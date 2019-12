Универсальная защита: почему в США призвали проверить на «российскую пропаганду» доклад о работе Байдена на Украине • 81 • Украина Необходимо убедиться, что информация о деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера на Украине — это не «российская пропаганда». Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя доклад, который готовит адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Именно просьба американского лидера расследовать возможное участие Байденов в коррупционных схемах на Украине послужила поводом для начала процедуры импичмента. Эксперты отмечают, что тема «российской пропаганды» стала универсальным инструментом для политического истеблишмента США, чтобы оградить себя от возможных репутационных потерь. Джо Байден Reuters © Mike Blake Информацию о деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера нужно передать американским спецслужбам, чтобы они установили, не является ли она «российской пропагандой». Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя сообщения в американских СМИ о том, что соратник Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани подготовил внушительный доклад по Байденам, в котором якобы содержатся доказательства их причастности к коррупционным схемам. «Ничем из этих данных он со мною не делился. Советовал бы Джулиани предоставить информацию, полученную на Украине, разведсообществу, чтобы убедиться в том, что это не российская пропаганда. Деятельность России по всему миру вызывает у меня большие подозрения», — приводит издание The Daily Beast слова Грэма о работе, проведённой Джулиани. Джулиани отреагировал на предположение Грэма словами: «Это не российская пропаганда». Линдси Грэм

© Joshua Roberts Напомним, Дональд Трамп во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским просил его расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Впоследствии это стало основанием для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократы обвиняют его в злоупотреблении президентской властью, а именно — в попытке получить от главы другого государства компромат на своего вероятного противника на выборах 2020 года, которым является Джо Байден. Как отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, сенатор Грэм, выступая невольным «защитником» Джо Байдена, хочет оградить себя и однопартийцев от возможных репутационных потерь, которые могут быть вызваны публикацией доклада Джулиани,например обвинений в клевете. При этом Грэм хочет одновременно сохранить ценный компромат на главного конкурента Трампа до выборов 2020 года. «Республиканцы хотят быстро закончить дело с импичментом в сенате и сделать вид, что проблемы не существовало... Байден кажется республиканцам слабым кандидатом, соответственно, предъявить компромат на него в процессе избирательной кампании будет выгоднее, чем вываливать на него обвинения в коррупции прямо сейчас и тем самым не допустить к выборам», — пояснил эксперт. Трудно быть Байденом Попытки представить критику в адрес бывшего вице-президента как кампанию со стороны «российских пропагандистов» делают также различные аналитические организации и мейнстримные американские СМИ. В ноябре американская аналитическая организация «Институт исследования внешней политики» распространила доклад, в котором утверждалось, что «российские пропагандисты» якобы чаще всего критикуют именно Джо Байдена. К такому выводу аналитики организации пришли после изучения «более чем 1,7 тыс. новостных материалов от Sputnik и RT». Джо Байден

© Mike Segar «Когда в преддверии выборов 2016 года я наблюдал за контентом, продвигаемым российскими властями, и троллингом в социальных сетях, то прослеживалось чрезвычайно негативное отношение к Хиллари Клинтон. То же самое можно сегодня сказать о бывшем вице-президенте Джо Байдене», — заявил Клинт Уоттс, бывший сотрудник ФБР и автор материалов для NBC News. Уоттс утверждает, что Россия якобы поддерживает Дональда Трампа в нападках на Джо Байдена. «Совокупный объём контента RT и Sputnik о Джо Байдене намного больше, чем обычное освещение в рамках президентских выборов в США... Россия часто преувеличивает критику Трампа в отношении Байдена, что делает освещение в целом ещё более негативным», — заявил американский политтехнолог. По мнению политолога Александра Асафова, заявления о возможном наличии «российской пропаганды» в докладе Джулиани говорит о том, что эта тема давно превратилась в универсальный инструмент, которым оправдывают свои политические гамбиты американские политики — как демократы, так и республиканцы. «Эту тему периодически надо обновлять, освежать и указывать на её опасность. В данном случае республиканцы демонстрируют, что помнят об «угрозе» со стороны «российской пропаганды», — отметил эксперт. Украинское дело Адвокат и давний соратник Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что обладает доказательствами злоупотребления Джо Байденом своими полномочиями, когда тот оградил сына от антикоррупционного расследования на Украине. Напомним, издание The Hill в апреле 2019 года опубликовало материал, в котором утверждалось, что сын бывшего вице-президента США Хантер Байден в 2014 году вошёл в совет директоров Burisma — крупной нефтегазовой украинской компании. Президент США Дональд Трамп и Рудольф Джулиани

