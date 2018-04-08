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Унионисты толкают Молдову к унире

08 апреля 2018, 03:39  •  47 • Украина
Румыния скупает молдавскую экономику и обещает поддержку «воссоединению»
Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заверяет общественность, что Румыния приобретает молдавские банки и предприятия исключительно в благотворительных целях, чтобы помочь соседке преодолеть кризис. В 2016 году, по его словам, когда внешнее финансирование было заблокировано, Румыния предоставила Молдове кредит в 60 миллионов евро, а потом ещё дала денег, всего 150 миллионов евро.
А Banca Transilvania (второй по величине банк Румынии) пришёл на молдавскую землю при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) тоже, чтобы помочь: он приобрёл 39,2% акций Victoriabank (крупнейший молдавский банк, третий по величине), желая, по мнению Филипа, оздоровить банковскую систему Молдовы после кражи миллиарда. Он поведал, что в ЕБРР задумали купить ещё и пакет акций Moldova Agroindbank. «Это показывает, что экономика в Республике Молдова начала расти, что усилия правительства в последние два года не были напрасными, – заявил премьер-министр РМ. – Подписание договора о приватизации Vestmoldtransgaz также важно: оно дает стране энергетическую безопасность».
ЕБРР, в свою очередь, уже сообщил, что через Victoriabank возобновит кредитование малого и среднего бизнеса в Молдове. Банк владеет 27,5% акций Victoriabank, вместе с Banca Transilvania это составляет 66,7%. Фактически Victoriabank уже не является молдавским.
Энергетическая безопасность, о которой так печётся Филип, тоже «ушла» в феврале нынешнего года в румынские руки: победителем приватизационного конкурса стала компания Euro Transgaz, единственным партнером которого является Transgaz SA România. Vestmoldtransgaz является оператором газопровода Яссы (Румыния)-Унгены (Молдова). Молдавское правительство собирается вложить более 100 миллионов евро в продление ветки до Кишинёва с единственной целью – снизить «зависимость» от российского газа. Сам газопровод Яссы-Унгены изначально проблемный, по нему Румыния поставляла Молдове газ в небольших объёмах или не поставляла в отдельные годы вовсе, объясняя это отсутствием спроса. Видимо, покупка компании Vestmoldtransgaz – это инвестиции в будущее Молдовы, которое из Бухареста и Кишинёва одинаково видится румынским. Именно под это будущее Румыния активно скупает молдавскую экономику.
Одновременно с этим процессом в Молдове стартовал опрос на тему унири – объединения с Румынией. До 14 апреля в нём примут участие жители Кишинёва – более 300 интервьюеров будут ходить по домам горожан, чтобы выудить их мнение, предусмотрена возможность «голосования» в уличных палатках и на сайте. После местных выборов организаторы «общественной консультации» собираются распространить активность на всю страну.
Кроме того, на должность кишинёвского градоначальника будет баллотироваться депутат румынского парламента от Партии народного движения (PMP) Константин Кодряну – его выдвинули молдавские унионисты, Партия национального единства (PUN). По мнению бывшего президента Румынии, почётного председателя PUN Траяна Бэсеску, «избрание Константина Кодряну примаром позволит доказать, что идеи унионизма могут победить и что объединение с Румынией – это единственный шанс для Молдовы на светлое будущее».
«Светлое будущее» Молдавии румыны строят и инвестициями в СМИ, НПО и даже Академию наук Молдовы – как стало известно молдавской прессе, речь идёт о десятках миллионов евро на пропаганду унири и «борьбу с российской пропагандой».
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В конце марта делегация молдавских депутатов во главе со спикером Адрианом Канду приняла участие в торжествах, организованных румынским парламентом по случаю 100-летия слияния Бессарабии и Румынии. Парламент «считает законным желание тех граждан Молдовы, которые полагают, что объединение двух государств – естественное продолжение процесса развития и утверждения румынской нации, и подчеркивает, что это полностью зависит от их желания». Об этом сказано в Декларации о праздновании годовщины объединения. Там же говорится, что Румыния и её граждане «всегда будут готовы пойти навстречу любой манифестации по воссоединению со стороны граждан Молдовы в случае выражения их суверенного желания». Да и сам Parlamentul României заявил о том, что предпримет все необходимое для того, чтобы униря состоялась.
Президент Молдовы Игорь Додон уже заявил о том, что продвижение унионизма становится угрозой «не только для безопасности Республики Молдова, но и всего региона и европейского континента в целом». «Давайте называть вещи своими именами – парламент Румынии открыто заявил о том, что выступает за ликвидацию Республики Молдова», – сказал он.
Соб. корр. ФСК

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