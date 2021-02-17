Унионисты Молдовы требуют выслать российского посла

В МИДЕИ порекомендовали дипломатам «воздержаться от участия в мероприятиях» на территории ПМР

Неделю назад в Тирасполе прошло онлайн-заседание коллегии МИД Приднестровской Молдавской Республики, в котором наряду с первыми лицами ПМР принял участие и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов.

Выступая на заседании, российский посол отметил «активное сотрудничество между Россией и Приднестровьем в рамках решения проблем российских соотечественников в ПМР» и пообещал работать над укреплением этого направления, «расширяя диапазон гуманитарного взаимодействия».

Прошла неделя, прежде чем в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдавии (МИДЕИ) спохватились и выступили с комментариями для прессы, в которых призвали дипломатов, аккредитованных в Молдавии воздержаться от посещения левого берега Днестра.

«Мы подтверждаем просьбу властей Республики Молдова воздержаться от участия дипломатов, аккредитованных в нашей стране, в мероприятиях, организованных тираспольскими структурами, которые используются в целях пропаганды и политических спекуляций в этом регионе Республики Молдова»,

– сказано в обращении МИДЕИ.

Однако молдавские унионисты посчитали эти «комментарии для прессы» недостаточными, и, учитывая, что российский посол «слишком часто посещает Тирасполь», потребовали от МИДЕИ объявить посла Российской Федерации в Кишинёве персоной нон грата.

«Недавно Олег Васнецов принял участие в онлайн-собрании антиконституционных структур на левом берегу Днестра. Политическое движение UNIREA считает реакцию МИДЕИ по этому поводу недостаточной, мы просим объявить Олега Васнецова персоной нон грата на территории Республики Молдова»,

– говорится в пресс-релизе UNIREA.

Унионистам ответили представители молдавской партии «Наши», назвав заявление UNIREA «очередным проявлением русофобии» и напомнив, что общение с представителями левого берега Днестра входит в служебные обязанности всех дипломатов, получивших аккредитацию на территории Молдавии. Американский посол Дерек Хоган постоянно посещает Тирасполь, однако его почему-то унионисты не требуют объявить персоной нон грата.

«Настоящей угрозой для независимости и государственности Республики Молдавия служат те инциденты, которые имели место в ходе последней президентской избирательной кампании, когда дипломаты США, а также официальные должностные лица ЕС позволяли себе заявления в поддержку отдельных кандидатов, что является прямым вмешательством в избирательные процессы и внутренние дела Молдовы»,

– уверены в партии «Наши».