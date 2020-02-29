Унионисты Молдовы требуют для президента Гаагский трибунал

В ПСРМ заявили о поддержке референдума по запрету идеи унионизма

Президент Молдавии Игорь Додон во вторник выступил с инициативой изменения статьи Конституции, которая может быть использована унионистами как механизм для ликвидации Молдовы как государства. По его мнению, граждане страны должны ответить на всенародном референдуме, как они относятся к идее унионизма.

«Те, кто выступает за ликвидацию Республики Молдавия, к ним должны быть приняты соответствующие меры со стороны государства. Но для того, чтобы они не пошли в международные суды, как у нас уже было, нужно поменять некоторые нормы Конституции», – заявил тогда глава государства.

Однако в недавно образованном политическом блоке Unirea, в который вошли партии и общественные организации, выступающие за вхождение Молдовы в состав Румынии, уже потребовали доставить президента в Гаагский трибунал и устроить там суд над главой государства.

«Додон агрессивно ведёт себя по отношению к унионистам и должен быть привлечён за это к ответственности. Объединение состоится в любом случае, несмотря на преграды со стороны Путина, Додона, Красносельского и других из России и их попытки свернуть Молдавию с её естественного пути к объединению с Румынией», – говорится в заявлении блока Unirea.

Унионисты пообещали, что обязательно поставят в известность международные организации «о попытках Додона отменить политический плюрализм, плюрализм мнений и свободу выражения» в Молдове.

Социалисты в молдавском парламенте уже заявили, что поддержат идею референдума о запрете унионизма. Депутат от ПСРМ Гайк Вартанян уверен, что не парламент должен решать этот вопрос, а сам народ.

«Заявление президента по проведению референдума о запрете унионизма, мы, конечно, поддерживаем. Тем более в нашем программном документе есть этот пункт. Но в парламенте это невозможно, и не потому что у нас только 36 мандатов, а потому, что такой чувствительный вопрос должен решать весь народ.

Это как раз тот случай, который должен быть поставлен на всенародный референдум. Ответы покажут, сколько людей поддерживают идеи унионистов, хотят ли они объединяться с Румынией, то есть фактической ликвидации Молдовы, как государства. И не парламент это должен решать, даже если у нас там, например, будет более двух третей мандатов», – считает Вартанян.

А депутат от ПСРМ Богдан Цырдя отметил, что при действующем парламенте организовать всенародный референдум будет сложно.

«Фракции Партии социалистов в парламенте придётся объединиться, но пока не ясно, с кем, так как никто, кроме них, не хочет идти на конфликт с унионистами», – прогнозирует Цырдя.

Тем временем унионистам никто не мешает устраивать каждую неделю митинги с требованием объединения с соседней Румынией. Хотя устраивают они эти мероприятия явно для своих «западных партнёров» – идея унири не пользуется популярностью у молдаван.

Соб. корр. ФСК