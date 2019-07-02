«Универсального лекарства нет»: с какими трудностями столкнулись в ЕС при выборе кандидатов на главные посты

Первый день саммита ЕС по назначению на ключевые посты в объединении завершился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, «никаких решений найдено не было» из-за политических разногласий между странами блока. Глава Европейского совета Дональд Туск в очередной раз приостановил саммит ЕС и сообщил о его возобновлении 2 июля. Неспособность договориться по ключевым вопросам стала одной из отличительных черт работы ЕС, считают эксперты. По их мнению, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что Европейский союз разобщён и с трудом справляется со своими функциями.

Первый день саммита Евросоюза по назначению на ключевые посты в объединении завершился безрезультатно. «Никаких решений найдено не было», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.

«Провал переговоров связан с политическими разногласиями между странами... Необходимо менять правила и методы работы», — пояснил французский лидер.

По его словам, это «очень плохо» для репутации как ЕС, так и Совета Европы. Макрон также отметил, что Европейскому союзу нужны реформы управления, а сложившая ситуация говорит о невозможности дальнейшего расширения ЕС.

«Мы неспособны договориться, даже пока нас 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов», — подчеркнул президент Франции.

Переговоры лидеров стран ЕС продлились почти сутки и не привели к каким-либо результатам. Председатель Евросовета Дональд Туск принял решение в очередной раз приостановить экстренный саммит Европейского союза. Об этом написал пресс-секретарь главы Европейского совета Пребен Аман на своей странице в Twitter.

«Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00 (12:00 мск. — RT)», — заявил представитель ЕС.

При этом причина переноса не называется. Напомним, накануне Туск также приостановил работу саммита ЕС, чтобы провести двусторонние консультации по кандидатурам на ведущие посты в органах Евросоюза.

Между тем за первый день саммита председатель Евросовета успел встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Напомним, лидеры европейских стран участвуют в экстренном саммите в Брюсселе, на котором пытаются достичь компромисса по ряду кандидатур на главные должности в евроструктурах: руководителей Еврокомиссии, Европейского парламента, Евросовета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и президента Европейского центрального банка.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Koji Sasahara/Pool

Многие европейские политики прогнозировали, что переговоры будут проходить крайне непросто. Так, премьер-министр Финляндии Антти Ринне ещё до начала мероприятия заявил, что саммит глав стран ЕС будет долгим. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что прийти к консолидированному решению будет достаточно сложно. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал саммит «длинным марафоном».

Руководители стран ЕС собираются далеко не в первый раз, чтобы прийти к общему решению по кандидатам на посты в европейские институты. Ранее председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры государств объединения не смогли утвердить кандидатуру нового руководителя ЕК на встрече 20 июня.

«В Европейском совете было проведено полное обсуждение кандидатур с учётом моих консультаций и заявлений, сделанных в Европейском парламенте. Ни у одного кандидата не было большинства», — приводит слова Туска пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Переносы и пролонгация

Выбор кандидатур на ключевые посты в ЕС стал для европейцев настоящей проблемой, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Этот вопрос может быть решён только в том случае, если лидеры ведущих стран ЕС придут к компромиссу и договорятся посредством раздела между собой всех основных позиций», — отметил эксперт в беседе с RT.

По мнению Швейцера, переносы встреч и пролонгация сроков в ЕС уже стали традицией.

«Эта организационная рутина идёт в Евросоюзе в течение уже многих недель. Ситуация осложнилась из-за неожиданных результатов выборов в ЕП — Европейская народная партия потеряла абсолютное большинство, христианские демократы также ослабли», — пояснил аналитик.

Как полагает Швейцер, срок окончательного выхода Великобритании из ЕС вновь может быть отодвинут из-за сложностей с выбором кандидатов на ключевые посты в Евросоюзе.

«В ЕС сейчас царит полная неопределённость — подобная ситуация возникла из-за того, что Европа оказалась неготовой к таким проблемам, как миграционный кризис и давление со стороны главы Белого дома», — отмечает эксперт.

Именно поэтому Старому Свету нужны авторитетные люди на ключевых постах, которые способны справиться со всеми этими трудностями, считает Швейцер.

«Они должны иметь свой голос, притом что необходимо будет учитывать и интересы таких партнёров, как США и Россия», — сказал аналитик.

Однако, по словам Швейцера, проблема заключается в том, даже внутри фракций ЕП нет консолидированного мнения в отношении кандидатов на ключевые посты.

