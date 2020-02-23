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Унионисты расшатывают ситуацию в Молдове

23 февраля 2020, 16:39  •  30 • Украина
«Кто исполнитель ясно. Но кто же дирижёр?»
Стараниями правой оппозиции ситуация в молдавском парламенте накаляется с каждым днём. И не только в парламенте. Унионисты делают всё для того, чтобы поднять новую волну русофобии, которая в последнее время пошла на спад.
В пятницу, 21 февраля, правая оппозиция, которую в парламенте Молдовы представляют партии PAS и DA, недавно входившие в единый политический блок ACUM, сорвали отчёт премьер-министра о первых ста днях работы нового правительства. Главе правительства пришлось выступать с докладом не перед парламентом, а на брифинге перед журналистами.
Депутаты PAS и DA объяснили срыв заседания парламента большим желанием увидеть на заседании главу МИДЕИ Аурелиу Чокоя, чтобы вынести ему новый вотум недоверия.
«Мы требовали одного, чтобы на пленарное заседание пришёл Чокой!» – заявил на брифинге Александр Слусарь. Судя по всему, это и было главной причиной срыва парламентского заседания.
При этом и в PAS, и в DA понимают, что им не удастся отправить министра в отставку, максимум, чего смогут добиться – парламентских слушаний по данному вопросу. Вероятно, они и рассчитывают использовать слушания для того, чтобы освежить тему «Россия – агрессор», которую стали забывать. А заодно расшатать хрупкое равновесие в парламенте, которое необходимо кабмину для работы.
По мнению политолога, депутата-социалиста Богдана Цырди представление, которое устроили депутаты блока ACUM, сорвав заседание парламента и отчёт премьер-министра, преследовало вполне определённую цель. За всеми криками о вынесении нового вотума недоверия министру МИДЕИ и нежеланием слушать отчёт правительства от оппозиции поступило предложение разблокировать трибуну в обмен на принятие моратория на контроль со стороны государства за деятельностью малых и средних предприятий.
«Такого нет ни в одной стране мира. Зачем они требовали это? Политикам из ACUM удалось частично заблокировать финансирование от ЕС. Если бы парламент вдруг согласился на этот мораторий, МВФ моментально заблокировал бы сотрудничество с Молдовой. Любят они страну и граждан, ничего не скажешь. Саботаж, внешняя блокада, подрыв госинститутов. И всё ради кресел в правительстве»,
– пояснил Цырдя.
Всё это происходит на фоне неудовлетворительной оценки, которую получила Молдова от делегации Евросоюза, приехавшей оценивать молдавские старания на пути евроинтеграции. А глава делегации Люк Девинем вообще пригрозил отменой безвизового режима с Евросоюзом. При этом и посол ЕС в Кишинёве Петер Михалко не доволен новым правительством Иона Кику, которое «не идёт ни в какое сравнение с правительством Санду».
«Объединённые вместе действия, факты, высказывания разных лиц и организаций производят впечатления хорошо согласованных. Будто бы невидимый дирижёр руководит большим оркестром. Можно ли считать все эти знаки предвестниками нового молдавского майдана? Почему же нет? Ведь взаимосвязь и логику уловить достаточно легко. Кто исполнитель – ясно. Но кто же дирижёр? Шор? Плахотнюк? Оба? Брюссель? Вашингтон? Все вместе? Сейчас точно можно сказать только одно: в этой истории не задействован сам молдавский народ»,
– считает молдавский журналист Сергей Ткач.
Не задействован сам молдавский народ.
Пока не задействован…
Соб. корр. ФСК
На фото. Оппозиция молдавского парламента – депутаты PAS и DA, источник – NewsMaker

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