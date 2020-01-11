Унионисты Молдовы заявляют о готовности победить на выборах президента

Создано новое политическое движение «Объединение с Румынией»

В Молдавии унионисты заявили о создании нового политического движения под названием «Объединение с Румынией», в которое уже вошли пять мелких унионистских партий – Либеральная партия, Национал-либеральная партия, Румынская народная партия, «Демократия – дома» и Союз спасения Бессарабии. Представители этих партий призывают все политические силы, выступающие за объединение с Румынией, присоединиться к движению и всем вместе добиваться своей цели.

«Мы по-прежнему призываем все остальные политформирования проявить готовность к консолидации и сплочению унионистского политического течения с целью воссоединения румынского народа. Мы выступаем за формирование унионистского движения, политического блока, который будет действовать на постоянной основе, с момента формирования и до осуществления объединения с Румынией, став тем самым естественным продолжателем Национально-освободительного движения»,

– говорится в заявлении новой политсилы.

Планы у движения, которое официально будет оформлено только на следующей неделе, грандиозные – как минимум, выдвинуть своего кандидата на президентских выборах, победить и присоединить Молдову к Румынии. При этом унионистов нисколько не смущают данные всевозможных опросов, которые говорят о том, что население Молдовы в своём большинстве не желает «унири», то есть, присоединения.

«Избирательный 2020 год – это шанс для унионистских сил консолидироваться и нанести удар пророссийским, мафиозным или оппортунистическим партиям, что было невозможно на выборах в примэрию Кишинёва. Сильная политическая сила консолидируется в предвыборной битве, а на президентских выборах, которые должны состояться в конце этого года, унионистские партии Молдовы должны выступить с единым кандидатом, чтобы победить»,

– заявила вице-председатель политической партии «Народное движение Антимафия» Даниела Бодруг накануне во время пресс-конференции.

По словам Бодруг, унионисты Молдовы больше не собираются поддерживать на выборах Майю Санду, которая «не обладает элементарными политическими способностями после того, как легко уступила власть и все инструменты подчинения государства Игорю Додону», кандидат от унионистов должен обойти экс-премьера в первом туре, а действующего президента Игоря Додона – во втором.

Таково «планов громадьё» сторонников унири. В любом случае, движение унионистов нанесёт большой удар по оппозиции Молдовы, лидеры которой считают сторонников унири своим электоратом.