметим, картина производства США вышла на экраны в 2009 году.

Эта фраза, несмотря на то, что фильм фантастический, очень верно определяет современную политику и потуги политиканов в ней, - заметил эксперт.

Отметим, многие мировые политологи признают, что американские власти причастны к развязыванию или эскалации многих вооружённых конфликтов. В частности, в Ираке, Сирии и на Украине.