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Универсальную стратегию США разоблачили одной фразой из "Аватара"
27 августа 2020, 15:30 • 98 • Политика
Независимый технический эксперт Юрий Антипов разоблачил стратегию политиков США цитатой из фильма "Аватар". Он поделился видеофрагментом из кинокартины на своей странице в соцсети. "Если у кого-то есть то, что тебе нужно, - объявляешь его врагом, а потом спокойно грабишь", - говорит в нём один из героев ленты.
Независимый технический эксперт Юрий Антипов, который, в частности, занимается расследованием крушения малайзийского "Боинга" рейса MH17, поделился на своей странице в Facebook видеофрагментом из кинокартины "Аватар".
В этом ролике содержится цитата из фильма, которая показалась ему очень интересной и показательной в контексте современной политики.
Антипов подчеркнул, что эти слова очень наглядно иллюстрируют реальные принципы некоторых политиков, очевидно, намекая на представителей американских властей. Отметим, картина производства США вышла на экраны в 2009 году.
Отметим, многие мировые политологи признают, что американские власти причастны к развязыванию или эскалации многих вооружённых конфликтов. В частности, в Ираке, Сирии и на Украине.
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