© Mike Segar По данным The Hill, генпрокуратура Украины якобы подозревала Хантера Байдена в получении взяток от руководства Burismа. Генпрокурор Виктор Шокин планировал вызвать Байдена-младшего на допрос по факту злоупотреблений, но Пётр Порошенко в марте 2016 года отстранил Шокина от занимаемой должности. В январе 2018 года Джо Байден подтвердил, что приложил руку к отставке Шокина: выступая на собрании Совета по международным отношениям, он заявил, что выдвинул ультиматум президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Арсению Яценюку, пригрозив им отменой кредитных гарантий на $1 млрд, если генпрокурор не будет снят с поста. Байден мотивировал это тем, что Шокин якобы не содействовал проведению на Украине антикоррупционных реформ. Рудольф Джулиани никогда не отрицал, что добивается расследования этого инцидента. Так, в сентябре в эфире канала CNN он подтвердил, что в июле провёл в Испании встречу с помощником Владимира Зеленского Андреем Ермаком, на которой обсуждалась роль Байдена в отставке генпрокурора Шокина в 2016 году. Зеленский назвал "политическим" решение Киева передать в ходе обмена "беркутовцев" В середине декабря Джулиани сообщил в Twitter, что ему якобы удалось встретиться с бывшими генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко и получить доказательства злоупотреблений со стороны Байдена и чиновников Госдепа во время их работы на Украине. По словам Джулиани, процедура импичмента — не что иное, как попытка демократического истеблишмента отвлечь внимание от коррупционных преступлений администрации Обамы и демократов на Украине. «Имеющиеся свидетельства показывают, что коррупция в 2016 году была настолько широкомасштабной, что потребовать американо-украинского расследования было долгом президента США. Импичмент — это часть усилий демократов по сокрытию информации. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег связаны не только с Байденом. Плюс сговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидатуру Трампа», — написал Джулиани 15 декабря. Evidence revealed that corruption in 2016 was so extensive it was POTUS’s DUTY to ask for US-Ukraine investigation.



Evidence revealed that corruption in 2016 was so extensive it was POTUS's DUTY to ask for US-Ukraine investigation.

Impeachment is part of Dem cover-up.

Extortion, bribery & money laundering goes beyond Biden's.

Also, DNC collusion w/ Ukraine to destroy candidate Trump. pic.twitter.com/cfNFgPQ29J — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 15 декабря 2019 г. «Можно ставить под вопрос надёжность свидетелей, но не веские документальные доказательства, предоставляемые в рамках этого расследования каждым непосредственным свидетелем», — добавил адвокат Трампа. Стоит отметить, что Джулиани не раз упоминался в качестве участника событий, связанных с импичментом, на сенатских слушаниях в рамках процедуры отстранения от власти 45-го президента США. Так, в итоговом докладе комитета палаты представителей по разведке, на основании которого были подготовлены статьи импичмента, отмечается, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент США «принуждал президента Украины проконсультироваться со своим личным адвокатом Руди Джулиани», который активно лоббировал начало расследования в отношении деятельности Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. В данном случае участие Хантера Байдена в серых схемах украинской экономики совершенно очевидно, а попытки найти оправдания этому в «российской пропаганде» выглядят нелепо, считает Владимир Брутер. «Расследование нужно провести для того, чтобы выяснить, в какой степени Байден-старший был об этом информирован и какое он принимал в этом участие. Однако не «российская пропаганда» назначала Хантера Байдена в состав украинской компании. Здесь не достаточно парламентского расследования, потому что есть серьёзные основания полагать, что был нарушен закон. Мы видим, что сегодня американская юстиция непрозрачна и непоследовательна, поскольку Пола Манафорта за такое нарушение посадили в тюрьму, а Байден до сих пор находится на свободе», — заключил политолог.