Экстренный саммит ЕС

Reuters

© Olivier Hoslet/Pool

«Поэтому результаты голосования предсказать крайне трудно. Всё будет решаться на подковёрных совещаниях и тайных встречах. Потому что прежде, чем выносить какую-либо кандидатуру на рассмотрение в ЕП, Брюссель хочет решить этот вопрос в узком кругу лидеров Европы», — констатировал аналитик.

Возникшие трудности с выбором кандидатур на ключевые посты в ЕС говорят о том, что Европейский союз тяжело болен, а выздоровление будет проходить очень долго, отмечает Швейцер.

«При этом универсального лекарства тут не будет, его ещё не изобрели», — подчёркивает эксперт.

Швейцер также не исключает, что переговоры могут длиться в течение всего лета.

«Поскольку прийти к консолидированному решению лидеры стран ЕС пока не могут, срок принятия окончательного решения, возможно, будет переноситься до осени», — пояснил аналитик.

Восток против Запада

Основная цель саммита — выбрать главу Еврокомиссии, так как это ключевая должность в структурах Европейского союза, обладающая наибольшими полномочиями, отмечают эксперты.

Руководитель социалистов и первый заместитель главы ЕК нидерландец Франс Тиммерманс оказался фаворитом на пост главы Европейской комиссии после того, как лидеры Германии, Франции, Нидерландов и Испании пришли к соглашению поддержать его кандидатуру на саммите G20 в Осаке. Договорились они и о судьбе председателя Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера, который, согласно договорённости, возглавит Европейский парламент. Об этом сообщает Reuters.

Однако консолидированная позиция этих стран столкнулась с резким неодобрением со стороны Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.

«Господин Тиммерманс не очень-то положительно отзывается о нашем регионе. Нам нужен человек, который объединит Европу, а не расколет её ещё больше», — заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

С подобной позицией выступил и польский премьер Матеуш Моравецкий, заявив, что нидерландский политик «не понимает Центральную Европу».

Напомним, кроме Тиммерманса и Вебера, за ведущие посты в органах ЕС борются также кандидат от либерального альянса ALDE датчанка Маргрет Вестагер, исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Шарль Мишель и главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил в поддержку Вебера в качестве своего преемника.

«Я хочу, чтобы следующим главой Европейской комиссии стал Манфред Вебер. Я твёрдо убеждён, что он будет хорошим председателем. Европейская народная партия полностью его поддерживает», — приводит заявление Юнкера пресс-служба ЕНП.

Как отмечает Владимир Оленченко, именно протест восточноевропейских стран против кандидатуры Тиммерманса стал для Туска стимулом приостановить саммит и начать двусторонние переговоры.

«Политическая позиция нидерландца не соответствует представлениям государств Восточной Европы. Тиммерманс — европеист, он считает, что союз с Вашингтоном возможен только при условии соблюдения прав обеих сторон, в то время как Польша, Венгрия, Чехия и Словакия — проводники американской идеологии в ЕС», — пояснил эксперт.

По мнению Владимира Оленченко, двусторонние консультации, инициированные Туском, — своего рода торг.

Первый заместитель главы ЕК Франс Тиммерманс

Reuters

© Vincent Kessler

«Кандидатуры будут рассматриваться пакетно. Но сейчас речь идёт именно о выдвижении претендента Тиммерманса на пост главы ЕК. Сложно прогнозировать итоги саммита, однако ведущие страны Европы не будут отступать от своего кандидата», — сказал эксперт.

Оленченко также считает, что сценарий, который разработали ведущие страны Европы, вполне реалистичен.

«Место главы ЕК действительно может занять Тиммерманс, поскольку других авторитетных кандидатур нет. Фигура нидерландского политика больше всего подходит на эту должность, поскольку у него есть политический опыт в ЕС и он выходец из страны — учредителя Евросоюза. При таком раскладе Манфред Вебер станет главой ЕП», — спрогнозировал аналитик.

По мнению Владимира Швейцера, восточноевропейские члены ЕС выступили скорее не против лично Тиммерманса, а против системы набора кадров из Западной Европы.

«Восточные страны ЕС, вероятно, хотят, чтобы эту позицию занял их представитель», — предполагает эксперт.

Швейцер также объясняет возникшие в ЕС трудности вокруг выбора кандидатур на ключевые должности в ЕС тем, что претенденты отсеиваются сразу по нескольким критериям.

«Среди них — гендерный принцип, баланс партийных групп и стран, политический опыт», — констатировал аналитик.

Кроме того, Швейцер подчёркивает, что все эти факторы будет крайне сложно совместить, и удастся ли это сделать главам ЕС — большой вопрос.