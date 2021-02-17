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Унионисты Молдовы требуют выслать российского посла

17 февраля 2021, 08:05  •  112 • Украина
В МИДЕИ порекомендовали дипломатам «воздержаться от участия в мероприятиях» на территории ПМР
Неделю назад в Тирасполе прошло онлайн-заседание коллегии МИД Приднестровской Молдавской Республики, в котором наряду с первыми лицами ПМР принял участие и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.
Выступая на заседании, российский посол отметил «активное сотрудничество между Россией и Приднестровьем в рамках решения проблем российских соотечественников в ПМР» и пообещал работать над укреплением этого направления, «расширяя диапазон гуманитарного взаимодействия».
Прошла неделя, прежде чем в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдавии (МИДЕИ) спохватились и выступили с комментариями для прессы, в которых призвали дипломатов, аккредитованных в Молдавии воздержаться от посещения левого берега Днестра.
«Мы подтверждаем просьбу властей Республики Молдова воздержаться от участия дипломатов, аккредитованных в нашей стране, в мероприятиях, организованных тираспольскими структурами, которые используются в целях пропаганды и политических спекуляций в этом регионе Республики Молдова»,
– сказано в обращении МИДЕИ.
Однако молдавские унионисты посчитали эти «комментарии для прессы» недостаточными, и, учитывая, что российский посол «слишком часто посещает Тирасполь», потребовали от МИДЕИ объявить посла Российской Федерации в Кишинёве персоной нон грата.
«Недавно Олег Васнецов принял участие в онлайн-собрании антиконституционных структур на левом берегу Днестра. Политическое движение UNIREA считает реакцию МИДЕИ по этому поводу недостаточной, мы просим объявить Олега Васнецова персоной нон грата на территории Республики Молдова»,
– говорится в пресс-релизе UNIREA.
Унионистам ответили представители молдавской партии «Наши», назвав заявление UNIREA «очередным проявлением русофобии» и напомнив, что общение с представителями левого берега Днестра входит в служебные обязанности всех дипломатов, получивших аккредитацию на территории Молдавии. Американский посол Дерек Хоган постоянно посещает Тирасполь, однако его почему-то унионисты не требуют объявить персоной нон грата.
«Настоящей угрозой для независимости и государственности Республики Молдавия служат те инциденты, которые имели место в ходе последней президентской избирательной кампании, когда дипломаты США, а также официальные должностные лица ЕС позволяли себе заявления в поддержку отдельных кандидатов, что является прямым вмешательством в избирательные процессы и внутренние дела Молдовы»,
– уверены в партии «Наши».
Соб. корр. ФСК
На фото. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов и глава ПМР Вадим Красносельский

Фонд Стратегической Культуры

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