«Универсальная машина»: истребители Су-57 поступят на вооружение Российской армии в 2019 году

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 пополнит авиапарк Вооружённых сил России. Первая партия самолётов должна поступить в распоряжение ВС в 2019 году. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко. По его словам, машины с учётом всех проведённых испытаний, в том числе в боевых условиях в Сирии, подтвердили свои характеристики.

Вооружённые силы России в 2019 году пополнятся многоцелевыми истребителями пятого поколения Су-57. Контракты на их поставку уже готовят к заключению. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Первую партию серийных самолётов Минобороны ожидает получить уже в следующем году, соответствующий контракт готовится к подписанию», — цитирует РИА Новости Криворучко.

В составе первой партии будет две машины, тесты которых проводились в том числе и в боевых условиях в Сирии.

«На сегодняшний день всё готово к заключению контракта на поставку двух самолётов Су-57, которые проходят завершающие этапы испытаний. Авиационный комплекс, в том числе и с учётом испытаний в Сирии, полностью подтвердил заданные характеристики», — добавил он.

Всего же на начальном этапе авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), на площадях которого и собирают истребители, должен будет произвести для российских ВС 12 самолётов.

Универсальная машина

По словам экспертов, Су-57, ранее носивший названия ПАК-ФА и Т-50, — уникальная машина, аналоги которой есть только у США и Китая.

На страницу галереи

«Преимуществами Су-57 являются его малая заметность, размещение авиационных средств поражения во внутренних отсеках, а не на наружных подвесках, крейсерская сверхзвуковая скорость — это для истребителей второго этапа, — новейшее бортовое и радиолокационное оборудование, позволяющее обнаруживать противника раньше, чем он увидит этот истребитель», — пояснил RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

Помимо этого, по его словам, в числе характерных особенностей истребителя его высокая манёвренность на всех высотах, умение вести как дальний, так и ближний воздушный бой, а также полноценная интеграция в автоматизированную систему управления тактической авиацией. То есть таким образом Су-57 может стать полноценной единицей в так называемой сетецентрической системе управления воздушным боем.

Оружейное оснащение

Эксперты отмечают, что в соответствии с уникальными характеристиками машины было разработано и её вооружение.

«Некоторые авиационные средства поражения были разработаны исключительно для этой машины. Это ракеты «воздух–воздух» дальнего воздушного боя и вооружение для поражения наземных и надводных целей. В числе последнего — как тактические, так и оперативно-тактические ракеты, которые позволяют работать, не заходя в зону поражения систем противовоздушной обороны противника», — рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

Так, на вооружении истребителя может быть авиационная пушка 9-А1-4071К, ракеты класса «воздух — воздух» Р-73/РВВ-МД (малой дальности), К-77-1/РВВ-АЕ/СД (средней дальности), К-37М/РВВ-БД (большой дальности), а также ракеты класса «воздух — поверхность»: Х-38МЭ (малой дальности), Х-58УШКЭ (противорадиолокационной), Х-35УЭ (тактической противокорабельной). Помимо этого в оснащение машины могут входить и корректируемые авиационные бомбы КАБ-500С.

«Вооружение, которое применяется на Су-57, в полтора-два раза эффективнее, чем у предыдущих поколений, — отметил в комментарии RT бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Таким образом, как, в свою очередь, считает Виктор Мураховский, Су-57 является «универсальной машиной и для завоевания господства в воздухе, и для поражения прочих целей».

Сирийский опыт

Напомним, что два истребителя пятого поколения уже успели побывать в Сирии. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, в стране они пробыли два дня, в течение которых проходили программу испытаний. По его словам, истребители сопровождались самолётами-лабораториями и самолётами, которые отслеживали все параметры работы оружия.

«Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных оперативно-тактических крылатых ракет с самолёта пятого поколения Су-57», — заявлял Шойгу.

Полученные данные, подчёркивал он, позволяют приступить к модернизации «11 типов самолётов и вертолётов».

Х-59МК2

© Vitaly V. Kuzmin

В частности, как сообщал в мае источник в оборонно-промышленном комплексе России, в Сирии, вероятно, была испытана управляемая ракета Х-59МК2, дальность полёта которой может составлять до 285 км.

«Если речь идёт о Х-59МК2 и подобных ей ракетах, то это тактическое оружие, — пояснил RT военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. — В нынешнем виде она является самонаводящейся. На последней версии установлена головка самонаведения. На предыдущих — телевизионная». Эксперт отмечал, что для управления ракетой требуется наличие стрелка-оператора, который до захвата цели будет сопровождать её, а потом включит систему самонаведения.